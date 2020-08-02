В ОАЭ запустили первую в арабских странах АЭС 🔊 Воспроизвести







Первая в арабских странах атомная электростанция Барака начала работу в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил на своей странице в Twitter вице-президент ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.



Он также добавил, что всего в стране планируется запустить четыре АЭС, которые будут призваны обеспечить четверть потребности государства в электроэнергии.



Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта специалисты компании из Южной Кореи Korea Electric Power Corporation (KEPCO) завершили загрузку ядерного топлива в первый блок АЭС Барака для старта испытательных работ.



17 февраля Федеральное агентство по ядерному регулированию Объединённых Арабских Эмиратов выдало лицензию на эксплуатацию первого блока АЭС Барака, построенной южнокорейским концерном во главе с KEPCO. Первая в арабских странах атомная электростанция Барака начала работу в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил на своей странице в Twitter вице-президент ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.Он также добавил, что всего в стране планируется запустить четыре АЭС, которые будут призваны обеспечить четверть потребности государства в электроэнергии.Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта специалисты компании из Южной Кореи Korea Electric Power Corporation (KEPCO) завершили загрузку ядерного топлива в первый блок АЭС Барака для старта испытательных работ.17 февраля Федеральное агентство по ядерному регулированию Объединённых Арабских Эмиратов выдало лицензию на эксплуатацию первого блока АЭС Барака, построенной южнокорейским концерном во главе с KEPCO. КСТАТИ



Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон и лидер Либеральной партии Нямко Сабуни считают, что принятое в Швеции десять лет назад законодательство в области ядерной энергетики не соответствует новой реальности. Оппозиционные политики уверены, что действующие законы безнадежно устарели и представляют угрозу для долгосрочного устойчивого энергоснабжения страны. Для необходимого уровня обеспечения Швецией энергией они предлагают ввести в эксплуатацию большее число атомных реакторов малых размеров, чем действует сейчас, и снять ограничения на дальнейшее внедрение мирного атома в энергетическую отрасль. Об этом 27 июля сообщила газета Dagens Nyheter.



Напомним, что десять лет назад, 17 июня 2010 года, Риксдаг отменил действовавший на тот момент закон, регулирующий вопросы ядерной энергетики. В то же время было принято решение о принятии нового раздела в Экологический кодекс, который, по крайней мере теоретически, позволял правительству выдавать разрешения на строительство новых реакторов.



Однако в результате все свелось к тому, что на территории Швеции разрешена одновременная работа только десяти реакторов, расположенных в заранее обозначенных местах. В то же время новые реакторы могут быть построены только на тех трех площадках, где уже сегодня находятся атомные электростанции.



Со своей стороны, Кристерссон и Сабуни предлагают снять эти ограничения с целью «обеспечения возможности для следующего поколения ядерной энергетики».



В своей статье, опубликованной Dagens Nyheter, они подчеркивают, что Швеция уже является одним из признанных международных лидеров в рамках «зеленого перехода экономики и энергетики с ископаемых источников сырья на возобновляемые источники энергии». Но для того, чтобы эта работа продолжилась, по их мнению, развитие мирного атома не должно сводиться к ограничениям, затрудняющим инновации и развитии в области ядерной энергии. ИА “Regnum” Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: АЭС, энергетика, Швеция, атомная, ОАЭ — статья прочитана 110 раз Комментарии