Наталия Нарочницкая: Общество впало в угар тотального ниспровержения устоев 🔊 Воспроизвести







"Христианская Европа в свое время доказала и показала миру, что Вера, Отечество, Честь, Долг, Любовь выше жизни, за эти великие ценности борцы отдавали свои жизни на эшафоте. Именно это создало великую Европу и великую героическую литературу. И все это оказывается теперь не нужно. Но ведь что останется тогда?", - задалась вопросом во время онлайн-встречи на тему "Европа накануне перемен" российский доктор исторических наук, руководитель Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) Наталия Нарочницкая.



Из-за коронавирусной эпидемии, полузакрытых границ и карантина медиаклуб "Формат А-3" продолжает временно проводить встречи в режиме онлайн-дискуссий.



Известный историк и культуролог Наталия Нарочницкая во время онлайн-встречи с журналистами и общественными деятелями из Латвии, Литвы, Белоруссии и Молдовы отметила, что нынешняя Европа сегодня наступает на грабли Римской империи. Из-за коронавирусной эпидемии, полузакрытых границ и карантина медиаклуб "Формат А-3" продолжает временно проводить встречи в режиме онлайн-дискуссий.Известный историк и культуролог Наталия Нарочницкая во время онлайн-встречи с журналистами и общественными деятелями из Латвии, Литвы, Белоруссии и Молдовы отметила, что нынешняя Европа сегодня наступает на грабли Римской империи. "Я хочу напомнить о судьбе Римской империи. Древний Рим вырвался вперед тогда на целую эпоху по технологиям, по социальным законам. Это было государство, где были построены виадуки, которыми мы пользуемся по сей день. Где был водопровод, были термы, был Колизей, была демократия. Но древние римляне были гедонистами, они погрязли в наслаждении пороками, и их буквально в одночасье завоевали варвары, которым не нужен был ни Колизей, ни виадуки, ни термы, ни демократия. И что мы видим сегодня в Европе? Опять то же самое. И эта Европа рухнет. Она не сможет противостоять воинствующему радикальному фундаментализму, который проявляется среди мигрантов, которые уже тестируют на прочность европейскую цивилизацию,” - считает гость медиаклуба.



Участники онлайн-встречи обратили внимание, что пандемия коронавируса вдруг обернулась эпидемией борьбы со своей историей. Примеров тому множество: и в США, и в Европе.



"Это и горько, и страшно, – cказала Наталия Нарочницкая. – Хочется так и сказать: “Европа сама в себе уничтожает всё великое, изящное и святое”. Это слова Константина Леонтьева, сказанные более ста лет назад. Да, нынешняя ситуация и с эпидемией, и с экономическим кризисом, конечно, проявила, насколько неспокойно на самом деле положение в Америке, которая представлялась очень многим в мире оплотом ровного, стабильного, замечательного процесса, где каждый приехавший может найти себе место, заработать денег. О плавильном котле уже давно перестали говорить – это только первое поколение эмигрантов в Америке из Италии, Голландии, Германии стремилось стать хорошими американцами. А третье поколение уже ищет свои корни, восстанавливает свои национальные праздники, любит свой язык.



То, что мы видели в Америке, перекинулось в Европу. Это говорит о том, что в западном мире действует некая постмодернистская идеология, которая приводит к таким взрывам и такому радикальному пересмотру всего до основания, которое наблюдалось у нас накануне революции, и участвовала в этом интеллигенция. А сейчас в Америке, по опросам общественного мнения, проведенного очень серьезным институтом, выяснилось, что большинство либерально настроенных людей выступают чуть ли не за то, чтобы поменять название Соединенных Штатов и флаг.



Общество впало в угар тотального ниспровержения устоев. Но началось-то это не сейчас. Ведь всё взаимосвязано. Ведущие СМИ в Европе и Америке стоят на постмодернистких позициях, выступают за попрание религиозных и традиционных ценностей, превозносят как главный критерий демократии парады сексуальных меньшинств, при том, что в любой религии это считается отклонением от нормы. Это не значит, что надо бросать в тюрьму за эти отклонения. У нас у всех есть какие-то отклонения и грехи, но нельзя провозглашать это равным норме. Вот в чем разница между сегодняшним днем и тем, как это было в библейские времена. Эти явления присутствовали и тогда".



По мнению Наталии Нарочницкой, философия постмодернизма – это философия тотального освобождения человека от любой системы ценностей и связей: религиозных, национальных, государственных.







"Это человек гражданин мира, живущий по принципу, где хорошо, там и Отечество. Для которого даже его пол, Богом данная суть, – это социальный кострукт, который он сам имеет право создавать. Эта революционная постмодернистская идеология приводит к тому, что человек становится рабом своей плоти и гордыни. То есть мы имеем дело с чистым гедонизмом", - считает историк и культуролог.



Во время встречи Наталия Нарочницкая отметила, что только вместе Западная Европа и остатки латинского христианства, и возрождающаяся православная культура России могут придать импульс в целом когда-то христианской Европе для того, чтобы в будущем веке, в котором будут соперничества между другими цивилизациями дать достойный отпор.



"Во Франции в этом плане с огромной надеждой смотрят на Россию. В Германии ко мне на одном конгрессе подошел человек и спросил, а можно будет эмигрировать в Россию, если нас в школах окончательно заставят писать "Родитель 1" и "Родитель 2"? Вы, говорит, единственные в христианском мире, которые не побоялись устами президента и парламента открыто заявить, что будете защищать традиционные ценности", - рассказала гость медиаклуба. Даля БАРТУЛИТЕ , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, общество Ключевые слова: Россия, Европа, медиаклуб, "Формат А-3", Наталия Нарочницкая — статья прочитана 204 раза Комментарии