Карты Google стали делать метку о расовой принадлежности владельца магазина 🔊 Воспроизвести







Метку о том, что владелец магазина является темнокожим, стала ставить на своих картах американская компания Google. Об этом 2 августа говорится в сообщении в сообществе справочного центра Google.



Указывается, что данное новшество вводится на картах и в сервисе поиска компании Google для того, чтобы помочь найти и поддержать принадлежащие темнокожим компании в США, которые решили самостоятельно таким образом идентифицировать себя, сообщает



При этом уточняется, что бизнес-профили в Google будут включать значок «черный владелец» после того, как владелец бизнеса сам укажет, что он является таковым.



Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, сотрудники министерства внутренней безопасности США анализировали данные манифестантов в городе Портленд. Об этом 1 августа сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник.



Информация собиралась через переписку пользователей сервиса Telegram. Данные издания противоречат официальной позиции ведомства, представитель которого опроверг указанную информацию в Конгрессе США.



Журналисты не раскрывают свои источники, а также методы, которые использовались силовой службой для получения конфиденциальных данных. Указывается, что данное новшество вводится на картах и в сервисе поиска компании Google для того, чтобы помочь найти и поддержать принадлежащие темнокожим компании в США, которые решили самостоятельно таким образом идентифицировать себя, сообщает ИА REGNUM. При этом уточняется, что бизнес-профили в Google будут включать значок «черный владелец» после того, как владелец бизнеса сам укажет, что он является таковым.Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, сотрудники министерства внутренней безопасности США анализировали данные манифестантов в городе Портленд. Об этом 1 августа сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник.Информация собиралась через переписку пользователей сервиса Telegram. Данные издания противоречат официальной позиции ведомства, представитель которого опроверг указанную информацию в Конгрессе США.Журналисты не раскрывают свои источники, а также методы, которые использовались силовой службой для получения конфиденциальных данных. Категории: в мире, общество Ключевые слова: Google, метка — статья прочитана 190 раз Комментарии