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Карты Google стали делать метку о расовой принадлежности владельца магазина
Метку о том, что владелец магазина является темнокожим, стала ставить на своих картах американская компания Google. Об этом 2 августа говорится в сообщении в сообществе справочного центра Google.
Указывается, что данное новшество вводится на картах и в сервисе поиска компании Google для того, чтобы помочь найти и поддержать принадлежащие темнокожим компании в США, которые решили самостоятельно таким образом идентифицировать себя, сообщает ИА REGNUM.
При этом уточняется, что бизнес-профили в Google будут включать значок «черный владелец» после того, как владелец бизнеса сам укажет, что он является таковым.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, сотрудники министерства внутренней безопасности США анализировали данные манифестантов в городе Портленд. Об этом 1 августа сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник.
Информация собиралась через переписку пользователей сервиса Telegram. Данные издания противоречат официальной позиции ведомства, представитель которого опроверг указанную информацию в Конгрессе США.
Журналисты не раскрывают свои источники, а также методы, которые использовались силовой службой для получения конфиденциальных данных.
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