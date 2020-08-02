Лукашенко о задержании россиян в Белоруссии 🔊 Воспроизвести Reuters



Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян. Об этом сообщает



«Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — заявил он.



Также он заявил, что следствие по делу россиян ведёт Следственный комитет Белоруссии, а оперативное сопровождение осуществляют КГБ и милиция.



«Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу», — сказал он.



Лукашенко призвал аккуратно обращаться с задержанными россиянами. По его словам, «они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жёсткие меры».



29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.



По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на БЕЛТА.«Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — заявил он.Также он заявил, что следствие по делу россиян ведёт Следственный комитет Белоруссии, а оперативное сопровождение осуществляют КГБ и милиция.«Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу», — сказал он.Лукашенко призвал аккуратно обращаться с задержанными россиянами. По его словам, «они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жёсткие меры».29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: русские, Лукашенко, задержание География: Белоруссия — статья прочитана 199 раз Комментарии