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Лукашенко о задержании россиян в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на БЕЛТА.
«Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — заявил он.
Также он заявил, что следствие по делу россиян ведёт Следственный комитет Белоруссии, а оперативное сопровождение осуществляют КГБ и милиция.
«Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу», — сказал он.
Лукашенко призвал аккуратно обращаться с задержанными россиянами. По его словам, «они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жёсткие меры».
29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.
По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: русские, Лукашенко, задержание
География: Белоруссия
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