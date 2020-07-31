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Литва просит об участии США в проблематике БелАЭС

литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас


В связи с тем, что Беларусь завершает строительство Белорусской атомной станции (БелАЭС) в Островце, что у границы с Литвой, литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас попросил о большем вовлечении США в обеспечение безопасности в регионе.

В пятницу в телефонной беседе с секретарем США по энергетическим вопросам Дэном Бруйеттом литовский министр подчеркнул, что эта станция представляет ядерную и геополитическую угрозу Литве и всему региону, сообщило Министерство энергетики.

"В случае с (проектом газопровода- BNS) Nord Stream 2 мы видим и приветствуем активные и эффективные действия США, не меньшее вовлечение США необходимо и вопросе другой региональной угрозы – БелАЭС", – сказал Ж. Вайчюнас.
Он отметил, что запуск атомной станции не следует приближать за счет безопасности.

Во время беседы министр энергетики представил актуальные вопросы регионального газового сектора. С октября прошлого года на Клайпедский терминал сжиженного природного газа прибыли четыре крупных груза газа из США.

Кроме того, обсуждались и уже проделанные и планирующиеся задачи по укреплению партнерства и трансатлантического сотрудничества в энергетической сфере.

Литва критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса.
BNS
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
География: Литва
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добавлена сегодня, 31 июля, 18:48

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