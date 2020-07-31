Литва просит об участии США в проблематике БелАЭС 🔊 Воспроизвести литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас



В связи с тем, что Беларусь завершает строительство Белорусской атомной станции (БелАЭС) в Островце, что у границы с Литвой, литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас попросил о большем вовлечении США в обеспечение безопасности в регионе.



В пятницу в телефонной беседе с секретарем США по энергетическим вопросам Дэном Бруйеттом литовский министр подчеркнул, что эта станция представляет ядерную и геополитическую угрозу Литве и всему региону, сообщило Министерство энергетики.



"В случае с (проектом газопровода- BNS) Nord Stream 2 мы видим и приветствуем активные и эффективные действия США, не меньшее вовлечение США необходимо и вопросе другой региональной угрозы – БелАЭС", – сказал Ж. Вайчюнас. В связи с тем, что Беларусь завершает строительство Белорусской атомной станции (БелАЭС) в Островце, что у границы с Литвой, литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас попросил о большем вовлечении США в обеспечение безопасности в регионе.В пятницу в телефонной беседе с секретарем США по энергетическим вопросам Дэном Бруйеттом литовский министр подчеркнул, что эта станция представляет ядерную и геополитическую угрозу Литве и всему региону, сообщило Министерство энергетики."В случае с (проектом газопровода- BNS) Nord Stream 2 мы видим и приветствуем активные и эффективные действия США, не меньшее вовлечение США необходимо и вопросе другой региональной угрозы – БелАЭС", – сказал Ж. Вайчюнас. Он отметил, что запуск атомной станции не следует приближать за счет безопасности.



Во время беседы министр энергетики представил актуальные вопросы регионального газового сектора. С октября прошлого года на Клайпедский терминал сжиженного природного газа прибыли четыре крупных груза газа из США.



Кроме того, обсуждались и уже проделанные и планирующиеся задачи по укреплению партнерства и трансатлантического сотрудничества в энергетической сфере.



Литва критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии