American Thinker США : гражданская война Байдена 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Brennan Linsley



Автор рисует страшную картину прихода Байдена к власти в США. Одна из целей кандидата от демократов — «коренным образом преобразовать Америку» и разоружить ее. Последствия могут быть драматическими: трубопроводы, электростанции, автомагистрали станут мишенями, а стране будет грозить голод, уверен автор.



В случае победы президент Байден переедет из своего подвала в Делавэре в подвал Белого дома, а публике будет показываться лишь в обращениях к народу, предварительно записанных и тщательно смонтированных.



Беспорядки прекратятся. После этого подозрительно хорошо обученные, организованные и снабженные всем необходимым «активисты Антифа» будут «неофициально» включены в администрацию Байдена в виде «советников по местной политике». Там на мутные средства левых сил им поручат искоренить всякое непослушание и несогласие. Таким образом, «мифическая», как выразился Джерри Надлер (Jerry Nadler, член Палаты представителей от Нью-Йорка) Антифа обеспечит «надежду и перемены» (лозунг времен президента Обамы, — прим. перев.), которые Байден так мечтает вернуть. В случае победы президент Байден переедет из своего подвала в Делавэре в подвал Белого дома, а публике будет показываться лишь в обращениях к народу, предварительно записанных и тщательно смонтированных.Беспорядки прекратятся. После этого подозрительно хорошо обученные, организованные и снабженные всем необходимым «активисты Антифа» будут «неофициально» включены в администрацию Байдена в виде «советников по местной политике». Там на мутные средства левых сил им поручат искоренить всякое непослушание и несогласие. Таким образом, «мифическая», как выразился Джерри Надлер (Jerry Nadler, член Палаты представителей от Нью-Йорка) Антифа обеспечит «надежду и перемены» (лозунг времен президента Обамы, — прим. перев.), которые Байден так мечтает вернуть.



Байден (ну, или кукловод, кто дергает его за ниточки) получит полный контроль над законодательной властью — либо демократы сохранят за собой Палату представителей и возьмут в 2020 году Сенат, либо «советники по местной политике» переубедят некоторых сенаторов и конгрессменов-республиканцев и их семьи — на что подконтрольные СМИ, разумеется, охотно закроют глаза. C «флибустьерами» (члены парламентского меньшинства, которые мешают принятию законопроекта, — прим. перев.) расправятся, чтобы расчистить путь прогрессивному законодательству.



Первые два года он будет укреплять контроль над Конгрессом. Перекраивание избирательных округов и запугивание местных властей «советниками» обеспечит демократам оглушительную победу в 2022 году. Возможно, они даже получат в обеих палатах большинство в две трети — необходимое условие, чтобы ликвидировать коллегию выборщиков.



Однако исполнить обещание левых и «коренным образом преобразовать Америку» удастся, лишь разоружив американцев.



Начав ни шатко ни валко, Байден резко увеличит налоги на оружие и боеприпасы, ограничив при этом количество патронов, которые можно приобрести легально в течение месяца. Введут обязательную регистрацию оружия. Отказ от регистрации приведет к уголовному преследованию, штрафам в десятки тысяч долларов и конфискации имущества — недвижимости и автомобилей.



Затем, после промежуточных выборов, когда левые полностью сосредоточат в своих руках законодательную и исполнительную власть, прогремит запрет на все виды оружия в частных руках (исключение будет сделано лишь для «советников по местной политике»). Начнется отъем оружия у граждан.



Все оружейные реестры от федерального уровня до штатов и округов будут обнародованы вместе с именами и адресами всех владельцев оружия. Работодателям порекомендуют уволить всех сотрудников, у кого есть оружие. Ипотечным компаниям и банкам порекомендуют не давать им кредиты. «Советники», то есть Антифа, будут подзуживать к «мирным протестам» против владельцев оружия на рабочих местах и дома.



Местные советы, работодателей, банки и финансовые фирмы освободят от ответственности по любым искам. Кроме того, «советникам» на правах квазимилиции предоставят иммунитет.



Против владельцев оружия применят те же приемы, которые уже привели к разрушительному эффекту в ходе нынешних беспорядков. Ночные визиты вопящих, вооруженных и ищущих расправы, но при этом «преимущественно мирных» советников станут будничным явлением. Поджоги, вандализм, нападения, убийства и даже изнасилования станут «народным средством», чтобы заставить непокорных владельцев оружия «добровольно» сдать стволы. И опять же подконтрольные СМИ эти инциденты будут игнорировать.



Во всех 50 штатах развернут Национальную гвардию и действующие войска. Совместные отряды разоруженной и лишенной финансирования полиции, гвардии и «советников» будут прочесывать жилища в поисках незарегистрированных стволов.



Соросовские прокуроры и успех движения за снижение числа заключенных позволят сажать противников разумной оружейной реформы за решетку. Таков, по крайней мере, план.



Отто фон Бисмарку приписывают афоризм: «Бог хранит дураков, пьяниц и Соединенные Штаты». Недалекие леваки даже не успеют и оглянуться.



Власть левых сосредоточена на побережье и в крупных городах. Подавляющее большинство этой страны, которую левые презрительно кличут «глубинкой» более-менее консервативны и вооружены до зубов. В большинстве штатов Америки народ считает, что слишком худым, слишком богатым или слишком вооруженным быть нельзя. По разным подсчетам, в частных руках находится от 350 до 700 миллионов единиц оружия, а некоторые утверждают, что и того больше.



Помните covid, китайский грипп, которым Коммунистическая партия Китая намеренно заразила весь мир? Как и все китайские товары, вирус сработал не так, как сулила реклама, но мы все равно посадили экономику на карантин.



Одна из главных причин, почему люди не голодают — это что свою работу не бросили дальнобойщики. Большинство водителей держат у себя в кабине пистолет. Когда власти их конфискуют, поставки в города прекратятся. Пройдет всего недель, и в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе начнется голод.



Как по вашему, сколько домашних визитов успеют нанести «советники», прежде чем их начнут встречать огнем? А поскольку они обучены лишь провоцировать, стычки обернутся для них большими потерями.



Сколько времени пройдет, прежде чем люди начнут организовываться и открыто нападать на власти и уничтожать коммуникации в городах и окрестностях? Имейте в виду, каждый охотник — немного снайпер. Сколько времени пройдет, прежде чем некоторые из них решат избавиться от чиновников, заваривших всю эту кашу? А еще в Америке пруд пруди хорошо обученных ветеранов горячих точек. Не надо быть нейрохирургом, чтобы понять, на чьей они будут стороне. Трубопроводы, электростанции, автомагистрали между штатами, железные дороги и мосты тоже станут мишенями.



Губернаторы, мэры и блюстители порядка начнут дезертировать заодно с Национальной гвардией и другими войсками, которые взбунтуются, когда им прикажут стрелять по соседям и родственникам.



Чтобы защитить все или отобрать все оружие, не хватит ни солдат, ни Национальной гвардии, ни «советников».



Дело в том, что американцы попросту не позволят правительству отобрать у них оружие, и точка!



Автор: Уильям Генсерт (William Gensert) для American Thinker, США, перевод Для человека, чье будущее не обещает ничего хорошего, Джозеф Байден дает чересчур много обещаний. В ходе предвыборных дебатов Демократической партии он пообещал нечто такое, о чем больше не заикался.Байден (ну, или кукловод, кто дергает его за ниточки) получит полный контроль над законодательной властью — либо демократы сохранят за собой Палату представителей и возьмут в 2020 году Сенат, либо «советники по местной политике» переубедят некоторых сенаторов и конгрессменов-республиканцев и их семьи — на что подконтрольные СМИ, разумеется, охотно закроют глаза. C «флибустьерами» (члены парламентского меньшинства, которые мешают принятию законопроекта, — прим. перев.) расправятся, чтобы расчистить путь прогрессивному законодательству.Первые два года он будет укреплять контроль над Конгрессом. Перекраивание избирательных округов и запугивание местных властей «советниками» обеспечит демократам оглушительную победу в 2022 году. Возможно, они даже получат в обеих палатах большинство в две трети — необходимое условие, чтобы ликвидировать коллегию выборщиков.Однако исполнить обещание левых и «коренным образом преобразовать Америку» удастся, лишь разоружив американцев.Начав ни шатко ни валко, Байден резко увеличит налоги на оружие и боеприпасы, ограничив при этом количество патронов, которые можно приобрести легально в течение месяца. Введут обязательную регистрацию оружия. Отказ от регистрации приведет к уголовному преследованию, штрафам в десятки тысяч долларов и конфискации имущества — недвижимости и автомобилей.Затем, после промежуточных выборов, когда левые полностью сосредоточат в своих руках законодательную и исполнительную власть, прогремит запрет на все виды оружия в частных руках (исключение будет сделано лишь для «советников по местной политике»). Начнется отъем оружия у граждан.Все оружейные реестры от федерального уровня до штатов и округов будут обнародованы вместе с именами и адресами всех владельцев оружия. Работодателям порекомендуют уволить всех сотрудников, у кого есть оружие. Ипотечным компаниям и банкам порекомендуют не давать им кредиты. «Советники», то есть Антифа, будут подзуживать к «мирным протестам» против владельцев оружия на рабочих местах и дома.Местные советы, работодателей, банки и финансовые фирмы освободят от ответственности по любым искам. Кроме того, «советникам» на правах квазимилиции предоставят иммунитет.Против владельцев оружия применят те же приемы, которые уже привели к разрушительному эффекту в ходе нынешних беспорядков. Ночные визиты вопящих, вооруженных и ищущих расправы, но при этом «преимущественно мирных» советников станут будничным явлением. Поджоги, вандализм, нападения, убийства и даже изнасилования станут «народным средством», чтобы заставить непокорных владельцев оружия «добровольно» сдать стволы. И опять же подконтрольные СМИ эти инциденты будут игнорировать.Во всех 50 штатах развернут Национальную гвардию и действующие войска. Совместные отряды разоруженной и лишенной финансирования полиции, гвардии и «советников» будут прочесывать жилища в поисках незарегистрированных стволов.Соросовские прокуроры и успех движения за снижение числа заключенных позволят сажать противников разумной оружейной реформы за решетку. Таков, по крайней мере, план.Отто фон Бисмарку приписывают афоризм: «Бог хранит дураков, пьяниц и Соединенные Штаты». Недалекие леваки даже не успеют и оглянуться.Власть левых сосредоточена на побережье и в крупных городах. Подавляющее большинство этой страны, которую левые презрительно кличут «глубинкой» более-менее консервативны и вооружены до зубов. В большинстве штатов Америки народ считает, что слишком худым, слишком богатым или слишком вооруженным быть нельзя. По разным подсчетам, в частных руках находится от 350 до 700 миллионов единиц оружия, а некоторые утверждают, что и того больше.Помните covid, китайский грипп, которым Коммунистическая партия Китая намеренно заразила весь мир? Как и все китайские товары, вирус сработал не так, как сулила реклама, но мы все равно посадили экономику на карантин.Одна из главных причин, почему люди не голодают — это что свою работу не бросили дальнобойщики. Большинство водителей держат у себя в кабине пистолет. Когда власти их конфискуют, поставки в города прекратятся. Пройдет всего недель, и в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе начнется голод.Как по вашему, сколько домашних визитов успеют нанести «советники», прежде чем их начнут встречать огнем? А поскольку они обучены лишь провоцировать, стычки обернутся для них большими потерями.Сколько времени пройдет, прежде чем люди начнут организовываться и открыто нападать на власти и уничтожать коммуникации в городах и окрестностях? Имейте в виду, каждый охотник — немного снайпер. Сколько времени пройдет, прежде чем некоторые из них решат избавиться от чиновников, заваривших всю эту кашу? А еще в Америке пруд пруди хорошо обученных ветеранов горячих точек. Не надо быть нейрохирургом, чтобы понять, на чьей они будут стороне. Трубопроводы, электростанции, автомагистрали между штатами, железные дороги и мосты тоже станут мишенями.Губернаторы, мэры и блюстители порядка начнут дезертировать заодно с Национальной гвардией и другими войсками, которые взбунтуются, когда им прикажут стрелять по соседям и родственникам.Чтобы защитить все или отобрать все оружие, не хватит ни солдат, ни Национальной гвардии, ни «советников».Дело в том, что американцы попросту не позволят правительству отобрать у них оружие, и точка!Автор: Уильям Генсерт (William Gensert) для American Thinker, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, аналитика, кандидаты, Трамп, Байден — статья прочитана 148 раз Комментарии