Взрывоопасное исследование: Китай и Путин берут ФРГ в тиски, а «старший союзник» по имени США все только портит Business Insider, Германия 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Alexander Zemlianichenko



Англичанин Джон Кампфнер решил предупредить немцев: Россия и Китай проникают в их систему управления. Множество местных и земельных правительств уже под контролем, неужели на очереди федеральное правительство ФРГ? Но что будет, когда ставшая «мотором антироссийских санкций» Меркель покинет власть? Автор полон мрачных предчувствий, особенно пугает его плохое поведение Трампа, который все грозится «поладить» с Россией.



Германия стала «фронтом» в новой холодной войне между Западом, Россией и Китаем, пишет британский эксперт по вопросам безопасности Джон Кампфнер в новом исследовании.



При этом «большой союзник» Германии (так в ФРГ называют США — прим. ред.) делает ситуацию только хуже, намекает автор: «Плохие отношения между Дональдом Трампом и Меркель усилили немецкое ощущение уязвимости к потенциальным угрозам со стороны Китая и России».



Эксперт по вопросам безопасности Джон Кампфнер из британского исследовательского института Royal United Services Institute представляет мрачную картину. Если верить его анализу, Германия в новой холодной войне Запада с Россией и Китаем стала «фронтом». При этом Россия и Китай активно пытаются вмешиваться в политику страны и сеять нестабильность в регионе.



При этом Россия и Китай все чаще пытаются активнее распространять свое влияние на земельном и муниципальном уровне, в обход федерального правительства. В то время как Россия в основном действует в политической сфере, Китай концентрируется прежде всего на экономических вопросах.



В действительности, Россия и Китай видят в Германии ключ к Европе. ФРГ обладает не только самой сильной экономикой континента. В результате британского Брексита и продолжающихся внутренних проблем Франции Германия и в политическом плане набрала больший вес.



Трамп не фанат ни НАТО, ни ЕС, ни Меркель



Тем не менее многолетний канцлер Германии Ангела Меркель в прошедшие годы не делала жизнь России и Китая легкой. Она была политическим мотором антироссийских санкций, которые ЕС ввел из-за крымского кризиса. Она также намного более критически рассматривает стремление Китая расширить свое влияние, чем это делают синофильские главы государств на юге и юго-востоке Европы.



Долгое время на стороне Меркель были и США. Но с приходом Дональда Трампа в Белый дом, ситуация с прикрытием тыла из Вашингтона стала проблематичной. «Плохие отношения между Дональдом Трампом и Меркель усилили ощущение у Германии, что она уязвима для угроз со стороны Китая и России, что США ее в такой ситуации не защитят», — пишет Кампфнер.



Трамп не фанат западного военного альянса НАТО. Он не фанат ЕС. Он также не фанат Германии. Более того: он полагает, что Германия наживается на его стране экономически (ключевое слово — профицит торгового баланса) и в военном плане (ключевое слово — недостижение Германией планки оборонных расходов в 2% от ВВП). Поэтому уже весной 2017 года Меркель заявила: «Времена, в которых мы могли полагаться на других, остались в прошлом. Мы, европейцы, должны взять нашу судьбу в свои руки».



С этого момента немецко-американские отношения все сильнее ухудшались. Трамп, по слухам, за кулисами честил фрау Меркель «дурочкой» и «лузером». Кроме того, он публично объявил о выводе около трети размещенных в Германии американских военных. Депутат бундестага от ХДС Петер Бейер, отвечающий во фракции за немецко-американские отношения, назвал это «абсолютно неприемлемым». Этот христианский демократ выразился метафорически: «Мое трансатлантическое сердце обливается кровью».



При этом Германия еще до Трампа не всегда плясала под дудку США. Она, например, сотрудничает с Россией в энергетической сфере. Остроту вопроса показали дебаты вокруг «Северного потока — 2». И по украинскому кризису Меркель выступает не так жестко, как союзники по ту сторону океана. Но несмотря на это, отношения Меркель с Путиным считаются натянутыми.



Путин ищет пророссийских политиков — и находит их



Видимо, и по этой причине глава Кремля давно искал более пророссийских немецких политиков — и он нашел их в правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), а также в левопопулистской партии «Левые». Но также и среди премьер-министров восточных земель от ХДС и СДПГ (Социал-демократической партии Германии), которые год назад единодушно выступили за отмену антироссийских санкций. Экономика бывших территорий ГДР исторически более тесно связана с Россией, чем экономика запада страны.



Кроме того, Кампфнер указывает на известных бывших функционеров ведущих партий ФРГ, типа бывшего министра иностранных дел Зигмара Габриэля (СДПГ), который уже вскоре после ухода из федерального правительства умудрился выступить на влиятельном Германо-российском форуме. Председатель форума — Маттиас Платцек, бывший премьер-министр земли Бранденбург.



Для Китая Германия — ключевой партнер



Китай кажется далекой от Германии страной. Географически это, бесспорно, так. Но экономически это уже давно не так. В то время как Россия не появляется даже в «десятке» немецких торговых партнеров 2019 года, Китай в прошлом году стал торговым партнером № 1.



И в политическом плане Китай тоже демонстрирует мускулы — это очевидно, по крайней мере, с прихода к власти уверенного в себе главы государства Си Цзиньпина. Китай не особо скрывает свое желание к середине века экономически и политически свергнуть с пьедестала США как ведущую державу мира.



Для Китая Германия — страна, с которой режим пока что хочет иметь как можно более добрые отношения. И наоборот, федеральное правительство знает об экономическом значении Китая, и, видимо, поэтому придерживается сдержанной позиции во взрывоопасном конфликте вокруг Гонконга.



Кампфнер, среди других уязвимостей, указывает на два слабых места Германии, на которых Китай может сыграть. Во-первых, речь идет об инновационных немецких технологических компаниях, которые приобретают китайские инвесторы, — естественно, не без поддержки из Пекина. Он называет фирму-производителя робототехники из Аугсбурга. Фирма называется Кука (Kuka), и ей еще в 2016 году завладела китайская компания Midea. После этого немецкое правительство усложнило процесс приобретений инвесторами из третьих стран.



Во-вторых, речь идет о китайских инвестициях в буксующие немецкие производственные площадки. Кампфнер называет, например, Дуйсбург. Уровень безработицы в городе более чем в два раза превышает средний по стране, пишет автор. При этом у Дуйсбурга стратегически выгодное расположение, в месте слияния Рейна и его притока — реки Рур. Здесь расположен крупнейший в Европе внутренний порт, до аэропорта Дюссельдорфа всего 20 минут езды. В Дуйсбурге должен будет заканчиваться проект века Китая «Новый шелковый путь».



Китай прибегает к российской тактике



Как и Россия, Китай использует связи на местном уровне, чтобы заполучить влияние в Германии. Это — те каналы к власти, которые можно использовать, минуя критические взгляды национальных политиков, отмечает Кампфнер. Дуйсбург приветствовал китайские инвестиции. В том числе и мэр Дуйсбурга.



Пока Меркель остается канцлером, в политике по отношению к России и Китаю фундаментальных изменений ждать не стоит. В этом не сомневается и эксперт Кампфнер. Даже в эру Трампа сохраняет свою истинность принцип: Германия всегда будет по основным политическим и экономическим параметрам ближе к США, чем к авторитарным режимам Китая и России. И федеральное правительство знает преимущества западного альянса. Но вот что будет после Меркель?



Три фактора существенно определяют политику Германии. Во-первых, президентские выборы в США в ноябре. Во-вторых, выбор кандидата в канцлеры от блока ХДС и ХСС не позднее начала 2021-го года. И в-третьих, следующие выборы в бундестаг, которые предположительно состоятся осенью 2021 года. «Не будет большим преувеличением сказать, что будущее европейской и западной стабильности зависит от всех трех факторов», — отмечает Кампфнер.



Авторы: Адам Пэйн (Adam Payne) Андреас Баумер (Andreas Baumer) для Business Insider, Германия, перевод На ряде примеров Кампфнер показывает, как Россия и Китай, не обращая внимания федеральное правительство, уже наращивают свое влияние в Германии.Эксперт по вопросам безопасности Джон Кампфнер из британского исследовательского института Royal United Services Institute представляет мрачную картину. Если верить его анализу, Германия в новой холодной войне Запада с Россией и Китаем стала «фронтом». При этом Россия и Китай активно пытаются вмешиваться в политику страны и сеять нестабильность в регионе.При этом Россия и Китай все чаще пытаются активнее распространять свое влияние на земельном и муниципальном уровне, в обход федерального правительства. В то время как Россия в основном действует в политической сфере, Китай концентрируется прежде всего на экономических вопросах.В действительности, Россия и Китай видят в Германии ключ к Европе. ФРГ обладает не только самой сильной экономикой континента. В результате британского Брексита и продолжающихся внутренних проблем Франции Германия и в политическом плане набрала больший вес.Тем не менее многолетний канцлер Германии Ангела Меркель в прошедшие годы не делала жизнь России и Китая легкой. Она была политическим мотором антироссийских санкций, которые ЕС ввел из-за крымского кризиса. Она также намного более критически рассматривает стремление Китая расширить свое влияние, чем это делают синофильские главы государств на юге и юго-востоке Европы.Долгое время на стороне Меркель были и США. Но с приходом Дональда Трампа в Белый дом, ситуация с прикрытием тыла из Вашингтона стала проблематичной. «Плохие отношения между Дональдом Трампом и Меркель усилили ощущение у Германии, что она уязвима для угроз со стороны Китая и России, что США ее в такой ситуации не защитят», — пишет Кампфнер.Трамп не фанат западного военного альянса НАТО. Он не фанат ЕС. Он также не фанат Германии. Более того: он полагает, что Германия наживается на его стране экономически (ключевое слово — профицит торгового баланса) и в военном плане (ключевое слово — недостижение Германией планки оборонных расходов в 2% от ВВП). Поэтому уже весной 2017 года Меркель заявила: «Времена, в которых мы могли полагаться на других, остались в прошлом. Мы, европейцы, должны взять нашу судьбу в свои руки».С этого момента немецко-американские отношения все сильнее ухудшались. Трамп, по слухам, за кулисами честил фрау Меркель «дурочкой» и «лузером». Кроме того, он публично объявил о выводе около трети размещенных в Германии американских военных. Депутат бундестага от ХДС Петер Бейер, отвечающий во фракции за немецко-американские отношения, назвал это «абсолютно неприемлемым». Этот христианский демократ выразился метафорически: «Мое трансатлантическое сердце обливается кровью».При этом Германия еще до Трампа не всегда плясала под дудку США. Она, например, сотрудничает с Россией в энергетической сфере. Остроту вопроса показали дебаты вокруг «Северного потока — 2». И по украинскому кризису Меркель выступает не так жестко, как союзники по ту сторону океана. Но несмотря на это, отношения Меркель с Путиным считаются натянутыми.Видимо, и по этой причине глава Кремля давно искал более пророссийских немецких политиков — и он нашел их в правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), а также в левопопулистской партии «Левые». Но также и среди премьер-министров восточных земель от ХДС и СДПГ (Социал-демократической партии Германии), которые год назад единодушно выступили за отмену антироссийских санкций. Экономика бывших территорий ГДР исторически более тесно связана с Россией, чем экономика запада страны.Кроме того, Кампфнер указывает на известных бывших функционеров ведущих партий ФРГ, типа бывшего министра иностранных дел Зигмара Габриэля (СДПГ), который уже вскоре после ухода из федерального правительства умудрился выступить на влиятельном Германо-российском форуме. Председатель форума — Маттиас Платцек, бывший премьер-министр земли Бранденбург.Китай кажется далекой от Германии страной. Географически это, бесспорно, так. Но экономически это уже давно не так. В то время как Россия не появляется даже в «десятке» немецких торговых партнеров 2019 года, Китай в прошлом году стал торговым партнером № 1.И в политическом плане Китай тоже демонстрирует мускулы — это очевидно, по крайней мере, с прихода к власти уверенного в себе главы государства Си Цзиньпина. Китай не особо скрывает свое желание к середине века экономически и политически свергнуть с пьедестала США как ведущую державу мира.Для Китая Германия — страна, с которой режим пока что хочет иметь как можно более добрые отношения. И наоборот, федеральное правительство знает об экономическом значении Китая, и, видимо, поэтому придерживается сдержанной позиции во взрывоопасном конфликте вокруг Гонконга.Кампфнер, среди других уязвимостей, указывает на два слабых места Германии, на которых Китай может сыграть. Во-первых, речь идет об инновационных немецких технологических компаниях, которые приобретают китайские инвесторы, — естественно, не без поддержки из Пекина. Он называет фирму-производителя робототехники из Аугсбурга. Фирма называется Кука (Kuka), и ей еще в 2016 году завладела китайская компания Midea. После этого немецкое правительство усложнило процесс приобретений инвесторами из третьих стран.Во-вторых, речь идет о китайских инвестициях в буксующие немецкие производственные площадки. Кампфнер называет, например, Дуйсбург. Уровень безработицы в городе более чем в два раза превышает средний по стране, пишет автор. При этом у Дуйсбурга стратегически выгодное расположение, в месте слияния Рейна и его притока — реки Рур. Здесь расположен крупнейший в Европе внутренний порт, до аэропорта Дюссельдорфа всего 20 минут езды. В Дуйсбурге должен будет заканчиваться проект века Китая «Новый шелковый путь».Как и Россия, Китай использует связи на местном уровне, чтобы заполучить влияние в Германии. Это — те каналы к власти, которые можно использовать, минуя критические взгляды национальных политиков, отмечает Кампфнер. Дуйсбург приветствовал китайские инвестиции. В том числе и мэр Дуйсбурга.Пока Меркель остается канцлером, в политике по отношению к России и Китаю фундаментальных изменений ждать не стоит. В этом не сомневается и эксперт Кампфнер. Даже в эру Трампа сохраняет свою истинность принцип: Германия всегда будет по основным политическим и экономическим параметрам ближе к США, чем к авторитарным режимам Китая и России. И федеральное правительство знает преимущества западного альянса. Но вот что будет после Меркель?Три фактора существенно определяют политику Германии. Во-первых, президентские выборы в США в ноябре. Во-вторых, выбор кандидата в канцлеры от блока ХДС и ХСС не позднее начала 2021-го года. И в-третьих, следующие выборы в бундестаг, которые предположительно состоятся осенью 2021 года. «Не будет большим преувеличением сказать, что будущее европейской и западной стабильности зависит от всех трех факторов», — отмечает Кампфнер.Авторы: Адам Пэйн (Adam Payne) Андреас Баумер (Andreas Baumer) для Business Insider, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, США, аналитика, Китай — статья прочитана 137 раз Комментарии