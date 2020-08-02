ВВП Германии сократился на беспрецедентные 10, 1 процента 🔊 Воспроизвести



Историческое падение экономики Германии зафиксировано во втором квартале 2020 года. На полное восстановление может уйти два года, сообщает



Небывалые темпы падения экономики Германии на фоне пандемии коронавируса зафиксированы во втором квартале 2020 года. ВВП страны с апреля по июль сократился на 10,1 процента в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического ведомства ФРГ, обнародованные в четверг, 30 июля. Историческое падение экономики Германии зафиксировано во втором квартале 2020 года. На полное восстановление может уйти два года, сообщает DW Небывалые темпы падения экономики Германии на фоне пандемии коронавируса зафиксированы во втором квартале 2020 года. ВВП страны с апреля по июль сократился на 10,1 процента в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического ведомства ФРГ, обнародованные в четверг, 30 июля. #Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal 2020 um 10,1 % niedriger als im Vorquartal.

Auswirkungen der #Corona-Pandemie führen zu historischem Rückgang – deutlich stärker als während der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Mehr dazu: https://t.co/EWs9iGAMHG #Wirtschaft pic.twitter.com/pehPhlQeYd — Statistisches Bundesamt (@destatis) July 30, 2020



В сравнении с аналогичным периодом прошлого года немецкая экономика упала на 11,7 процента. Заметно сократились экспорт и импорт товаров и услуг, потребительские расходы граждан, а также инвестиции предприятий в оборудование. Нынешнее падение - беспрецедентное с момента начала ежеквартального подсчета ВВП в 1970 году.



Восстановление экономики Германии



В тот же день ряд немецких компаний опубликовали полугодовые отчеты, зафиксировав огромные убытки. Так, железнодорожный концерн Deutsche Bahn отчитался о крупнейшем убытке в своей истории - 3,7 миллиарда евро. Убытки автомобильного концерна Volkswagen составили 1,4 миллиарда евро.



При этом экономисты ожидают начала восстановления экономики ФРГ уже во втором квартале нынешнего года - если число заражений COVID-19 не начнет расти. В том числе, благодаря масштабным мерам стимулирования конъюнктуры, принятым правительством Германии. Немецкие власти выделят порядка 130 млрд евро, в частности, на поддержание потребительского спроса. Но даже с учетом всех мер для полной компенсации исторического падения может потребоваться около двух лет, пишет агентство dpa. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года немецкая экономика упала на 11,7 процента. Заметно сократились экспорт и импорт товаров и услуг, потребительские расходы граждан, а также инвестиции предприятий в оборудование. Нынешнее падение - беспрецедентное с момента начала ежеквартального подсчета ВВП в 1970 году.В тот же день ряд немецких компаний опубликовали полугодовые отчеты, зафиксировав огромные убытки. Так, железнодорожный концерн Deutsche Bahn отчитался о крупнейшем убытке в своей истории - 3,7 миллиарда евро. Убытки автомобильного концерна Volkswagen составили 1,4 миллиарда евро.При этом экономисты ожидают начала восстановления экономики ФРГ уже во втором квартале нынешнего года - если число заражений COVID-19 не начнет расти. В том числе, благодаря масштабным мерам стимулирования конъюнктуры, принятым правительством Германии. Немецкие власти выделят порядка 130 млрд евро, в частности, на поддержание потребительского спроса. Но даже с учетом всех мер для полной компенсации исторического падения может потребоваться около двух лет, пишет агентство dpa. dw.com Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Германия, ввп, падение, карантин — статья прочитана 131 раз Комментарии