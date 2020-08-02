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Польша захотела участвовать в суде по Северному потоку — 2

© РИА Новости / Илья Питалев


Польский нефтегазовый концерн PGNiG подал в Высший суд Дюссельдорфа заявление об "активном участии" в разбирательстве по делу об освобождении "Северного потока — 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает РИА Новости.

Об этом председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский написал в твиттере.

В заявлении участвует также компания PST (PGNiG Supply & Trading) — немецкая "дочка" PGNiG.

По словам Квечиньского, "активное участие в разбирательстве позволит эффективно защищать интересы" польских предприятий в частности и Польши в целом.

Оператор "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, 28 июля подал апелляцию в суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшегося освободить газопровод от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Такое решение BNA приняло в середине мая. Регулятор постановил, что газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года и он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза.

Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.

В Nord Stream 2 AG заявили, что "поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией".
РИА Новости
Категории: политика, экономика, в Европе
Ключевые слова: Германия, суд, доктрина, Еврокомиссия, маршрут, СП-2
География: Польша
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добавлена сегодня, 2 августа, 17:00

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