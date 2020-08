Financial Times Великобритания : испытания российского противоспутникового оружия возродили страх перед новой гонкой вооружений 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Евгений Биятов



США рассматривают космос как театр военных действий. Однако испытания российского спутника-инспектора вызвали возмущение в Вашингтоне. Автор напоминает, что Россия более десяти лет безуспешно призывала к подписанию договора о демилитаризации космоса. Между тем, по мнению экспертов, США сегодня существенно отстают от Китая и России в области разработок военных космических технологий.



Эксперты утверждают, что мировые державы разрабатывают новое поколение оружия в духе «Звездный войн»



15 июля, находясь на расстоянии примерно в 615 километров от Земли, российский спутник «Космос-2543» активировал свою особую — и до того момента секретную — функцию, выпустив снаряд в атмосферу. 15 июля, находясь на расстоянии примерно в 615 километров от Земли, российский спутник «Космос-2543» активировал свою особую — и до того момента секретную — функцию, выпустив снаряд в атмосферу.



Российская сторона отрицает информацию о том, что она испытывала новые военные технологии, однако после этого инцидента международное сообщество вновь забеспокоилось о том, что космос превращается в новую площадку борьбы за стратегическое глобальное господство. Многим это напомнило о планах покойного президента Рональда Рейгана реализовать инициативу «Звездные войны», включавшую в себя создание военных средств космического базирования. Этот инцидент также указывает на растущую угрозу для ключевой спутниковой инфраструктуры, которая обеспечивает работу множества систем, от GPS-технологии до способности запускать ядерное оружие.



Россия и Китай «уже превратили космос в область ведения боевых действий», как недавно сказал репортерам Кристофер Форд (Christopher Ford), помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения. По его словам, «главным космическим смутьяном» является Москва, которая успела дважды провести испытания противоспутникового оружия.



Спустя несколько дней после того, как Москва отвергла обвинения Соединенных Штатов в проведении испытаний оружия, чиновники этих двух стран собрались в Вене на их первые с момента окончания холодной войны переговоры по вопросам обеспечения безопасности в космосе. Один член американской делегации назвал эти переговоры «долгими, интересными и продуктивными», но для заключения какого-либо соглашения, подобного соглашениям, регулирующим оружие наземного базирования, потребуется много времени — если это вообще возможно.



Россия более десяти лет безуспешно призывала к подписанию договора, который регулировал бы оружие в космосе, а теперь Соединенные Штаты ведут подобные дискуссии с Китаем. Главной проблемой для дипломатов стал вопрос о том, что именно можно считать космическим оружием.



Администрация Трампа не хочет заниматься формулированием определения космического оружия, а вместо этого хочет договориться о применении всех правил вооруженного конфликта к космосу и о создании канала связи в кризисной ситуации — как это было в период холодной войны с Россией, — чтобы иметь возможность оперативно решать вопросы в случае возникновения конфликта в космосе.



Американские чиновники настаивают на необходимости обеспечить «беспрепятственный доступ» к космосу, который Соединенные Штаты используют в своих военных, коммуникационных и коммерческих целях в гораздо большей степени, чем любая другая страна. Москва и Пекин отдельно друг от друга предложили ввести ограничения на оружие наземного базирования, которое может представлять собой угрозу для спутников, но американские эксперты утверждают, что эти две страны уже разработали такое оружие.



«Теперь, когда они уже приставили пистолет к нашей голове, они готовы сесть и поговорить», — сказал Тодд Харрисон (Todd Harrison), эксперт по вопросам обеспечения безопасности в космосе в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Он добавил, что главная сложность таких переговоров заключается в том, что «каждая участвующая в них страна будет пытаться протолкнуть определение, соответствующее ее собственным интересам».



Существенные разногласия сохраняются. «Россия и Соединенные Штаты не могут найти общего языка, когда речь заходит о том, что можно считать „мирными действиями‟ в открытом космосе. Это создает серьезную проблему», — сказала Бейза Унал (Beyza Unal), старший научный сотрудник в Королевском институте международных отношений.



Мировые державы долгое время рассматривали космос как потенциальное поле боя. План, который президент Рейган изложил в 1983 году и который получил название «Звездные войны» в честь популярного фильма, вышедшего на экраны примерно в то же время, предполагал создание нового космического оружия для противостояния угрозе со стороны Советского Союза, который в свою очередь предупредил, что создание таких систем сделает ядерную войну неизбежной.



Сегодня Соединенные Штаты рассматривают космос как театр военных действий и имитируют бои, распространяющиеся на космос, в процессе моделирования будущих масштабных конфликтов. В России тоже есть специальная командная структура, которая отвечает за атмосферу Земли и пространство за ее пределами.



Между тем для того, чтобы вывести из строя или уничтожить спутники, сложное оружие не требуется. Учитывая чрезвычайную хрупкость спутников и тот факт, чтобы они пролетают тысячи миль в час, хватит даже простого столкновения. «Сейчас ведется множество разговоров о лазерах и об оружии в духе „Звездных войн‟, но на самом деле, чтобы уничтожить спутник другой страны, не нужно никакого ультрасовременного оружия, — сказал один высокопоставленный американский чиновник во время переговоров в Вене. — Нужен просто удар — легкое столкновение в космосе».



Этот чиновник продолжил: «Идея запрета оружия в космосе вводит в заблуждение. Сейчас нам необходимы правила предупреждения столкновений, то есть правила того, как мы будем управлять системами в космосе».



Москва заявила, что инцидент с «Космосом-2543» представлял собой испытание «спутника-инспектора», который должен проверять исправность российских спутников. Кремль подчеркнул, что он по-прежнему «привержен задаче полной демилитаризации космоса».



Между тем, пока американские чиновники называют испытания российского космического оружия «провокационными, опасными и неразумными», эксперты указывают на то, что Соединенные Штаты тоже уже обладают космическим оружием, но пока активно не занимаются разработкой «кинетических» вариантов. В 2008 году Соединенные Штаты сбили один из своих спутников, вероятно, чтобы продемонстрировать свои возможности и силу спустя год после того, как нечто подобное сделал Китай.



На этой неделе министерство обороны США предупредило в своем докладе, что в космосе Америку уже опередили и что ей придется смириться «со статусом [страны] второго класса». Составители доклада сослались на прошлогодний вывод космического командования США о том, что Вашингтону необходимо «создать такую военную силовую структуру, которая сможет защитить международный порядок и интересы Соединенных Штатов в космосе».



Джо Мозер (Joe Mozer), главный научный консультант в космических войсках США, недавно созданных президентом Дональдом Трампом, сказал на этой неделе: «Мы должны превзойти наших стратегических соперников».



Между тем смелые амбиции Америки в космосе — от возвращения на Луну в 2024 году до надежд основателя компании Tesla Илона Маска создать колонии на Марсе и сделать человечество многопланетным видом — рискуют натолкнуться на такие препятствия, как необходимость обеспечить безопасность в космосе, а также опасность военных угроз для подобных миссий.



По словам Унал, в отсутствии соглашения, регулирующего развертывание оружия в космосе, страны, стремящиеся защитить свои космические объекты, могут подталкивать друг друга к разработке все более мощного оружия, что повысит риск полномасштабного конфликта в космосе.



«Крупные державы уже демонстрируют стремление закупать технологии для создания космического оружия, — сказала она. — Но всегда будут появляться новые технологии, которые будут затмевать средства, созданные ранее».



