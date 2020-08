WPost: богатые американцы начали активно покупать второе гражданство 🔊 Воспроизвести Reuters



Среди богатых американцев становится всё популярнее приобретать второе гражданство, пишет The Washington Post. Как поясняет издание, из-за пандемии коронавируса многие страны до сих пор не пускают к себе обладателей американских паспортов, поэтому состоятельные граждане США пытаются решить эту проблему приобретением второго гражданства.



Последний тренд среди состоятельных американцев — покупка гражданства другой страны, пишет The Washington Post.



На протяжении многих поколений американский паспорт предоставлял его владельцу возможность беспрепятственно путешествовать по многим странам мира.



Однако пандемия коронавируса изменила эту ситуацию.



В то время как страны вновь начали открывать свои границы, многие из них до сих пор не впускают к себе американцев, поскольку в Соединённых Штатах всё ещё продолжается вспышка коронавируса. Последний тренд среди состоятельных американцев — покупка гражданства другой страны, пишет The Washington Post.На протяжении многих поколений американский паспорт предоставлял его владельцу возможность беспрепятственно путешествовать по многим странам мира.Однако пандемия коронавируса изменила эту ситуацию.В то время как страны вновь начали открывать свои границы, многие из них до сих пор не впускают к себе американцев, поскольку в Соединённых Штатах всё ещё продолжается вспышка коронавируса.



«Это ограничение мобильности привело ещё больше людей к осознанию преимуществ от наличия более чем одного паспорта», — заявил Арманд Артон, президент финансовой компании Arton Capital, специализирующейся на получении гражданства посредством инвестиций.



Как поясняет издание, данная фирма определяет этот процесс как «получение второго гражданства и паспорта путём инвестирования в экономику принимающей страны».



Эти инвестиции могут поступать как в виде недвижимости и облигаций, так и в виде различных бизнес-инициатив.



По словам Артона, спрос на услуги его компании за последнее время вырос на 30—40%. Стоимость этих услуг варьируется от $100 тыс. за гражданство страны Карибского бассейна до более чем $2 млн за паспорт одной из европейских стран.



Как отмечает глава Arton Capital, если раньше американцы обращались к ним главным образом из-за налогов, то теперь, в разгар пандемии, мотивация изменилась.



Часть клиентов пришли к ним, поскольку состоят в отношениях с партнёром, имеющим гражданство другого государства, а из-за запрета на путешествия теперь не могут воссоединиться.



Другая часть клиентов была обеспокоена тем, что политика США может неприятно отразиться на позициях американского паспорта в мире.



Как отмечает издание, паспорт гражданина США, который некогда был подарком для путешественников, теперь может показаться кому-то обузой.



Новые клиенты Артона опасаются, что если пандемия будет продолжаться ещё год или два, то из-за американских паспортов они могут оказаться в ловушке. Именно по этой причине они пытаются теперь обзавестись вторым гражданством в странах с программами инвестиционной миграции.



Однако, как указывает The Washington Post, этот метод не подойдёт тем, кому необходимо в срочном порядке решить проблемы с выездом из США, поскольку новый паспорт можно получить лишь через некоторое время после подачи заявления на второе гражданство.



Оригинал новости ИноТВ