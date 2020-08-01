Загрузка... Австралия станет первой страной, заставившей Facebook и Google платить за новости 🔊 Воспроизвести автор: Владислав Лукьянов



Австралия заставит американские технологические гиганты Facebook и Alphabet, принадлежащий Google, платить австралийским СМИ за новостной контент в беспрецедентном шаге защиты независимой журналистики, сообщает



По словам государственного казначея Джоша Фриденберга, Австралия станет первой страной, которая потребует от Facebook и Google платить за новостной контент, предоставляемый медиа-компаниями в рамках системы лицензионного платежа, которая в этом году станет законом.



«Речь идет о честном подходе к австралийским СМИ, о том, чтобы обеспечить рост конкуренции, защиту потребителей и устойчивый ландшафт средств массовой информации», - сказал Фриденберг журналистам. Австралия заставит американские технологические гиганты Facebook и Alphabet, принадлежащий Google, платить австралийским СМИ за новостной контент в беспрецедентном шаге защиты независимой журналистики, сообщает INCnews По словам государственного казначея Джоша Фриденберга, Австралия станет первой страной, которая потребует от Facebook и Google платить за новостной контент, предоставляемый медиа-компаниями в рамках системы лицензионного платежа, которая в этом году станет законом.«Речь идет о честном подходе к австралийским СМИ, о том, чтобы обеспечить рост конкуренции, защиту потребителей и устойчивый ландшафт средств массовой информации», - сказал Фриденберг журналистам.



Данный шаг австралийского правительства был сделан на фоне отражения технологическими гигантами призывов по всему миру к усилению регулирования, и через день после того, как Google и Facebook давали показания в Конгрессе США по обвинению в злоупотреблении рыночной властью.



После исследования состояния медиарынка и мощи платформ США правительство Австралии в конце прошлого года рекомендовало Facebook и Google договориться о добровольном соглашении с медиа-компаниями об использовании их контента.







Переговоры ни к чему не привели, и теперь Канберра говорит, что если соглашение не может быть достигнуто путем арбитража в течение 45 дней, Австралийское управление по коммуникациям и СМИ установит юридически обязательные условия от имени правительства.



Google заявил, что в регламенте игнорируются «миллиарды кликов», которые компания дает австралийским новостным издателям каждый год.



«Данное решение посылает тревожный сигнал бизнесу и инвесторам о том, что правительство Австралии будет вмешиваться вместо того, чтобы позволить рынку работать», - заявил Мел Сильва, управляющий директор Google в Австралии и Новой Зеландии. «Это ничего не делает для решения фундаментальных проблем создания бизнес-модели, пригодной для цифровой эпохи», - добавил он.



Медийные компании, в том числе News Corp Australia, подразделение News Corp Руперта Мердока, активно лоббировали правительство, чтобы заставить американские компании сесть за стол переговоров в условиях длительного снижения доходов от рекламы.







«В то время как другие страны говорят о несправедливом и разрушительном поведении технологических гигантов, правительство Австралии принимает первые в мире меры подобного рода», - заявил исполнительный директор News Corp в Австралии Майкл Миллер.



Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что за последние 10 лет в Австралии было потеряно около 3000 рабочих мест в журналистике, поскольку традиционные медиа компании сообщали о возрастающем падении доходов от рекламы, в то время как Google и Facebook использовали новостной контент австралийских издателей для своей собственной выгоды.



По словам казначейства, на каждые 100 австралийских долларов, потраченных на онлайн-рекламу в Австралии, почти треть уходит в Google и Facebook.



Другие страны также пытались вразумить «техгигантов», но без значительного успеха. Издатели в Германии, Франции и Испании настаивают на принятии национальных законов об авторском праве, которые заставляют Google платить лицензионные сборы, когда платформа публикует фрагменты их новостных статей.



В 2019 году Google прекратил показывать фрагменты новостей от европейских издателей в результатах поиска для своих французских пользователей, в то время как крупнейший издатель новостей в Германии Axel Springer разрешил поисковой системе запускать фрагменты статей после падения своего трафика. «На карту поставлено не что иное, как будущее австралийского медиа-ландшафта», - продолжил он.Данный шаг австралийского правительства был сделан на фоне отражения технологическими гигантами призывов по всему миру к усилению регулирования, и через день после того, как Google и Facebook давали показания в Конгрессе США по обвинению в злоупотреблении рыночной властью.После исследования состояния медиарынка и мощи платформ США правительство Австралии в конце прошлого года рекомендовало Facebook и Google договориться о добровольном соглашении с медиа-компаниями об использовании их контента.Переговоры ни к чему не привели, и теперь Канберра говорит, что если соглашение не может быть достигнуто путем арбитража в течение 45 дней, Австралийское управление по коммуникациям и СМИ установит юридически обязательные условия от имени правительства.Google заявил, что в регламенте игнорируются «миллиарды кликов», которые компания дает австралийским новостным издателям каждый год.«Данное решение посылает тревожный сигнал бизнесу и инвесторам о том, что правительство Австралии будет вмешиваться вместо того, чтобы позволить рынку работать», - заявил Мел Сильва, управляющий директор Google в Австралии и Новой Зеландии. «Это ничего не делает для решения фундаментальных проблем создания бизнес-модели, пригодной для цифровой эпохи», - добавил он.Медийные компании, в том числе News Corp Australia, подразделение News Corp Руперта Мердока, активно лоббировали правительство, чтобы заставить американские компании сесть за стол переговоров в условиях длительного снижения доходов от рекламы.«В то время как другие страны говорят о несправедливом и разрушительном поведении технологических гигантов, правительство Австралии принимает первые в мире меры подобного рода», - заявил исполнительный директор News Corp в Австралии Майкл Миллер.Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что за последние 10 лет в Австралии было потеряно около 3000 рабочих мест в журналистике, поскольку традиционные медиа компании сообщали о возрастающем падении доходов от рекламы, в то время как Google и Facebook использовали новостной контент австралийских издателей для своей собственной выгоды.По словам казначейства, на каждые 100 австралийских долларов, потраченных на онлайн-рекламу в Австралии, почти треть уходит в Google и Facebook.Другие страны также пытались вразумить «техгигантов», но без значительного успеха. Издатели в Германии, Франции и Испании настаивают на принятии национальных законов об авторском праве, которые заставляют Google платить лицензионные сборы, когда платформа публикует фрагменты их новостных статей.В 2019 году Google прекратил показывать фрагменты новостей от европейских издателей в результатах поиска для своих французских пользователей, в то время как крупнейший издатель новостей в Германии Axel Springer разрешил поисковой системе запускать фрагменты статей после падения своего трафика. Загрузка... inc-news.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: Австралия, СМИ, соцсети — статья прочитана 123 раза Комментарии