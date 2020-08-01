Австралия станет первой страной, заставившей Facebook и Google платить за новости

Австралия заставит американские технологические гиганты Facebook и Alphabet, принадлежащий Google, платить австралийским СМИ за новостной контент в беспрецедентном шаге защиты независимой журналистики, сообщает INCnews.
По словам государственного казначея Джоша Фриденберга, Австралия станет первой страной, которая потребует от Facebook и Google платить за новостной контент, предоставляемый медиа-компаниями в рамках системы лицензионного платежа, которая в этом году станет законом.
«Речь идет о честном подходе к австралийским СМИ, о том, чтобы обеспечить рост конкуренции, защиту потребителей и устойчивый ландшафт средств массовой информации», - сказал Фриденберг журналистам.
«На карту поставлено не что иное, как будущее австралийского медиа-ландшафта», - продолжил он.
Данный шаг австралийского правительства был сделан на фоне отражения технологическими гигантами призывов по всему миру к усилению регулирования, и через день после того, как Google и Facebook давали показания в Конгрессе США по обвинению в злоупотреблении рыночной властью.
После исследования состояния медиарынка и мощи платформ США правительство Австралии в конце прошлого года рекомендовало Facebook и Google договориться о добровольном соглашении с медиа-компаниями об использовании их контента.
Переговоры ни к чему не привели, и теперь Канберра говорит, что если соглашение не может быть достигнуто путем арбитража в течение 45 дней, Австралийское управление по коммуникациям и СМИ установит юридически обязательные условия от имени правительства.
Google заявил, что в регламенте игнорируются «миллиарды кликов», которые компания дает австралийским новостным издателям каждый год.
«Данное решение посылает тревожный сигнал бизнесу и инвесторам о том, что правительство Австралии будет вмешиваться вместо того, чтобы позволить рынку работать», - заявил Мел Сильва, управляющий директор Google в Австралии и Новой Зеландии. «Это ничего не делает для решения фундаментальных проблем создания бизнес-модели, пригодной для цифровой эпохи», - добавил он.
Медийные компании, в том числе News Corp Australia, подразделение News Corp Руперта Мердока, активно лоббировали правительство, чтобы заставить американские компании сесть за стол переговоров в условиях длительного снижения доходов от рекламы.
«В то время как другие страны говорят о несправедливом и разрушительном поведении технологических гигантов, правительство Австралии принимает первые в мире меры подобного рода», - заявил исполнительный директор News Corp в Австралии Майкл Миллер.
Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что за последние 10 лет в Австралии было потеряно около 3000 рабочих мест в журналистике, поскольку традиционные медиа компании сообщали о возрастающем падении доходов от рекламы, в то время как Google и Facebook использовали новостной контент австралийских издателей для своей собственной выгоды.
По словам казначейства, на каждые 100 австралийских долларов, потраченных на онлайн-рекламу в Австралии, почти треть уходит в Google и Facebook.
Другие страны также пытались вразумить «техгигантов», но без значительного успеха. Издатели в Германии, Франции и Испании настаивают на принятии национальных законов об авторском праве, которые заставляют Google платить лицензионные сборы, когда платформа публикует фрагменты их новостных статей.
В 2019 году Google прекратил показывать фрагменты новостей от европейских издателей в результатах поиска для своих французских пользователей, в то время как крупнейший издатель новостей в Германии Axel Springer разрешил поисковой системе запускать фрагменты статей после падения своего трафика.
Данный шаг австралийского правительства был сделан на фоне отражения технологическими гигантами призывов по всему миру к усилению регулирования, и через день после того, как Google и Facebook давали показания в Конгрессе США по обвинению в злоупотреблении рыночной властью.
После исследования состояния медиарынка и мощи платформ США правительство Австралии в конце прошлого года рекомендовало Facebook и Google договориться о добровольном соглашении с медиа-компаниями об использовании их контента.
Переговоры ни к чему не привели, и теперь Канберра говорит, что если соглашение не может быть достигнуто путем арбитража в течение 45 дней, Австралийское управление по коммуникациям и СМИ установит юридически обязательные условия от имени правительства.
Google заявил, что в регламенте игнорируются «миллиарды кликов», которые компания дает австралийским новостным издателям каждый год.
«Данное решение посылает тревожный сигнал бизнесу и инвесторам о том, что правительство Австралии будет вмешиваться вместо того, чтобы позволить рынку работать», - заявил Мел Сильва, управляющий директор Google в Австралии и Новой Зеландии. «Это ничего не делает для решения фундаментальных проблем создания бизнес-модели, пригодной для цифровой эпохи», - добавил он.
Медийные компании, в том числе News Corp Australia, подразделение News Corp Руперта Мердока, активно лоббировали правительство, чтобы заставить американские компании сесть за стол переговоров в условиях длительного снижения доходов от рекламы.
«В то время как другие страны говорят о несправедливом и разрушительном поведении технологических гигантов, правительство Австралии принимает первые в мире меры подобного рода», - заявил исполнительный директор News Corp в Австралии Майкл Миллер.
Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что за последние 10 лет в Австралии было потеряно около 3000 рабочих мест в журналистике, поскольку традиционные медиа компании сообщали о возрастающем падении доходов от рекламы, в то время как Google и Facebook использовали новостной контент австралийских издателей для своей собственной выгоды.
По словам казначейства, на каждые 100 австралийских долларов, потраченных на онлайн-рекламу в Австралии, почти треть уходит в Google и Facebook.
Другие страны также пытались вразумить «техгигантов», но без значительного успеха. Издатели в Германии, Франции и Испании настаивают на принятии национальных законов об авторском праве, которые заставляют Google платить лицензионные сборы, когда платформа публикует фрагменты их новостных статей.
В 2019 году Google прекратил показывать фрагменты новостей от европейских издателей в результатах поиска для своих французских пользователей, в то время как крупнейший издатель новостей в Германии Axel Springer разрешил поисковой системе запускать фрагменты статей после падения своего трафика.