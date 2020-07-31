Nord Stream 2 может начать прокладку труб после 3 августа 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/CLEMENS BILAN



Как сообщили в Датском энергетическом агентстве, перед началом работ компания Nord Stream должна представить новое расписание прокладки труб, сообщает



Компания Nord Stream 2 AG сможет приступить к прокладке труб на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" сразу после истечения 3 августа срока обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики, вне зависимости от того, поступят ли апелляции. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщили в Датском энергетическом агентстве (ДЭА). Как сообщили в Датском энергетическом агентстве, перед началом работ компания Nord Stream должна представить новое расписание прокладки труб, сообщает ТАСС Компания Nord Stream 2 AG сможет приступить к прокладке труб на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" сразу после истечения 3 августа срока обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики, вне зависимости от того, поступят ли апелляции. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщили в Датском энергетическом агентстве (ДЭА). "Срок подачи апелляции составляет четыре недели с момента опубликования решения (6 июля). Любой, кто имеет значительный и индивидуальный интерес к решению, может обратиться в Апелляционный совет по энергетике, и решение не будет действовать до истечения срока апелляции. Это означает, что Nord Stream 2 AG не может использовать трубоукладочные суда с якорями до конца этого периода (3 августа), но они могут задействовать суда, оборудованные системой динамического позиционирования, на которые распространяется разрешение с октября 2019 года. В случае апелляции, поданной в Апелляционный совет по энергетике, то она не имеет немедленного приостанавливающего действия, если только совет по не примет иного решения", - пояснила представитель ДЭА Луиз Альбэк Йенсен.



В то же время регулятор отметил, что перед началом работ компания Nord Stream должна представить новое расписание прокладки труб.



"Перед возобновлением работ по прокладке труб компания Nord Stream 2 AG должна представить обновленный график. Условие в разрешении, касающемся этого, гласит: "Перед началом прокладки трубопроводов Nord Stream 2 AG должен представить обновленное расписание для проекта, включая предполагаемые сроки прокладки трубопроводов. График должен быть представлен ДЭА". ДЭА не должно утверждать график", - прокомментировал глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.



Он пока не смог подтвердить, получило ли ДЭА обновленное расписание от компании.



"Мы своевременно сообщим о своих дальнейших шагах", - сообщил Nord Stream в ответ на вопрос о новом графике.



Решение ДЭА



6 июля ДЭА по запросу компании Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2". Новое решение является изменением условий, изложенных в выданном 30 октября 2019 агентством разрешении на производство работ. Это означает, что Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования. Разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и с обязательствами в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве (UNCLOS), согласно которым "Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды".



На основании статьи 2 параграфа 6 Закона о континентальном шельфе право на обжалование разрешения имеют "местные и общенациональные объединения или организации, основная задача которых - охрана природы и окружающей среды, или те, что в силу своих целей защищают существенные интересы в области рекреации". Вместе с жалобой эти объединения или организации должны представить свои уставы в апелляционный совет в качестве подтверждения, что они являются местными или общенациональными и что их цель соответствует заявленным требованиям.



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод введут в эксплуатацию. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, Швеция, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 123 раза Комментарии