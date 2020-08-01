Куда приводят сны 🔊 Воспроизвести







В Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса (Вильнюс) открыта выставка „Сны на каждый день“ (Sapnai kiekvienai dienai), экспозиция расскажет о творчестве современной, загадочной, литовской художницы Ины Будрите (Ina Budrytė).



Название „Сны на каждый день“ было выбрано куратором выставки галереи THE ROOM Раминтой Юренайте (Raminta Jurėnaitė) вместе с художницей они отобрали 90 произведений живописи, которые были созданы в период с 1990 по 2020 года.



Художница Ина Будрите родилась в 1957 году в городе Шилуте. В 1982 году получила образование в государственном институте искусства, в качестве направления выбрала фрески и мозаичное искусство. Большое влияние на художницу произвели работы Микалоюса Шалкаускаса (Mikalojus Šalkauskas). Идеи своего учителя художница освоила по-своему, добавив в них больше личных переживаний. После завершения учёбы художница переехала в Вильнюс и осталась жить и творить в столице навсегда. Название „Сны на каждый день“ было выбрано куратором выставки галереи THE ROOM Раминтой Юренайте (Raminta Jurėnaitė) вместе с художницей они отобрали 90 произведений живописи, которые были созданы в период с 1990 по 2020 года.Художница Ина Будрите родилась в 1957 году в городе Шилуте. В 1982 году получила образование в государственном институте искусства, в качестве направления выбрала фрески и мозаичное искусство. Большое влияние на художницу произвели работы Микалоюса Шалкаускаса (Mikalojus Šalkauskas). Идеи своего учителя художница освоила по-своему, добавив в них больше личных переживаний. После завершения учёбы художница переехала в Вильнюс и осталась жить и творить в столице навсегда.







Во всех произведениях присутствуют автобиографические головоломки и тема природы человека. В картинах есть философский взгляд на жизнь, поднимаются такие важные вопросы как: одиночество, рутина и самоосознание.



Художница часто использует в своих картинах геометрические фигуры. Ммжно заметить ровные линии из которых получается прямоугольник, квадрат или треугольник.



„Сны на каждый день“ – это экспозиция, которая соединяет в себе каждодневные и фантастические истории. Именно для людей, которые находятся в поиске необычных превращений и посвящена данная выставка.



Посетить выставку работ Ины Будрите (Ina Budrytė) можно в выставочном зале (III этаж) Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса до 4 октября 2020 года.



Фото автора







Художественный стиль Ины Будрите представляет из себя смесь изображения фрагментарной реальности вместе с невозможными действиями. Можно заметить яркий и экспрессивный образ, который на первый взгляд кажется очевидным и обычным. Но, каждая картина хранит в себе загадку. Ответ на неё может найти далеко не каждый.Художница постоянно находится между реальным и воображаемым миром. Поэтому для своей экспозиции выбрала не хронологический, а тематический принцип. Свои произведения автор распределила на восемь открытых циклов, которые можно продолжить и дополнить. И. Будрите не стремится к точному, линейному рассказу, скорее наоборот хотела придать выставке вкус творческого беспорядка. Все представленные циклы похожи на истории в которых нету ни начала ни конца, дневник, который наполнен изображениями и ребусами.Во всех произведениях присутствуют автобиографические головоломки и тема природы человека. В картинах есть философский взгляд на жизнь, поднимаются такие важные вопросы как: одиночество, рутина и самоосознание.Художница часто использует в своих картинах геометрические фигуры. Ммжно заметить ровные линии из которых получается прямоугольник, квадрат или треугольник.„Сны на каждый день“ – это экспозиция, которая соединяет в себе каждодневные и фантастические истории. Именно для людей, которые находятся в поиске необычных превращений и посвящена данная выставка.Посетить выставку работ Ины Будрите (Ina Budrytė) можно в выставочном зале (III этаж) Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса до 4 октября 2020 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Литовская национальая библиотека имени Мартинаса Мажвидаса — статья прочитана 142 раза Комментарии