Куда приводят сны

В Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса (Вильнюс) открыта выставка „Сны на каждый день“ (Sapnai kiekvienai dienai), экспозиция расскажет о творчестве современной, загадочной, литовской художницы Ины Будрите (Ina Budrytė).
Название „Сны на каждый день“ было выбрано куратором выставки галереи THE ROOM Раминтой Юренайте (Raminta Jurėnaitė) вместе с художницей они отобрали 90 произведений живописи, которые были созданы в период с 1990 по 2020 года.
Художница Ина Будрите родилась в 1957 году в городе Шилуте. В 1982 году получила образование в государственном институте искусства, в качестве направления выбрала фрески и мозаичное искусство. Большое влияние на художницу произвели работы Микалоюса Шалкаускаса (Mikalojus Šalkauskas). Идеи своего учителя художница освоила по-своему, добавив в них больше личных переживаний. После завершения учёбы художница переехала в Вильнюс и осталась жить и творить в столице навсегда.
Художественный стиль Ины Будрите представляет из себя смесь изображения фрагментарной реальности вместе с невозможными действиями. Можно заметить яркий и экспрессивный образ, который на первый взгляд кажется очевидным и обычным. Но, каждая картина хранит в себе загадку. Ответ на неё может найти далеко не каждый.
Во всех произведениях присутствуют автобиографические головоломки и тема природы человека. В картинах есть философский взгляд на жизнь, поднимаются такие важные вопросы как: одиночество, рутина и самоосознание.
Художница часто использует в своих картинах геометрические фигуры. Ммжно заметить ровные линии из которых получается прямоугольник, квадрат или треугольник.
„Сны на каждый день“ – это экспозиция, которая соединяет в себе каждодневные и фантастические истории. Именно для людей, которые находятся в поиске необычных превращений и посвящена данная выставка.
Посетить выставку работ Ины Будрите (Ina Budrytė) можно в выставочном зале (III этаж) Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса до 4 октября 2020 года.
Фото автора
Во всех произведениях присутствуют автобиографические головоломки и тема природы человека. В картинах есть философский взгляд на жизнь, поднимаются такие важные вопросы как: одиночество, рутина и самоосознание.
Художница часто использует в своих картинах геометрические фигуры. Ммжно заметить ровные линии из которых получается прямоугольник, квадрат или треугольник.
„Сны на каждый день“ – это экспозиция, которая соединяет в себе каждодневные и фантастические истории. Именно для людей, которые находятся в поиске необычных превращений и посвящена данная выставка.
Посетить выставку работ Ины Будрите (Ina Budrytė) можно в выставочном зале (III этаж) Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса до 4 октября 2020 года.
Фото автора
Агния ПОДМОСТКО, "Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: Литовская национальая библиотека имени Мартинаса Мажвидаса