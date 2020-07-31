МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций 🔊 Воспроизвести Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ТАСС



Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный и объективный подход Минска к установлению всех обстоятельств с россиянами, задержанными в Белоруссии, передает



Москва призывает Минск прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций в период президентских выборов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МИД РФ.



Как отметили в дипведомстве, одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики". "Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций, - подчеркнули в МИД РФ. - Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение". Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный и объективный подход Минска к установлению всех обстоятельств с россиянами, задержанными в Белоруссии, передает ТАСС Москва призывает Минск прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций в период президентских выборов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МИД РФ.Как отметили в дипведомстве, одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики". "Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций, - подчеркнули в МИД РФ. - Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение". На Смоленской площади обратили внимание на то, что указанная группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, на руках были все необходимы документы, в том числе авиабилеты. Как указали в министерстве, всю логистику на территории республики обеспечивала белорусская компания. "По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск - Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что в распоряжении властей республики, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины.



"Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной", - добавили в МИД РФ. Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: арест, скандал, МИД, военные, ЧВК География: Белоруссия — статья прочитана 136 раз Комментарии