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МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ТАСС


Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный и объективный подход Минска к установлению всех обстоятельств с россиянами, задержанными в Белоруссии, передает ТАСС.

Москва призывает Минск прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций в период президентских выборов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики". "Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций, - подчеркнули в МИД РФ. - Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение".
На Смоленской площади обратили внимание на то, что указанная группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, на руках были все необходимы документы, в том числе авиабилеты. Как указали в министерстве, всю логистику на территории республики обеспечивала белорусская компания. "По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск - Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что в распоряжении властей республики, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины.

"Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной", - добавили в МИД РФ.
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: арест, скандал, МИД, военные, ЧВК
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 31 июля, 17:25

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