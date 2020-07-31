Продолжение эпохи символизма 🔊 Воспроизвести Кураторы выставки







Национальная художественная галерея (Вильнюс) открыла сразу две уникальные экспозиции, расширяющие взгляд на искусство эпохи символизма в Литве.



С 1 августа посетители галереи смогут познакомиться с творчеством двух таинственных художников: „Пятрас Калпокас. Видение природы. Этюды и акварели“ (Petras Kalpokas. Gamtos vizijos. Etiudai ir akvarelės) и „Фердинанд Рущиц. Золотая комната“ (Ferdinandas Ruščicas. Auksinis kambarys).



Неделю назад Национальная художественная галерея и её кураторы открыли выставку „Дикие души. Живопись эпохи символизма в странах Балтии“ (Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė), в которой представлены работы Пятраса Калпокаса и Фердинанда Рущица. Уникальность двух новых экспозиций заключается в возможности более глубокого изучения творчества художников. Посетители смогут познать настоящее, профессиональное творчество двух мастеров живописи. С 1 августа посетители галереи смогут познакомиться с творчеством двух таинственных художников: „Пятрас Калпокас. Видение природы. Этюды и акварели“ (Petras Kalpokas. Gamtos vizijos. Etiudai ir akvarelės) и „Фердинанд Рущиц. Золотая комната“ (Ferdinandas Ruščicas. Auksinis kambarys).Неделю назад Национальная художественная галерея и её кураторы открыли выставку „Дикие души. Живопись эпохи символизма в странах Балтии“ (Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė), в которой представлены работы Пятраса Калпокаса и Фердинанда Рущица. Уникальность двух новых экспозиций заключается в возможности более глубокого изучения творчества художников. Посетители смогут познать настоящее, профессиональное творчество двух мастеров живописи.



Куратор экспозиции „Пятрас Калпокас. Видение природы. Этюды и акварели“ доктор Нийоле Туменене отметила, что для Пятраса Калпокаса создание этюдов являлось не эскизным, а одним из важнейших частей творческого процесса. Этюды для художника были самостоятельными произведениями – художественным выражением мысли, а не зафиксированной реальностью. Художник очень ценил свои этюды и любил демонстрировать их на выставках рядом с другими картинами.











Также куратор Нийоле Туменене добавила, что особенным символом в творчестве Пятраса Калпокаса является небо, данным произведениям стоит уделить внимание не смотря на то, что это маленькие работы великого художника.



Организацией экспозиции „Фердинанд Рущиц. Золотая комната“ занималась доктор Алге Андрюлите, куратор отметила, что данная выставка является частью выставки „Дикие души. Живопись эпохи символизма в странах Балтии“, ведь работы Фердинанда Рущица принадлежат золотому фонду Европейского художественного наследия.



Жители города Вильнюса и гости столицы могут ощутить на себе, каково это быть в „золотой комнате“ и побывать в самых таинственных уголках разума художника.



В этом году исполнятся 150 лет со дня рождения художника, в связи с этим событием было решено рассмотреть творчество Фердинанда Рущица, демонстрируя его не только как художника, но, в первую очередь, как личность. Экспозиция будет состоять из картин, графических эскизов, фотографий, архивных документов и других исторических объектов (например, созданные Ф. Рущицам регалии для Вильнюсского университета). Таким образом, будет заново представлен значимый для Европы, Литвы и Вильнюса художник-символист.











Директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас и заведующая Национальной художественной галереи Лолита Яблонскене о выставке сказали следующее: не смотря на то, что данная экспозиция больше похожа на „микровыставку“, её значимость и глубина ничуть не уступают стандартным экспозициям. Каждый объект хранит в себе историю жизни и творчества художников.



Из всего выше сказанного остается лишь добавить, что литовские художники смогли внести свой вклад в развитие такого течения в искусстве, как символизм.



Экспозиция „Пятрас Калпокас. Видение природы. Этюды и акварели“ (Petras Kalpokas. Gamtos vizijos. Etiudai ir akvarelės) будет открыта до 11 октября 2020 года, а выставка „Фердинанд Рущиц. Золотая комната“ (Ferdinandas Ruščicas. Auksinis kambarys) - до 23 декабря 2020 года.



Фото автора



В пятом зале Национальной художественной галереи будут продемонстрированы почти все сохранившиеся этюды Пятраса Калпокаса, а в постоянном выставочном зале галереи посетители смогут увидеть выставку, которая посвящена Фердинанду Рущицу и его работам, которые были созданы в период проживания в Вильнюсе.Куратор экспозиции „Пятрас Калпокас. Видение природы. Этюды и акварели“ доктор Нийоле Туменене отметила, что для Пятраса Калпокаса создание этюдов являлось не эскизным, а одним из важнейших частей творческого процесса. Этюды для художника были самостоятельными произведениями – художественным выражением мысли, а не зафиксированной реальностью. Художник очень ценил свои этюды и любил демонстрировать их на выставках рядом с другими картинами.Также куратор Нийоле Туменене добавила, что особенным символом в творчестве Пятраса Калпокаса является небо, данным произведениям стоит уделить внимание не смотря на то, что это маленькие работы великого художника.Организацией экспозиции „Фердинанд Рущиц. Золотая комната“ занималась доктор Алге Андрюлите, куратор отметила, что данная выставка является частью выставки „Дикие души. Живопись эпохи символизма в странах Балтии“, ведь работы Фердинанда Рущица принадлежат золотому фонду Европейского художественного наследия.Жители города Вильнюса и гости столицы могут ощутить на себе, каково это быть в „золотой комнате“ и побывать в самых таинственных уголках разума художника.В этом году исполнятся 150 лет со дня рождения художника, в связи с этим событием было решено рассмотреть творчество Фердинанда Рущица, демонстрируя его не только как художника, но, в первую очередь, как личность. Экспозиция будет состоять из картин, графических эскизов, фотографий, архивных документов и других исторических объектов (например, созданные Ф. Рущицам регалии для Вильнюсского университета). Таким образом, будет заново представлен значимый для Европы, Литвы и Вильнюса художник-символист.Директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас и заведующая Национальной художественной галереи Лолита Яблонскене о выставке сказали следующее: не смотря на то, что данная экспозиция больше похожа на „микровыставку“, её значимость и глубина ничуть не уступают стандартным экспозициям. Каждый объект хранит в себе историю жизни и творчества художников.Из всего выше сказанного остается лишь добавить, что литовские художники смогли внести свой вклад в развитие такого течения в искусстве, как символизм.Экспозиция „Пятрас Калпокас. Видение природы. Этюды и акварели“ (Petras Kalpokas. Gamtos vizijos. Etiudai ir akvarelės) будет открыта до 11 октября 2020 года, а выставка „Фердинанд Рущиц. Золотая комната“ (Ferdinandas Ruščicas. Auksinis kambarys) - до 23 декабря 2020 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Национальная художественная галерея, символизм, Petras Kalpokas, Фердинанд Рущиц, Пятрас Калпокас — статья прочитана 138 раз Комментарии