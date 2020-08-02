Вильнюс становится лидером в сфере интеллектуальной энергетики: город превращается в цифровую лабораторию 🔊 Воспроизвести Фото: vilnius.lt







Вильнюсское городское самоуправление впервые берет на себя инициативу по объединению игроков в energytech секторе в столь значительном масштабе. Результат этого – стартующая лаборатория устойчивой и прогрессивной энергетики «Intelligent Energy Lab», которая впервые в Литве на уровне самоуправлений откроет путь к открытой платформе для объединения местного и международного бизнеса, ученых, национальных и вильнюсских муниципальных предприятий, заинтересованных в развитии энергетики, основанной на технологиях и инновациях.



«Я рад, что принципы быстрого и открытого Вильнюса проникают во все важные для города сферы. Мы уже известны как самая привлекательная игровая площадка для зарубежных талантов в секторе fintech. С сегодняшнего дня Вильнюс делает еще один шаг к инновациям – он становится открытой лабораторией energytech, в которой мы, объединив усилия с представителями науки, бизнеса, других организаций и учреждений, в первую очередь создадим лучшую и более качественную услугу для жителей. Являясь столицей открытых данных, Вильнюс под своим флагом на открытой платформе объединяет игроков энергетического сектора, ориентированных на технологии и инновации, оцифровку данных. Несмотря на то, что отдельные инициативы были и ранее, но сотрудничество такого масштаба осуществляется впервые, с его помощью мы приведём в движение весь энергетический сектор», – говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. «Я рад, что принципы быстрого и открытого Вильнюса проникают во все важные для города сферы. Мы уже известны как самая привлекательная игровая площадка для зарубежных талантов в секторе fintech. С сегодняшнего дня Вильнюс делает еще один шаг к инновациям – он становится открытой лабораторией energytech, в которой мы, объединив усилия с представителями науки, бизнеса, других организаций и учреждений, в первую очередь создадим лучшую и более качественную услугу для жителей. Являясь столицей открытых данных, Вильнюс под своим флагом на открытой платформе объединяет игроков энергетического сектора, ориентированных на технологии и инновации, оцифровку данных. Несмотря на то, что отдельные инициативы были и ранее, но сотрудничество такого масштаба осуществляется впервые, с его помощью мы приведём в движение весь энергетический сектор», – говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Еще одна амбициозная цель, к достижению которой впервые будут единодушно стремиться все партнеры, заинтересованные в развитии энергетической эффективности, экологической устойчивости и современного городского энергетического сектора – это до 2040 года добиться нейтрального влияния города на климат. Считается, что первые инвестиции в проект позволят за 10 лет сэкономить 400 000 тонн CO2, что эквивалентно более чем 21 000 гектарам лесов, необходимых для поглощения такого количества выбросов CO2.



Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратил внимание на философию круговой экономики, на которой основана новая платформа.



«Не секрет, что с расширением и ростом города сильно растет и потребность в энергии. Поэтому для обеспечения устойчивой и эффективной энергетики требуются не отдельные меры, а системный пакет современных инструментов, который объединяет деятельность различных муниципальных предприятий и экспертов в области энергетики, которые присоединяются к этой инициативе. Принципы круговой экономики уже сейчас применяются в Вильнюсе: действуют станции обмена вещами Dėk‘ui, в этом году было установлено 105 новых контейнеров для сбора отходов текстиля, а тепловые сети Вильнюса организуют переработку остаточной золы в дорожно-строительные материалы. Таким образом, мы видим огромный потенциал для расширения обеспечения устойчивой энергии новыми средствами, начиная с более активного сотрудничества между муниципальными предприятиями», – утверждает вице-мэр Вильнюса.



Задача объединить под одной крышей предприятия, организации, фонды и ученых, занимающихся различными видами энергетической деятельности, было решено поручить предприятию «Вильнюсские тепловые сети», которая контролируется Вильнюсским городским самоуправлением.



По словам генерального директора Вильнюсских тепловых сетей Геримантаса Баканаса, нелегко координировать деятельность новой открытой платформы и реализуемые проекты, но это обязанность, подтверждающая достигнутый предприятием прогресс.



«Мы видим, что в Вильнюсе действительно есть пространство для применения новейших инноваций в области энергетических технологий и не только, чтобы не отставать от европейских партнёров, но и для того, чтобы лидировать в области решений устойчивой энергетики в регионах Балтии и Восточной Европы. Тот факт, что даже крупнейшие игроки и инвесторы в энергетическом секторе добровольно присоединяются к инициативе «Intelligent Energy Lab», показывает, что наши цели и предполагаемые потенциальные выгоды для клиентов – это не просто пустое видение, а реально осуществляемая цель», – говорит генеральный директор Вильнюсских тепловых сетей Г. Баканас.



Представители Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса также высказались за сотрудничество в рамках платформы устойчивой энергетики.



«Включившись в деятельность «Intelligent Energy Lab», мы будем стремиться содействовать последовательному переходу городской энергетической инфраструктуры на энергию нового поколения, а также будем делиться передовым опытом в области научных исследований и экспериментального развития. Одновременно мы внесем свой вклад, объединяя сообщества литовских ученых, инвесторов, парков бизнеса и технологий, потому что уже сейчас представители этих сообществ встречаются и сотрудничают при осуществлении деятельности университета, в процессе организации обучения», – сказал ректор ВГТУ проф. др. Альфонсас Данюнас.



Фото: Vilnius.lt



Принципы и цели деятельности новой Платформы устойчивой энергетики были подтверждены в меморандуме, который подписали участники новой платформы «Intelligent Energy Lab» – 16 предприятий и организаций. Своё желание присоединиться к инициативе Вильнюсского городского самоуправления в меморандуме выразили такие предприятия, как Ignitis Group, EPSO-G, Центр Реестров, Axioma Metering, BOD Group, Solitek, а также – Литовская ассоциация поставщиков тепла, Ассоциация независимых производителей тепла, Литовская ассоциация строителей, инвестиционные фонды BaltCap, Katalista Ventures и представители науки – Вильнюсский технический университет, Научно-технологический парк Sunrise Valley, Вильнюсская ассоциация Valleys.



«Intelligent Energy Lab» не установила окончательный срок для присоединения к инициативе, новые партнеры будут продолжать активно приглашаться к участию. Вильнюсские тепловые сети уже сейчас инициировали пилотные проекты, которые соответствуют целям лаборатории устойчивой и эффективной энергетики: клиентам представлены умные счетчики, выдаются первые условия для подключения к сети с более низкой температурой, проводятся консультации по солнечной когенерации и развивается проект сбора остаточного тепла. По словам мэра Вильнюса, это стремление города к устойчивой и прогрессивной энергетике является последовательной частью реализации более масштабной стратегии зеленого Вильнюса. Устойчивая и разумная энергетика – это не только обновленная и более эффективная инфраструктура, это не только чистый воздух и более зелёный город, но и создание большой экономической выгоды.Еще одна амбициозная цель, к достижению которой впервые будут единодушно стремиться все партнеры, заинтересованные в развитии энергетической эффективности, экологической устойчивости и современного городского энергетического сектора – это до 2040 года добиться нейтрального влияния города на климат. Считается, что первые инвестиции в проект позволят за 10 лет сэкономить 400 000 тонн CO2, что эквивалентно более чем 21 000 гектарам лесов, необходимых для поглощения такого количества выбросов CO2.Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратил внимание на философию круговой экономики, на которой основана новая платформа.«Не секрет, что с расширением и ростом города сильно растет и потребность в энергии. Поэтому для обеспечения устойчивой и эффективной энергетики требуются не отдельные меры, а системный пакет современных инструментов, который объединяет деятельность различных муниципальных предприятий и экспертов в области энергетики, которые присоединяются к этой инициативе. Принципы круговой экономики уже сейчас применяются в Вильнюсе: действуют станции обмена вещами Dėk‘ui, в этом году было установлено 105 новых контейнеров для сбора отходов текстиля, а тепловые сети Вильнюса организуют переработку остаточной золы в дорожно-строительные материалы. Таким образом, мы видим огромный потенциал для расширения обеспечения устойчивой энергии новыми средствами, начиная с более активного сотрудничества между муниципальными предприятиями», – утверждает вице-мэр Вильнюса.Задача объединить под одной крышей предприятия, организации, фонды и ученых, занимающихся различными видами энергетической деятельности, было решено поручить предприятию «Вильнюсские тепловые сети», которая контролируется Вильнюсским городским самоуправлением.По словам генерального директора Вильнюсских тепловых сетей Геримантаса Баканаса, нелегко координировать деятельность новой открытой платформы и реализуемые проекты, но это обязанность, подтверждающая достигнутый предприятием прогресс.«Мы видим, что в Вильнюсе действительно есть пространство для применения новейших инноваций в области энергетических технологий и не только, чтобы не отставать от европейских партнёров, но и для того, чтобы лидировать в области решений устойчивой энергетики в регионах Балтии и Восточной Европы. Тот факт, что даже крупнейшие игроки и инвесторы в энергетическом секторе добровольно присоединяются к инициативе «Intelligent Energy Lab», показывает, что наши цели и предполагаемые потенциальные выгоды для клиентов – это не просто пустое видение, а реально осуществляемая цель», – говорит генеральный директор Вильнюсских тепловых сетей Г. Баканас.Представители Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса также высказались за сотрудничество в рамках платформы устойчивой энергетики.«Включившись в деятельность «Intelligent Energy Lab», мы будем стремиться содействовать последовательному переходу городской энергетической инфраструктуры на энергию нового поколения, а также будем делиться передовым опытом в области научных исследований и экспериментального развития. Одновременно мы внесем свой вклад, объединяя сообщества литовских ученых, инвесторов, парков бизнеса и технологий, потому что уже сейчас представители этих сообществ встречаются и сотрудничают при осуществлении деятельности университета, в процессе организации обучения», – сказал ректор ВГТУ проф. др. Альфонсас Данюнас.Принципы и цели деятельности новой Платформы устойчивой энергетики были подтверждены в меморандуме, который подписали участники новой платформы «Intelligent Energy Lab» – 16 предприятий и организаций. Своё желание присоединиться к инициативе Вильнюсского городского самоуправления в меморандуме выразили такие предприятия, как Ignitis Group, EPSO-G, Центр Реестров, Axioma Metering, BOD Group, Solitek, а также – Литовская ассоциация поставщиков тепла, Ассоциация независимых производителей тепла, Литовская ассоциация строителей, инвестиционные фонды BaltCap, Katalista Ventures и представители науки – Вильнюсский технический университет, Научно-технологический парк Sunrise Valley, Вильнюсская ассоциация Valleys.«Intelligent Energy Lab» не установила окончательный срок для присоединения к инициативе, новые партнеры будут продолжать активно приглашаться к участию. Вильнюсские тепловые сети уже сейчас инициировали пилотные проекты, которые соответствуют целям лаборатории устойчивой и эффективной энергетики: клиентам представлены умные счетчики, выдаются первые условия для подключения к сети с более низкой температурой, проводятся консультации по солнечной когенерации и развивается проект сбора остаточного тепла. Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: «Intelligent Energy Lab», платформа устойчивой энергетики — статья прочитана 180 раз Комментарии