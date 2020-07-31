Вильнюс объявляет, как будем жить до Рождества 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Вильнюсским городским самоуправлением в условиях вновь растущего числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Литве, для оказания противодействия возможной второй волне COVID-19 в столице, был обновлен план действий по борьбе с коронавирусом.



Вильнюс предпринимает меры профилактики для уменьшения распространения вируса, в ближайшее время возобновленная информационная кампания, касающаяся гигиенических рекомендаций, охватит общественный транспорт и остановки его ожидания, образовательные, медицинские и другие учреждения, говорится



Самоуправление обратится также и в Государственный центр по проведению операций при чрезвычайных ситуациях (VESOC) по поводу более ответственного эпидемиологического контроля и масштабного тестирования прибывающих в Литву лиц. Вильнюс предпринимает меры профилактики для уменьшения распространения вируса, в ближайшее время возобновленная информационная кампания, касающаяся гигиенических рекомендаций, охватит общественный транспорт и остановки его ожидания, образовательные, медицинские и другие учреждения, говорится на сайте самоуправления. Самоуправление обратится также и в Государственный центр по проведению операций при чрезвычайных ситуациях (VESOC) по поводу более ответственного эпидемиологического контроля и масштабного тестирования прибывающих в Литву лиц.



По словам мэра Вильнюса Р. Шимашюса, решения самоуправления, связанные с COVID-19, будут проведены с учетом постановлений, принятых VESOC.



Как встретим новый учебный год?



На данный момент Вильнюс готовится встретить приближающийся новый учебный год как обычно – в образовательных учреждениях для детей и молодежи обновляется информация о значимой на данный период гигиене, даются другие важные рекомендации. Если на национальном уровне будут приняты отдельные решения, касающиеся массовых мероприятий, в том числе и относительно организации мероприятий, связанных с началом учебного года, или относительно отмены таковых, в таком случае в образовательных учреждениях города проведение этого праздника может быть перенесено или отозвано.



Не исключена вероятность учебы дистанционным способом, поэтому Вильнюсское самоуправление, готовясь к такому возможному сценарию, в конце августа организует для педагогов курсы на тему успешного и эффективного дистанционного обучения.



Родителям важно знать, что на данный период сделано исключение – в медицинские учреждения для получения справок о состоянии здоровья идти не обязательно, так как действительность прошлогодних справок продлена вплоть до Нового года. Медицинские справки потребуются только в случае смены школы или детского сада.



Услуги здравоохранения безопасны и доступны



Изменения намечены и в учреждениях здравоохранения. Будут предоставляться контактные и дистанционные консультации, что обеспечит более оперативное оказание услуг, при этом будут соблюдены все необходимые требования безопасности, что является важным для воспрепятствования распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Самоуправлением в целях улучшения доступности услуг намечено компенсировать поликлиникам расходы, понесенные в связи с увеличением численности специалистов, работающих в регистратурах. Это позволит вильнюсцам быстрее и проще зарегистрироваться на дистанционную или контактную консультацию к врачу, продлить лечение (выписка рецептов).



Дистанционные консультации в условиях сохраняющегося риска заражения вирусом COVID-19 и далее будут иметь место и будут поощряться, стараясь при этом уделять как можно больше внимания обстоятельным беседам врачей и пациентов.



Самоуправление в свою очередь заботится об улучшении инфраструктуры и о дополнительном оборудовании мобильных пунктов проверки на коронавирус, о формировании мобильных бригад, которые при необходимости смогут направляться в возможные места локации очагов вируса. Для слаженного и оперативного обследования вильнюсцев постоянно задействуются работники здравоохранительных учреждений Вильнюса, но также намечается задействовать медработников и из других самоуправлений. В настоящее время в Вильнюсе действует один мобильный пункт, который обслуживает население Вильнюсского уезда. За четыре последних месяца только в вильнюсских мобильных пунктах было взято на проверку около 40 000 анализов.



Самоуправление и здравоохранительные учреждения на данный момент располагают достаточным резервом средств индивидуальной защиты, согласно подсчетам, его хватит на оставшееся полугодие. Вильнюсским самоуправлением от Правительства еще не получена компенсация за средства, потраченные для сдерживания первой волны COVID-19, равно как не получены и сведения о состоянии государственного резерва.



Вильнюсское самоуправление, исходя из того, что большинство положительных результатов тестов на COVID-19 являются ввозными, обратилось в VESOC относительно более активной проверки прибывающих лиц и более ответственного контроля. С этой целью самоуправлением, стремящимся к тому, чтобы с максимальной оперативностью и удобством было обследовано как можно больше лиц, намечено возле Вильнюсского аэропорта оборудовать мобильный пункт или организовать работу мобильной бригады. Вильнюсское самоуправление все еще пытается из Национального центра общественного здоровья (NVSC) получить сведения о подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией возвращающихся в столицу людей, а также установленных местах, которые данные лица посещали.



Приветствуется дистанционная работа



Самоуправление столицы и вся группа его предприятий еще в период первой волны COVID-19 на своем примере продемонстрировали, как можно работать слаженно и все муниципальные услуги оказывать единственно дистанционным путем.



Вильнюсское городское самоуправление призывает и другие организации, а также коммерческие предприятия уже сейчас, не дожидаясь осени, все работы, насколько это возможно, перенести из офисов на дом, отказаться от ненужных встреч или перенести их в виртуальное пространство, услуги оказывать дистанционным способом, информацию предоставлять по телефону.



Как безопасно перемещаться по городу?



В связи с тем, что Правительством было утверждено обязательное ношение масок в общественных местах, пассажирам столичного общественного транспорта напоминаем об основных правилах поведения в транспорте. С 1 августа в автобусах и троллейбусах, как и в других закрытых общественных помещениях, вновь является обязательным ношение защитных масок для лица, кроме того, в каждом транспортном средстве пассажиры найдут дезинфицирующие средства для рук, как на остановках, так и в общественном транспорте призываем соблюдать безопасную дистанцию, свои поездки планировать по менее загруженным маршрутам, в менее загруженное время: https://bit.ly/planuokitesVTkeliones



Даже после окончания карантина в целях обеспечения максимальной безопасности пассажиров и водителей в общественном транспорте были оставлены почти все средства дезинфекции, поддержания чистоты и соблюдения дистанции, и другие средства. О ношении защитных масок Вильнюс постоянно информировал пассажиров по различным каналам – в том числе и на табло остановок, на экранах в общественном транспорте, звуковыми сообщениями. Начиная с этой недели, на остановках общественного транспорта с самым интенсивным пассажиропотоком контролеры будут следить за ситуацией, будут напоминать пассажирам об обязательном ношении масок.



С самого начала карантина рабочие места водителей общественного транспорта были физически отделены от пассажиров. Водители не продают одноразовые бумажные билеты, посадка и высадка пассажиров производится только через средние и задние двери общественного транспорта.



Беспокойство вызывают всё еще не достаточные и не всегда полностью отслеживаемые NVSC эпидемиологические сведения. Несмотря на отсутствие достоверной информации о том, что заражение вильнюсцев вирусом происходит именно в общественном транспорте, применяемые здесь требования и различные ограничения – одни из самых строгих.



Каким будет Рождество в столице?



Этим своеобразным летом Вильнюсское городское самоуправление стремится обеспечить безопасность жителей и гостей города, поэтому к планированию рождественских мероприятий подходит с учетом реальной вероятности объявления второго карантина. В находящейся на согласовании программе столица от рождественских мероприятий не отказывается, планирует, что большинство из них пройдет с соблюдением требований по безопасности. Но существует вероятность того, что большой концерт по поводу зажжения огней на Рождественской елке в праздничный период этого года не состоится.



Конкретные решения всё же будут приняты с учетом эпидемиологической ситуации в стране, с учетом постановлений продолжающего свою работу VESOC. «Мы не вправе игнорировать сохраняющуюся и растущую угрозу распространения вируса, равно как нельзя забыть уже выученные важные уроки. Лето дало всем нам возможность сделать передышку, порадоваться, вселило уверенность, но во избежание повторения весеннего сценария мы должны научиться жить с коронавирусом по меньшей мере на протяжении ближайшего полугодия. Поэтому мы готовимся к осеннему периоду, который во многих сферах может быть совершенным другим. Полгода назад мы своевременно встретили первую волну, после спада которой вернули жизнь в привычное русло, и сегодня мы настроены с еще большей готовностью встретить вторую волну и не позволить ей ни унести жизни людей, ни парализовать жизнь города», – сказал мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.По словам мэра Вильнюса Р. Шимашюса, решения самоуправления, связанные с COVID-19, будут проведены с учетом постановлений, принятых VESOC.На данный момент Вильнюс готовится встретить приближающийся новый учебный год как обычно – в образовательных учреждениях для детей и молодежи обновляется информация о значимой на данный период гигиене, даются другие важные рекомендации. Если на национальном уровне будут приняты отдельные решения, касающиеся массовых мероприятий, в том числе и относительно организации мероприятий, связанных с началом учебного года, или относительно отмены таковых, в таком случае в образовательных учреждениях города проведение этого праздника может быть перенесено или отозвано.Не исключена вероятность учебы дистанционным способом, поэтому Вильнюсское самоуправление, готовясь к такому возможному сценарию, в конце августа организует для педагогов курсы на тему успешного и эффективного дистанционного обучения.Родителям важно знать, что на данный период сделано исключение – в медицинские учреждения для получения справок о состоянии здоровья идти не обязательно, так как действительность прошлогодних справок продлена вплоть до Нового года. Медицинские справки потребуются только в случае смены школы или детского сада.Изменения намечены и в учреждениях здравоохранения. Будут предоставляться контактные и дистанционные консультации, что обеспечит более оперативное оказание услуг, при этом будут соблюдены все необходимые требования безопасности, что является важным для воспрепятствования распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Самоуправлением в целях улучшения доступности услуг намечено компенсировать поликлиникам расходы, понесенные в связи с увеличением численности специалистов, работающих в регистратурах. Это позволит вильнюсцам быстрее и проще зарегистрироваться на дистанционную или контактную консультацию к врачу, продлить лечение (выписка рецептов).Дистанционные консультации в условиях сохраняющегося риска заражения вирусом COVID-19 и далее будут иметь место и будут поощряться, стараясь при этом уделять как можно больше внимания обстоятельным беседам врачей и пациентов.Самоуправление в свою очередь заботится об улучшении инфраструктуры и о дополнительном оборудовании мобильных пунктов проверки на коронавирус, о формировании мобильных бригад, которые при необходимости смогут направляться в возможные места локации очагов вируса. Для слаженного и оперативного обследования вильнюсцев постоянно задействуются работники здравоохранительных учреждений Вильнюса, но также намечается задействовать медработников и из других самоуправлений. В настоящее время в Вильнюсе действует один мобильный пункт, который обслуживает население Вильнюсского уезда. За четыре последних месяца только в вильнюсских мобильных пунктах было взято на проверку около 40 000 анализов.Самоуправление и здравоохранительные учреждения на данный момент располагают достаточным резервом средств индивидуальной защиты, согласно подсчетам, его хватит на оставшееся полугодие. Вильнюсским самоуправлением от Правительства еще не получена компенсация за средства, потраченные для сдерживания первой волны COVID-19, равно как не получены и сведения о состоянии государственного резерва.Вильнюсское самоуправление, исходя из того, что большинство положительных результатов тестов на COVID-19 являются ввозными, обратилось в VESOC относительно более активной проверки прибывающих лиц и более ответственного контроля. С этой целью самоуправлением, стремящимся к тому, чтобы с максимальной оперативностью и удобством было обследовано как можно больше лиц, намечено возле Вильнюсского аэропорта оборудовать мобильный пункт или организовать работу мобильной бригады. Вильнюсское самоуправление все еще пытается из Национального центра общественного здоровья (NVSC) получить сведения о подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией возвращающихся в столицу людей, а также установленных местах, которые данные лица посещали.Самоуправление столицы и вся группа его предприятий еще в период первой волны COVID-19 на своем примере продемонстрировали, как можно работать слаженно и все муниципальные услуги оказывать единственно дистанционным путем.Вильнюсское городское самоуправление призывает и другие организации, а также коммерческие предприятия уже сейчас, не дожидаясь осени, все работы, насколько это возможно, перенести из офисов на дом, отказаться от ненужных встреч или перенести их в виртуальное пространство, услуги оказывать дистанционным способом, информацию предоставлять по телефону.В связи с тем, что Правительством было утверждено обязательное ношение масок в общественных местах, пассажирам столичного общественного транспорта напоминаем об основных правилах поведения в транспорте. С 1 августа в автобусах и троллейбусах, как и в других закрытых общественных помещениях, вновь является обязательным ношение защитных масок для лица, кроме того, в каждом транспортном средстве пассажиры найдут дезинфицирующие средства для рук, как на остановках, так и в общественном транспорте призываем соблюдать безопасную дистанцию, свои поездки планировать по менее загруженным маршрутам, в менее загруженное время: https://bit.ly/planuokitesVTkelionesДаже после окончания карантина в целях обеспечения максимальной безопасности пассажиров и водителей в общественном транспорте были оставлены почти все средства дезинфекции, поддержания чистоты и соблюдения дистанции, и другие средства. О ношении защитных масок Вильнюс постоянно информировал пассажиров по различным каналам – в том числе и на табло остановок, на экранах в общественном транспорте, звуковыми сообщениями. Начиная с этой недели, на остановках общественного транспорта с самым интенсивным пассажиропотоком контролеры будут следить за ситуацией, будут напоминать пассажирам об обязательном ношении масок.С самого начала карантина рабочие места водителей общественного транспорта были физически отделены от пассажиров. Водители не продают одноразовые бумажные билеты, посадка и высадка пассажиров производится только через средние и задние двери общественного транспорта.Беспокойство вызывают всё еще не достаточные и не всегда полностью отслеживаемые NVSC эпидемиологические сведения. Несмотря на отсутствие достоверной информации о том, что заражение вильнюсцев вирусом происходит именно в общественном транспорте, применяемые здесь требования и различные ограничения – одни из самых строгих.Этим своеобразным летом Вильнюсское городское самоуправление стремится обеспечить безопасность жителей и гостей города, поэтому к планированию рождественских мероприятий подходит с учетом реальной вероятности объявления второго карантина. В находящейся на согласовании программе столица от рождественских мероприятий не отказывается, планирует, что большинство из них пройдет с соблюдением требований по безопасности. Но существует вероятность того, что большой концерт по поводу зажжения огней на Рождественской елке в праздничный период этого года не состоится.Конкретные решения всё же будут приняты с учетом эпидемиологической ситуации в стране, с учетом постановлений продолжающего свою работу VESOC. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: карантин, Вильнюс — статья прочитана 111 раз Комментарии