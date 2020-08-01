Теперь - и Балтийская хоккейная лига

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27 ноября этого года в истории хоккея стран Балтии будет открыта новая страница - в конце осени стартует Балтийская хоккейная лига. В дебютном чемпионате примут участие по две сильнейшие команды от Литвы, Латвии и Эстонии.



В предстоящем турнире будут соревноваться шесть команд: „Hockey Punks“ (Вильнюс, Литва), „HK Liepaja“ (Латвия), „HK Tartu Valk 494“ (Эстония), „Kaunas Hockey“ (Литва), „Narva PSK“ (Эстония) и „HK MOGO“ (Латвия).



Первый этап Балтийской лиги будет сыгран 27-29 ноября. „Kaunas Hockey“, „Tartu Valk 494“ и „HK MOGO“ будут соревноваться в Тарту, Эстония, в группе имени Сандиса Озолиньша.



В то же время в Вильнюсе пройдут поединки в группе Дарюса Каспарайтиса, где „Hockey Punks“ сразится с „Liepaja“ и „Narva PSK“. 27 ноября этого года в истории хоккея стран Балтии будет открыта новая страница - в конце осени стартует Балтийская хоккейная лига. В дебютном чемпионате примут участие по две сильнейшие команды от Литвы, Латвии и Эстонии.В предстоящем турнире будут соревноваться шесть команд: „Hockey Punks“ (Вильнюс, Литва), „HK Liepaja“ (Латвия), „HK Tartu Valk 494“ (Эстония), „Kaunas Hockey“ (Литва), „Narva PSK“ (Эстония) и „HK MOGO“ (Латвия).Первый этап Балтийской лиги будет сыгран 27-29 ноября. „Kaunas Hockey“, „Tartu Valk 494“ и „HK MOGO“ будут соревноваться в Тарту, Эстония, в группе имени Сандиса Озолиньша.В то же время в Вильнюсе пройдут поединки в группе Дарюса Каспарайтиса, где „Hockey Punks“ сразится с „Liepaja“ и „Narva PSK“. На групповом этапе все клубы сыграют по два матча, и две лучшие команды из каждой группы пройдут в "Финал четырёх".



Решающие бои финального квартета состоятся 18-20 декабря на ледовой арене в Резекне (Латвия). Финалисты сыграют друг с другом по одному матчу по круговой системе, после чего и будет объявлено имя первого чемпиона Балтийской лиги.



Впрочем, следует уточнить, что Балтийская хоккейная лига - это не первый совместный турнир, организованный тремя балтийскими странами. В течение последних трех сезонов представители литовского, латвийского и эстонского хоккея совместно организовывали турнир «Кубок Балтики», в котором соревновались сборные трёх стран. Победителями всех этих турниров были хоккеисты латвийской сборной. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: хоккей, Балтийская хоккейная лига — статья прочитана 148 раз Комментарии