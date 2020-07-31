Литва - в первой тысяче 🔊 Воспроизвести Фото: fkriteriai.lt







Лучший на сегодня литовский футбольный клуб – мариямпольская «Судува» - в свежеобнародованном порталом euroclubindex.com рейтинге топ-100 ведущих европейских клубов Euro Club Index по итогам сезона-2019/20 занимает место в третьей сотне, точнее, ближе к её концу.



Возглавляет рейтинг чемпион Германии мюнхенская «Бавария» - 4232 баллов. На второй строчке «Ливерпуль» - 4145, на третьей - «Барселона», 4119. В пятёрку также попали «Манчестер Сити» (4078) и мадридский «Реал» (3895).



В рейтинг топ-100 ведущих европейских клубов Euro Club Index по итогам сезона-2019/20 вошли также четыре российских клуба. Лучший из клубов РПЛ - «Зенит» - расположился на 28-м месте. «Локомотив» - на 49-м, «Краснодар» — на 62-м, ЦСКА — на 69-м. Возглавляет рейтинг чемпион Германии мюнхенская «Бавария» - 4232 баллов. На второй строчке «Ливерпуль» - 4145, на третьей - «Барселона», 4119. В пятёрку также попали «Манчестер Сити» (4078) и мадридский «Реал» (3895).В рейтинг топ-100 ведущих европейских клубов Euro Club Index по итогам сезона-2019/20 вошли также четыре российских клуба. Лучший из клубов РПЛ - «Зенит» - расположился на 28-м месте. «Локомотив» - на 49-м, «Краснодар» — на 62-м, ЦСКА — на 69-м.



Мариямпольская «Судува» с 1690 очками занимает в этом списке 273 места, поднявшись за время последнего подведения итогов порталом euroclubindex.com на 8 позиций.



Вильнюсский «Жальгирис» с 1477 очками – на 349 месте, но и он взобрался на 6 ступенек выше.



А вот вильнюсский клуб «Ритеряй», занимающий ныне с 1031 баллом 507 строчку в рейтинге, опустился на 8 позиций.



Впрочем, падение другого участника



Удивительно, но в рейтинге нашлось место и двум дебютантам литовской Серии А. Футболисты «Панявежиса» в упомянутом рейтинге расположились на 601 строчке, у них 722 очка и потеря 6 позиций.



А вот прошлогодний представитель первой лиги – гаргждайская «Банга» - прыгнула вверх сразу на 29 строчек рейтинга. У литовской «Волны» 687 очков и 608 место.



В отличие от УЕФА агентство Gracenote при составлении рейтинга, как подчёркивает Не оказалось в первой сотне «Спартака», который занял 114-е место.Мариямпольская «Судува» с 1690 очками занимает в этом списке 273 места, поднявшись за время последнего подведения итогов порталом euroclubindex.com на 8 позиций.Вильнюсский «Жальгирис» с 1477 очками – на 349 месте, но и он взобрался на 6 ступенек выше.А вот вильнюсский клуб «Ритеряй», занимающий ныне с 1031 баллом 507 строчку в рейтинге, опустился на 8 позиций.Впрочем, падение другого участника высшей литовской лиги – каунасского «Кауно Жальгириса» - ещё больше: на 29 строчек. Это реклрдное падение для нынешней литовской Серии А. Каунасская команда с 986 очками на 524 месте.Удивительно, но в рейтинге нашлось место и двум дебютантам литовской Серии А. Футболисты «Панявежиса» в упомянутом рейтинге расположились на 601 строчке, у них 722 очка и потеря 6 позиций.А вот прошлогодний представитель первой лиги – гаргждайская «Банга» - прыгнула вверх сразу на 29 строчек рейтинга. У литовской «Волны» 687 очков и 608 место.В отличие от УЕФА агентство Gracenote при составлении рейтинга, как подчёркивает sovsport.ru , учитывает результаты команд за последние четыре года в еврокубках, национальных чемпионатах и Кубках. Результаты последнего сезона имеют наибольший вес. При этом набор очков зависит от множества показателей, включая разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, «Жальгирис», «Судува», «Ритеряй», рейтинг топ-100, ведущие европейские клубы, Euro Club Index — статья прочитана 101 раз Комментарии