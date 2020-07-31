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И снова маски в Литве



Для обслуживающих посетителей и для самих посетителей в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях Литвы снова вводится обязательное ношение масок.

Это решение главного государственного операциониста по экстремальной ситуации, замещавшего министра здравоохранения Аурелиюса Веригу министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса вступает в силу с субботы.

Как сообщает Минздрав, решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в Литве.

Учреждениям и предприятиям предписано обязать посетителей старше шести лет быть в маске.

Как говорится в сообщении, это означает, что ношение средств защиты теперь становится обязательным. Раньше маски для посетителей старше шести лет лишь рекомендовались.

Физический контакт работников с посетителями тоже должен быть ограничен - следует либо соблюдать расстояние не менее 1 метра, либо рабочее место сотрудника должно быть отгорожено от посетителей перегородкой.
Также вводится новое предписание, согласно которому при проведении собраний в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях в закрытых помещениях рекомендуется ношение масок.

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Из-за распространения коронавируса с субботы в Литве ужесточаются требования безопасности в магазинах, учреждениях общественного питания, общественном транспорте, а также при осуществлении полетов, предоставлении других услуг.

Такие предписания подписал замещавший министра здравоохранения Аурелиюса Веригу министр юстици Эльвинас Янкявичюс, соообщил Минздрав.

Главное требование - в закрытые общественные места возвращается обязанность и для посетителей, и для работников носить маски, также необходимо соблюдать расстоения между людьми.

В предписаниях предусмотрено, что маски в таких местах обязательны для всех лиц старше 6 лет, за исключением учреждений общепита, где в масках обязаны быть только работники. Также маски не будут обязательны при предоставлении специфических услуг, таких, как бритье бороды, а также при посещении спортклубов.

В местах торговли, предоставления услуг, проведения досуга и развлечений, в общественном транспорте между людьми следует соблюдать расстояние минимум в 1 метр, должны быть обеспечены средства для дезинфекции рук, как минимум раз в день автобус или троллейбус должен дезинфицироваться полностью.

На остановках общественного транспорта рекомендуется пометить места ожидания на безопасном расстоянии, возвращается и рекомендация не продавать бумажные талоны на проезд.

Требования безопасности ужесточаются из-за роста числа заболеваний коронавирусом в стране.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 31 июля, 12:56

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