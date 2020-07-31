И снова маски в Литве 🔊 Воспроизвести



Для обслуживающих посетителей и для самих посетителей в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях Литвы снова вводится обязательное ношение масок.



Это решение главного государственного операциониста по экстремальной ситуации, замещавшего министра здравоохранения Аурелиюса Веригу министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса вступает в силу с субботы.



Как сообщает Минздрав, решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в Литве.



Учреждениям и предприятиям предписано обязать посетителей старше шести лет быть в маске.



Как говорится в сообщении, это означает, что ношение средств защиты теперь становится обязательным. Раньше маски для посетителей старше шести лет лишь рекомендовались.



Физический контакт работников с посетителями тоже должен быть ограничен - следует либо соблюдать расстояние не менее 1 метра, либо рабочее место сотрудника должно быть отгорожено от посетителей перегородкой. Для обслуживающих посетителей и для самих посетителей в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях Литвы снова вводится обязательное ношение масок.Это решение главного государственного операциониста по экстремальной ситуации, замещавшего министра здравоохранения Аурелиюса Веригу министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса вступает в силу с субботы.Как сообщает Минздрав, решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в Литве.Учреждениям и предприятиям предписано обязать посетителей старше шести лет быть в маске.Как говорится в сообщении, это означает, что ношение средств защиты теперь становится обязательным. Раньше маски для посетителей старше шести лет лишь рекомендовались.Физический контакт работников с посетителями тоже должен быть ограничен - следует либо соблюдать расстояние не менее 1 метра, либо рабочее место сотрудника должно быть отгорожено от посетителей перегородкой. Также вводится новое предписание, согласно которому при проведении собраний в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях в закрытых помещениях рекомендуется ношение масок.



* * *



Из-за распространения коронавируса с субботы в Литве ужесточаются требования безопасности в магазинах, учреждениях общественного питания, общественном транспорте, а также при осуществлении полетов, предоставлении других услуг.



Такие предписания подписал замещавший министра здравоохранения Аурелиюса Веригу министр юстици Эльвинас Янкявичюс, соообщил Минздрав.



Главное требование - в закрытые общественные места возвращается обязанность и для посетителей, и для работников носить маски, также необходимо соблюдать расстоения между людьми.



В предписаниях предусмотрено, что маски в таких местах обязательны для всех лиц старше 6 лет, за исключением учреждений общепита, где в масках обязаны быть только работники. Также маски не будут обязательны при предоставлении специфических услуг, таких, как бритье бороды, а также при посещении спортклубов.



В местах торговли, предоставления услуг, проведения досуга и развлечений, в общественном транспорте между людьми следует соблюдать расстояние минимум в 1 метр, должны быть обеспечены средства для дезинфекции рук, как минимум раз в день автобус или троллейбус должен дезинфицироваться полностью.



На остановках общественного транспорта рекомендуется пометить места ожидания на безопасном расстоянии, возвращается и рекомендация не продавать бумажные талоны на проезд.



Требования безопасности ужесточаются из-за роста числа заболеваний коронавирусом в стране. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 231 раз Комментарии