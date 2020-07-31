Близкие и очевидцы убийства в Медининикай скорбят и говорят о недостатке справедливости 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Руководители Литвы в пятницу в Мядининкай почтили память жертв убийства, совершенного 29 лет назад, а близкие и очевидцы этой трагедии говорят, что скорбят по погибшим и что справедливости все еще недостаточно.



31 июля 1991 года на пограничном посту Мядининкай, расположенном на границе с Белоруссией сотрудники советского ОМОН убили семь литовских офицеров - это Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс от огнестрельных ранений головы 2 августа скончались в больнице. Врачам удалось спасти жизнь единственного тяжелораненого таможенника Томаса Шярнаса.



"Эти люди подверглись нападению коварного врага. Врага, который не хотел вступить в открытую борьбу, воспользовался утренними сумерками, обстоятельствами, чтобы сделать свое черное дело", - обращаясь к собравшимся, сказал президент Гитанас Науседа. Руководители Литвы в пятницу в Мядининкай почтили память жертв убийства, совершенного 29 лет назад, а близкие и очевидцы этой трагедии говорят, что скорбят по погибшим и что справедливости все еще недостаточно.31 июля 1991 года на пограничном посту Мядининкай, расположенном на границе с Белоруссией сотрудники советского ОМОН убили семь литовских офицеров - это Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс от огнестрельных ранений головы 2 августа скончались в больнице. Врачам удалось спасти жизнь единственного тяжелораненого таможенника Томаса Шярнаса."Эти люди подверглись нападению коварного врага. Врага, который не хотел вступить в открытую борьбу, воспользовался утренними сумерками, обстоятельствами, чтобы сделать свое черное дело", - обращаясь к собравшимся, сказал президент Гитанас Науседа.



По словам В. Ландсбергиса, в расследовании трагедии в Мядининкай не было сделано все, что можно было сделать.



"Справедливость - хотели ли мы провести ее в жизнь, или только имитировали, ограничив, в конце концов, до одного очень сомнительного преступника? Расследование или просто его имитация в изначально заданных строгих рамках, а на самом деле и ожидание (истечения) срока давности - это было так очевидно, пока президент Даля Грибаускайте не потребовала переквалифицировать преступления (и 13 января, и в Мядининкай)", - сказал В. Ландсбергис.



В. Ландсбергис охарактеризовал действия омоновцев как "нападение на госурдарство" и "террор".



Ирена Маурушайтене, бывший инспектор Мядининкского поста, вспоминает, что она работала в ту смену, когда дежурили убитые, и накануне случившейся ночью трагедии ее отпустили домой.



"Мужчины собрались, посоветовались - я была единственная женщина, двое детей, отпустили (...) Были подозрительные события, но мы не обращали внимания, вечером я уехала домой, утром узнала обо всех этих страшных делах", - сказал журналистам женщина 73 лет.



"Я родилась второй раз - если бы они не отпустили меня домой, я лежала бы сейчас на Антакальнисе (на Антакальнисском кладбище - ред.) рядом со своими соратниками", - добавила она.



К 29-й годовщине трагедии в Мядининкай в пятницу также был приурочен и традиционный забег от Мядининкай до вильнюсского Антакальнисского кладбища, где похоронены погибшие.



В Вильнюсской евангелической лютеранской церкви в четверг уже состоялся вечер памяти Мядининкской трагедии, который провел Т. Шярнас. Сейчас Т. Шярнас - вице-суперинтендант Евангелической лютеранской церкви.



За убийство в Медининкай бывший милиционер ОМОН Константин Михайлов приговорен к пожизненному заключению.



Три других омоновца: Андрей Лактионов, Чеслав Млыник и Александр Рыжов, - к самому суровому наказанию судами Литвы приговорены заочно, так как Россия отказывается их выдать.



Он вместе с первой леди Дианой Науседене возложил цветы в память об убийстве, в церемонии также участвовали председатель сейма Викторас Пранцкетис, замещающий премьера министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, первый руководитель Литвы после восстановления независимлсти Витаутас Ландсбергис, министры и др. высокопоставленные лица.По словам В. Ландсбергиса, в расследовании трагедии в Мядининкай не было сделано все, что можно было сделать."Справедливость - хотели ли мы провести ее в жизнь, или только имитировали, ограничив, в конце концов, до одного очень сомнительного преступника? Расследование или просто его имитация в изначально заданных строгих рамках, а на самом деле и ожидание (истечения) срока давности - это было так очевидно, пока президент Даля Грибаускайте не потребовала переквалифицировать преступления (и 13 января, и в Мядининкай)", - сказал В. Ландсбергис.В. Ландсбергис охарактеризовал действия омоновцев как "нападение на госурдарство" и "террор".Ирена Маурушайтене, бывший инспектор Мядининкского поста, вспоминает, что она работала в ту смену, когда дежурили убитые, и накануне случившейся ночью трагедии ее отпустили домой."Мужчины собрались, посоветовались - я была единственная женщина, двое детей, отпустили (...) Были подозрительные события, но мы не обращали внимания, вечером я уехала домой, утром узнала обо всех этих страшных делах", - сказал журналистам женщина 73 лет."Я родилась второй раз - если бы они не отпустили меня домой, я лежала бы сейчас на Антакальнисе (на Антакальнисском кладбище - ред.) рядом со своими соратниками", - добавила она.К 29-й годовщине трагедии в Мядининкай в пятницу также был приурочен и традиционный забег от Мядининкай до вильнюсского Антакальнисского кладбища, где похоронены погибшие.В Вильнюсской евангелической лютеранской церкви в четверг уже состоялся вечер памяти Мядининкской трагедии, который провел Т. Шярнас. Сейчас Т. Шярнас - вице-суперинтендант Евангелической лютеранской церкви.За убийство в Медининкай бывший милиционер ОМОН Константин Михайлов приговорен к пожизненному заключению.Три других омоновца: Андрей Лактионов, Чеслав Млыник и Александр Рыжов, - к самому суровому наказанию судами Литвы приговорены заочно, так как Россия отказывается их выдать. BNS Категории: история, политика, чп и криминал Ключевые слова: гибель, пограничники, Медининкай География: Литва — статья прочитана 101 раз Комментарии