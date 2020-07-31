О коронавирусе в Литве сегодня, 31 июля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2075, сообщил в пятницу Минздрав.



Сейчас коронавирусом больны 338 человек, 1644 человека выздоровели.



От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 94 завозных случая.



В изоляции находятся 176 человек.



За сутки проверено 4132 пробы на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 519 тыс. 929.



За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2075, сообщил в пятницу Минздрав.Сейчас коронавирусом больны 338 человек, 1644 человека выздоровели.От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 94 завозных случая.В изоляции находятся 176 человек.За сутки проверено 4132 пробы на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 519 тыс. 929. BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии