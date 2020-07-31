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О коронавирусе в Литве сегодня, 31 июля
За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2075, сообщил в пятницу Минздрав.
Сейчас коронавирусом больны 338 человек, 1644 человека выздоровели.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 94 завозных случая.
В изоляции находятся 176 человек.
За сутки проверено 4132 пробы на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 519 тыс. 929.
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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