«Ромео и Джульетта» Шекспира и Коршуноваса - в Большом дворе Вильнюсского университета 🔊 Воспроизвести







Этим летом литовским зрителям не придется ехать в Верону, чтобы прикоснуться к вечной история любви Ромео и Джульетты, поскольку это можно будет сделать прямо здесь, в знаменитом Большом дворе Вильнюсского университета!



2 и 3 августа, в 20 часов вечера, в одном из самых впечатляющих пространств Старого города литовской столицы зрители смогут увидеть спектакль Оскараса Коршуноваса - трагедию Уильяма Шекспира «Чудесная и грустная история Ромео и Джульетты».



Самые талантливые литовские актеры уже два десятилетия живут со страстями этой самой красивой истории в мире, а героев Шекуспира на сцене воссоздают уже не одно поколение актеров Литвы.



Этот спектакль, созданный в 2003 году и обновленный в 2015 году, стал своеобразным символом литовской Шекспириады. По словам режиссера Оскараса Коршуноваса, «стилистика пьесы «Чудесная и грустная история Ромео и Джульетты» очень выразительна. Со временем она стала еще чище, отчётливее. Это тот случай, когда спектакль длится дольше ролей актеров». 2 и 3 августа, в 20 часов вечера, в одном из самых впечатляющих пространств Старого города литовской столицы зрители смогут увидеть спектакль Оскараса Коршуноваса - трагедию Уильяма Шекспира «Чудесная и грустная история Ромео и Джульетты».Самые талантливые литовские актеры уже два десятилетия живут со страстями этой самой красивой истории в мире, а героев Шекуспира на сцене воссоздают уже не одно поколение актеров Литвы.Этот спектакль, созданный в 2003 году и обновленный в 2015 году, стал своеобразным символом литовской Шекспириады. По словам режиссера Оскараса Коршуноваса, «стилистика пьесы «Чудесная и грустная история Ромео и Джульетты» очень выразительна. Со временем она стала еще чище, отчётливее. Это тот случай, когда спектакль длится дольше ролей актеров».



Любовь рождается из ненависти, как способ преодолеть ненависть. Ненависть в свою очередь происходит из неизвестного зла. Пример Монтекки и Капулетти красноречив – уже никто не знает причину их вражды, которая началась очень давно. Молодой Тибальт легко поддается ненависти и защищает ее как традицию. Мы часто поддерживаем традиции, которые создают конфликты из-за предполагаемых различий и тем самым подогреваем ненависть. Это, увы, принцип, который можно встретить все чаще и чаще - для укрепления сообщества мы ищем внешних врагов.



«В этом спектакле я хотел проанализировать, как ненависть становится основой для формирования различий и разделяет общество на два противоположных воинствующих лагеря, – говорит режиссер Оскарас Коршуновас. – Но любовь сводит на нет эту разницу. Только любовь может показать, что по сути нет конфликта между двумя кланами. Любовь создает свободу, а в свободе нет противоположностей. К сожалению, Ромео и Джульетта находят свою свободу только в смерти. Они оба были одинокими детьми. Когда они умирают, их семьи умирают вместе с ними. Жертва свободы разрушает не только современность, созданную этими детьми, но и традиции, которые их родители стремятся защищать».



"Обзор" в конце мая 2020 года, к слову,



Билеты на спектакль „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“ - в кассах сети «Ромео и Джульетта» Шекспира обычно воспринимается как праздник романтической любви. Но это настоящая социальная драма – в драматических обстоятельствах обычная любовь наделена трагической силой высшего порядка. В этой постановке режиссер исследует, как любовь может развиваться и процветать в атмосфере ненависти или войны.Любовь рождается из ненависти, как способ преодолеть ненависть. Ненависть в свою очередь происходит из неизвестного зла. Пример Монтекки и Капулетти красноречив – уже никто не знает причину их вражды, которая началась очень давно. Молодой Тибальт легко поддается ненависти и защищает ее как традицию. Мы часто поддерживаем традиции, которые создают конфликты из-за предполагаемых различий и тем самым подогреваем ненависть. Это, увы, принцип, который можно встретить все чаще и чаще - для укрепления сообщества мы ищем внешних врагов.«В этом спектакле я хотел проанализировать, как ненависть становится основой для формирования различий и разделяет общество на два противоположных воинствующих лагеря, – говорит режиссер Оскарас Коршуновас. – Но любовь сводит на нет эту разницу. Только любовь может показать, что по сути нет конфликта между двумя кланами. Любовь создает свободу, а в свободе нет противоположностей. К сожалению, Ромео и Джульетта находят свою свободу только в смерти. Они оба были одинокими детьми. Когда они умирают, их семьи умирают вместе с ними. Жертва свободы разрушает не только современность, созданную этими детьми, но и традиции, которые их родители стремятся защищать»."Обзор" в конце мая 2020 года, к слову, сообщал о том, что театр «Балтийский дом» (Санкт-Петербург, Россия) в режиме on-line представил три знаковых спектакля (телевизионные версии) трех выдающихся литовских режиссеров, и «Ромео и Джульетту» Коршуноваса - среди них. И это стало настоящим событием в культурной жизни не только Северной столицы России.Билеты на спектакль „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“ - в кассах сети TIKETA.LT. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: «Ромео и Джульетта», Вильнюсский университет, Шекспир, Коршуновас, Большой двор — статья прочитана 118 раз Комментарии