Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В январе-июне этого года дефицит сектора центральной власти Литвы составил 1,457 млрд евро. Шестимесячный баланс сектора центральной власти был на 1,876 млрд евро меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов.



Доходы сектора центральной власти в январе-мае составили 6,614 млрд евро, расходы – 7,898 млрд евро.



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Во втором квартале этого года сокращение экономики Литвы было самым низким из дести стран Евросоюза, уже опубликовавших данные.



Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в апреле-июне сократился на 5,1%, по сравнению с первым тремя месяцами этого года. Годовое падение, по сравнению со вторым кварталом 2019 года, составило 3,7%.



Наиболее значительно из десяти опубликовавших показатели стран сократилась экономика Испании – на 18,5% за квартал и на 22,1% за год. В январе-июне этого года дефицит сектора центральной власти Литвы составил 1,457 млрд евро. Шестимесячный баланс сектора центральной власти был на 1,876 млрд евро меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов.Доходы сектора центральной власти в январе-мае составили 6,614 млрд евро, расходы – 7,898 млрд евро.* * *Во втором квартале этого года сокращение экономики Литвы было самым низким из дести стран Евросоюза, уже опубликовавших данные.Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в апреле-июне сократился на 5,1%, по сравнению с первым тремя месяцами этого года. Годовое падение, по сравнению со вторым кварталом 2019 года, составило 3,7%.Наиболее значительно из десяти опубликовавших показатели стран сократилась экономика Испании – на 18,5% за квартал и на 22,1% за год. ВВП Латвии за квартал сократился на 7,5%, а за год – на 9,6%.



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Показатель доверия производителей, потребителей и инвесторов к экономике Литвы в июле по сравнению с июнем повысился на 5 проц. пунктов и был минус 11%, однако за год - по сравнению с июлем - он снизился на 18 пунктов, сообщил Департамент статистики.



Как утверждают статистики, месячный показатель обусловлен улучшением ситуации: в июле 21% (в апреле - 38%) респондентов указали, что деятельность их предприятия была ограничена из-за коронавируса. В наибольшей мере влияние пандемии ощутили предприятия торговли (23%, в апреле - 52%) и услуг (29%, в апреле - 42%), несколько меньше - предприятия промышленности (13%, в апреле - 24%), строительства (16%, в апреле - 36%).



Показатель доверия к торговле за месяц повысился на 15 пунктов, к услугам - на 11 пунктов, к строительству - на 3 пункта, к промышленности - на 2 пункта, показатель потребительского доверия - на 1 пункт, за год эти показатели снизились на , 44, 18, 4 и 9 пунктов соответственно.



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Литовские транспортные предприятия были единственными, грузовики которых в первом полугодии нынешнего года проехали по платным дорогам Германии больше километров, чем год назад, пишет деловой портал vz.lt.



При этом объемы деятельности в Германии немалой части перевозчиков других стран Евросоюза сократились на двузначную цифру.



Согласно статистике Федерального бюро грузового транспорта Германии, грузовики в первом полугодии проехали по федеральным дорогам на 4,5% меньше километров, чем год назад, хотя в июне ситуация стала стабилизироваться.



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Чистая прибыль контролируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и местными акционерами литовского банка Siauliu bankas за первое полугодие этого года составила 20,747 млн евро - на 25,5% меньше, чем в январе-июне прошлого года (27,854 млн евро).



Группа банка в этом году заработала 20,884 млн евро чистой прибыли - почти на 25% меньше, чем в прошлом году (27,816 млн евро), сообщил Siauliu bankas результаты до аудита.



"Из-за пандемии экономическая деятельность в Литве и во всем мире заметно замедлилась, поэтому мы довольны, что неблагоприятные условия оказали лишь незначительное негативное влияние на результаты группы банка", - сказал для пресс-релиза заместитель главы администрации банка Донатас Савицкас.



"Эффективность деятельности группы банка остается высокой - соотношение расходов и доходов в конце июня не достигало 37%, а отдача собственного капитала превышала 13%", - указано в сообщении.



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Консолидированные чистые убытки контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы розничной торговли одеждой Apranga за первое полугодие составили 579 тыс. евро, тогда как за январь- июнь прошлого года она получила 2,996 млн евро чистой прибыли.



Консолидированная выручка компании за год уменьшилась на 18,8% до 72,95 млн евро (89,84 млн евро), сообщила Apranga промежуточные результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



"Временное закрытие магазинов заметно сказались на обороте группы за первое полугодие, заработанной прибыли и соответственно - на финансовых показателях. Согласно подсчетам руководства, группа в марте - мае потеряла 30-32 млн евро оборота (с НДС)", - утверждает компания в сообщении.



Выручка только головного предприятия группы в этом году снизилась на 25% до 27,9 млн евро, чистая прибыль - на 84% до 1,245 млн евро.



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Один из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas, который в этом году понес миллионные убытки из-за пандемии коронавируса и ограниченных зарубежных поездок, надеется на рост внутреннего туризма и потоков путешественников между странами Балтии в будущем.



"У нас было очень успешное начало 2020 года, однако со второй половины февраля мы столкнулись с беспрецедентным кризисом в мире, особенно ударившим по индустрии туризма и авиации", - сказала на интернет-семинаре в пятницу глава компании Аудроне Кейните.



Поэтому группы предложила всем жителям стран Балтии и альтернативу в виде местного туризма - услуги проживания на курортах, а в Литве - и ознакомительные поездки.



По словам А. Кейните, в первом полугодии доходы от местного туризма составилим очень небольшую часть, однако ожидается, что в будущем они возрастут.



"В первом полугодии этого года доля продаж местного продукта составила 0,1%, однако мы стали продавать его только в начале летнего сезона, в июне, поэтому было слишком мало времени сгенерировать большие продажи в первом полугодии", - сказала А. Кейните.



Из-за связанных с пандемией ограничений компания с середины марта до июля не организовывала путешествия за рубеж. Выручка компании за первое полугодие составила 23,5 млн евро - на 75% меньше, чем в январе-июне, ее чистые убытки составили 2,244 млн евро.



После обнародования компанией результатов деятельности и оценки влияния кризима на результаты Вильнюсская биржа Nasdaq в четверг присвоила предприятию статус находящегося под наблюдением.



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Находящаяся в госуправлении литовская энергетическая группа Ignitis grupe в первом полугодии этого года получила 590,9 млн евро доходов – на 6% больше, чем в январе-июне прошлого года (557,5 млн евро), сообщила группа через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



"Существенной причиной роста доходов группы была цена на услуги передачи электроэнергии", – говорится в сообщении.



Прибыль группы до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в этом году сократилась на 3,2% до 128,7 млн евро.



"Сокращение этого показатели обусловил худший результат торговли электроэнергией по причине неблагоприятных рыночных колебаний цен на электроэнергию", – отметила компания.



100% акций группы Ignitis grupe принадлежат государству. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии