А. Верига: присматривать за серверами пробемной системы e.sveikata может больничная касса 🔊 Воспроизвести



После инцидента с заливом серверов системы электронного здравоохранения e.sveikata в Реестровом центре (РЦ) надзор за ними могла бы осуществлять Государственная больничная касса или другое учреждение системы здравоохранения, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.



Министр ненадолго прервал свой отпуск и в пятницу обсудит эту возможность с главой РЦ Саулюсом Урбанавичюсом и министром экономики и инноваций Римантасом Синкявичюсом.



"Есть физические проблемы с тем, где держать серверы, возможно, обсудим варианты, где в нашей системе такие серверы можно держать. У нас есть Государственная больничная касса и, возможно, электронное здравоохранение могло бы переехать туда. Обсудим все возможные альтернативы, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось", - сказал он.



На прошлой неделе после сильного ливня в Вильнюсе прорвало трубу и вода залила серверную РЦ. По этой причине были перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра. Система e.sveikata не работала чуть больше недели, ее работа была восстановлена во вторник после обеда. После инцидента с заливом серверов системы электронного здравоохранения e.sveikata в Реестровом центре (РЦ) надзор за ними могла бы осуществлять Государственная больничная касса или другое учреждение системы здравоохранения, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.Министр ненадолго прервал свой отпуск и в пятницу обсудит эту возможность с главой РЦ Саулюсом Урбанавичюсом и министром экономики и инноваций Римантасом Синкявичюсом."Есть физические проблемы с тем, где держать серверы, возможно, обсудим варианты, где в нашей системе такие серверы можно держать. У нас есть Государственная больничная касса и, возможно, электронное здравоохранение могло бы переехать туда. Обсудим все возможные альтернативы, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось", - сказал он.На прошлой неделе после сильного ливня в Вильнюсе прорвало трубу и вода залила серверную РЦ. По этой причине были перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра. Система e.sveikata не работала чуть больше недели, ее работа была восстановлена во вторник после обеда. BNS Категории: чп и криминал, технологии, здоровье Ключевые слова: лекарства, покупка, дождь, банки, серверы География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии