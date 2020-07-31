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А. Верига: присматривать за серверами пробемной системы e.sveikata может больничная касса
После инцидента с заливом серверов системы электронного здравоохранения e.sveikata в Реестровом центре (РЦ) надзор за ними могла бы осуществлять Государственная больничная касса или другое учреждение системы здравоохранения, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
Министр ненадолго прервал свой отпуск и в пятницу обсудит эту возможность с главой РЦ Саулюсом Урбанавичюсом и министром экономики и инноваций Римантасом Синкявичюсом.
"Есть физические проблемы с тем, где держать серверы, возможно, обсудим варианты, где в нашей системе такие серверы можно держать. У нас есть Государственная больничная касса и, возможно, электронное здравоохранение могло бы переехать туда. Обсудим все возможные альтернативы, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось", - сказал он.
На прошлой неделе после сильного ливня в Вильнюсе прорвало трубу и вода залила серверную РЦ. По этой причине были перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра. Система e.sveikata не работала чуть больше недели, ее работа была восстановлена во вторник после обеда.
Категории: чп и криминал, технологии, здоровье
География: Литва
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