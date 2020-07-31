За незаконное пересечение госграницы Литвы двое мужчин оштрафованы на 7, 5 тыс. евро 🔊 Воспроизвести



Мариямпольский участковый суд во вторник оштрафовал на 7,5 тыс. евро двух мужчин за незаконное пересечение государственной границы Литвы.



Как сообщает Генпрокуратура, в апреле прошлого года в Вилкавишкском районе один из них вышел по рву с водой на территорию России и пару минут спусия вернулся назад в Литву. Его сообщник в это время наблюдал за ситуацией, чтобы не быть застигнутыми пограничниками.



Позже мужчины были задержаны и объяснили, что на границе охотились на бобров.



"Для возникновения уголовной ответственности не важна цель пересечения госграницы (даже если человек охотится или собирает грибы), важно, что это было сделано незаконно и была пересечена внешняя граница Евросоюза", - приведены в сообщении слова возглавлявшего досудебное расследование прокурора Витаутаса Нацикунаса.



Решение суда в течение 20 дней после обнародования можно обжаловать в апелляционном порядке. Мариямпольский участковый суд во вторник оштрафовал на 7,5 тыс. евро двух мужчин за незаконное пересечение государственной границы Литвы.Как сообщает Генпрокуратура, в апреле прошлого года в Вилкавишкском районе один из них вышел по рву с водой на территорию России и пару минут спусия вернулся назад в Литву. Его сообщник в это время наблюдал за ситуацией, чтобы не быть застигнутыми пограничниками.Позже мужчины были задержаны и объяснили, что на границе охотились на бобров."Для возникновения уголовной ответственности не важна цель пересечения госграницы (даже если человек охотится или собирает грибы), важно, что это было сделано незаконно и была пересечена внешняя граница Евросоюза", - приведены в сообщении слова возглавлявшего досудебное расследование прокурора Витаутаса Нацикунаса.Решение суда в течение 20 дней после обнародования можно обжаловать в апелляционном порядке. Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, нарушение, штраф География: Литва — статья прочитана 186 раз Комментарии