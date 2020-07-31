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За незаконное пересечение госграницы Литвы двое мужчин оштрафованы на 7, 5 тыс. евро
Мариямпольский участковый суд во вторник оштрафовал на 7,5 тыс. евро двух мужчин за незаконное пересечение государственной границы Литвы.
Как сообщает Генпрокуратура, в апреле прошлого года в Вилкавишкском районе один из них вышел по рву с водой на территорию России и пару минут спусия вернулся назад в Литву. Его сообщник в это время наблюдал за ситуацией, чтобы не быть застигнутыми пограничниками.
Позже мужчины были задержаны и объяснили, что на границе охотились на бобров.
"Для возникновения уголовной ответственности не важна цель пересечения госграницы (даже если человек охотится или собирает грибы), важно, что это было сделано незаконно и была пересечена внешняя граница Евросоюза", - приведены в сообщении слова возглавлявшего досудебное расследование прокурора Витаутаса Нацикунаса.
Решение суда в течение 20 дней после обнародования можно обжаловать в апелляционном порядке.
Категории: общество, чп и криминал
География: Литва
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