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В Вильнюсе - великий Федерико Феллини





Музей театра, музыки и кино Литвы (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus) открыл оригинальную международную выставку в честь итальянского кинорежиссёра и сценариста Федерико Феллини.

Ровно 100 лет назад родился гений кинематографа – Федерико Феллини. С творчеством режиссёра знакомы все истинные любители кино и не только. За свой талант Ф. Феллини был награждён пятью премиями „Оскар“ и „Золотой пальмовой ветвью“ Каннского кинофестиваля. Зрители полюбили режиссёра за способность демонстрировать в кино настоящий и вымышленный мир, проще говоря, режиссёр открыл зрителю сознание своих героев.

2020 год – можно назвать годом Федерико Феллини. Во всём мире проводятся мероприятия, которые посвящены творчеству блистательного режиссёра.
Среди многочисленных экспозиций существует одна уникальная, странствующая по Европе выставка, которая была подготовлена вместе с коллегами, друзьями и единомышленниками режиссёра.

Благодаря труду Института итальянской культуры г. Вильнюса и стараниями Музея театра, музыки и кино Литвы у жителей города Вильнюса есть возможность посетить выставку „Федерико Феллини. Столетие!” (Federico Fellini. Šimtmetis!) и окунуться в созданный мир Федерико Феллини.

Фильмы Федерико Феллини – это картины, которые вызывают у человека чувства, эмоции, - „Дорога“ (1954), „Ночи Кабирии“ (1957); разоблачение богемной жизни и критика церкви - „Сладкая жизнь“ (1960); автобиография - „8½“ (1960), „Амаркорд“ (1973); комедия - „И корабль плывёт…“ (1983) и пророческий „Голос луны“ (1990), а также другие памятные работы, оцененные критиками.

Представители из Италии привезли в Вильнюс впечатляющую выставку, ей выделены шесть залов музея. Экспозиция состоит из фотографий, на которых изображены моменты из жизни Ф. Феллини, постеры фильмов, костюмы и аксессуары.

Отдельная часть выставки отведена жене режиссёра, его музе – Джульетте Мазине, которая была актрисой и играла в фильмах своего мужа. Более того посетителям музея будут показаны карикатуры и рисунки режиссёра, также дополнят экспозицию видеосюжеты, подготовленные организаторами выставки.

Музей театра, музыки и кино Литвы присоединился к празднованию юбилея Федерико Феллини, а вместе с музеем и все жители Вильнюса. Выставка получилась по-настоящему атмосферной, с нотками неореализма и барокко.

Федерико Феллини был выдающейся разносторонней личностью, и это магнетическое влияние ощущается во время посещения выставки.

Экспозиция „Федерико Феллини. Столетие!” (Federico Fellini. Šimtmetis!) будет открыта до 20 сентября 2020 года.

Фото автора

Агния ПОДМОСТКО, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: выставка, Музей театра, столетие, Федерико Феллини, музыки и кино Литвы
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 31 июля, 11:40

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