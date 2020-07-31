Стало известно, на что Литва может потратить рекордное финансирование ЕС 🔊 Воспроизвести © Photo : LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS



Глава государства провел встречу с представителями кабмина, на которой обсуждались итоги переговоров Европейского совета по многолетней финансовой перспективе ЕС и Европейском фонде восстановления. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что финансирование ЕС дает республике возможность создать "государство всеобщего благосостояния" за счет инвестиций, сообщает



Глава государства встретился с руководителями министерств финансов, окружающей среды, сельского хозяйства, экономики и инноваций, национальной обороны, иностранных дел, энергетики, внутренних дел, образования, науки и спорта, чтобы обсудить итоги переговоров Европейского совета по многолетней финансовой перспективе ЕС и Европейском фонде восстановления. На встрече были представлены планы приоритетной работы по обеспечению беспрепятственного и эффективного инвестирования средств ЕС. Глава государства провел встречу с представителями кабмина, на которой обсуждались итоги переговоров Европейского совета по многолетней финансовой перспективе ЕС и Европейском фонде восстановления. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что финансирование ЕС дает республике возможность создать "государство всеобщего благосостояния" за счет инвестиций, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.Глава государства встретился с руководителями министерств финансов, окружающей среды, сельского хозяйства, экономики и инноваций, национальной обороны, иностранных дел, энергетики, внутренних дел, образования, науки и спорта, чтобы обсудить итоги переговоров Европейского совета по многолетней финансовой перспективе ЕС и Европейском фонде восстановления. На встрече были представлены планы приоритетной работы по обеспечению беспрепятственного и эффективного инвестирования средств ЕС. Подчеркивается, что было решено сосредоточить внимание на подготовке национального плана по восстановлению экономики и обеспечения увеличения ее устойчивости в будущем. Науседа надеется, что во время парламентских выборов, которые пройдут в Литве осенью этого года, продуктивная преемственность деятельности правительства сохранится.



"Особенно важно, чтобы средства ЕС были направлены на реализацию реформ и создание высокой добавленной стоимости в экономике. Учитывая направления финансирования ЕС, необходимо обеспечить их прозрачное и эффективное инвестирование вне зависимости от предвыборного периода", - сказал президент.



Кроме того, Науседа выразил мнение, что при реализации идеи зеленой, инновационной и оцифрованной Литвы необходимо направить средства на устойчивое развитие внутреннего рынка, особенно в области транспорта и энергетики, путем создания добавленной стоимости за счет увеличения вклада науки и инноваций и борьбы с изменением климата.



По словам главы государства, при планировании инвестиций фондов ЕС важно учитывать цели сокращения региональных различий.



"В инвестиционных планах особое внимание должно быть уделено региональному измерению, поскольку сокращение региональной изоляции является одной из наиболее важных целей, и я буду лично вовлечен и активно действовать в этой области", - цитирует его пресс-служба.



Напомнил литовский лидер и о важности энергетических проектов и строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica. Для ускорения реализации последнего следует дополнительно выделить 1,4 миллиарда евро.



Науседа призвал руководителей министерств принять во внимание реализацию растущих централизованных программ ЕС и применить их ценности в областях, контролируемых министерствами. Ожидается, что более активная деятельность в области исследований и экспериментальных разработок в ведомствах создаст лучшие условия для представителей науки и бизнеса для более успешного участия в программах развития науки и инноваций ЕС и позволит лучше использовать средства ЕС для развития науки и инноваций Литвы. В этой области выделенные средства составят 80 миллиардов евро.



Также участники встречи коснулись вопросов распределения прямых платежей фермерам и финансирования Фонда развития села. Евросовет определил возможность для каждой страны-участницы установить границы прямых выплат фермерам. По словам президента, такие меры необходимы для достижения социальной справедливости в аграрном секторе.



"Очень важное достижение на переговорах - более быстрая конвергенция прямых платежей со средним показателем по ЕС для балтийских фермеров", - сказал он.



Президент отметил, что увеличение бюджету на защиту границ Литвы позволит усилить надзор за внешними границами ЕС в республике.



Кроме того, речь зашла и о демонтаже Игналинской АЭ, и Калининградской специальной транзитной схемы. По сравнению с предыдущей финансовой перспективой, они получат больше на 30 миллионов евро и на 32 миллиона евро соответственно.



Науседа заверил, что внимательно будет контролироваться использование средств ЕС.



Напомним, что по сравнению с прошлой финансовой перспективой, на 2021-2027 годы Литве удалось получить на 1,7 миллиарда евро больше. Общая сумма средств, которые ЕС выделит республике, достигает 14,5 миллиарда евро. На реализацию политики сплоченности Литве было выделено 6,2 миллиарда евро.



Также в случае необходимости Литва может одолжить у Фонда восстановления и устойчивости до 6,8 процента о ВВП.



Экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас, комментируя итоги переговоров, заявил, что Литву затопит "дождем денег Европейского союза", однако это и большая ответственность, поскольку средства нужно потратить на важные проекты. Он также отметил, что далее взносы в бюджет ЕС только увеличатся, поскольку придется не только финансировать существующие расходы, но и возвращать средства, выделенные Фонду восстановления ЕС.



При этом член муниципального совета Кедайняйского района Каролина Штелмокайте заявила, что Науседа на переговорах по бюджету не достиг поставленных целей, поскольку все три приоритета многолетнего бюджета ЕС – политика сплоченности, сельское хозяйство и вывод из эксплуатации Игналинской АЭС получили гораздо меньшее финансирование, чем ожидалось. lt.sputniknews.ru Категории: в Европе, экономика Ключевые слова: бюджет, компенсации, расходы, ЕС, дотации География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии