В Польше украли и обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского 🔊 Воспроизвести Фото: https://fakty.lca.pl



Полиция теперь ищет вандалов. Действовали они под покровом ночи.



В польском городе Легница неизвестные украли с кладбища скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщает



Отмечается, что случилось это минувшей ночью. Скульптура была частью открытой экспозиции музея. Вскоре часть монумента обнаружили. Вандалы оставили себе голову. Выбросили только туловище. Хулиганов ищут.



А в Чехии 3 апреля был осквернён памятник маршалу Коневу. Группа людей скинула статую с постамента при помощи крана и канатов, были сбиты памятные надписи. СКР ответил на снос памятника возбуждением уголовного дела. Инициатор демонтажа памятника Коневу написал обращение в адрес главы Еврокомиссии с жалобами на "неприемлемые" действия России, а президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью муниципальных политиков. В польском городе Легница неизвестные украли с кладбища скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на местный портал fakty.lca.pl.Отмечается, что случилось это минувшей ночью. Скульптура была частью открытой экспозиции музея. Вскоре часть монумента обнаружили. Вандалы оставили себе голову. Выбросили только туловище. Хулиганов ищут.А в Чехии 3 апреля был осквернён памятник маршалу Коневу. Группа людей скинула статую с постамента при помощи крана и канатов, были сбиты памятные надписи. СКР ответил на снос памятника возбуждением уголовного дела. Инициатор демонтажа памятника Коневу написал обращение в адрес главы Еврокомиссии с жалобами на "неприемлемые" действия России, а президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью муниципальных политиков. life.ru Категории: история, общество, чп и криминал Ключевые слова: памятник, вандалы, Рокосовский География: Польша — статья прочитана 134 раза Комментарии