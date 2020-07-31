Евросоюз ввёл санкции против структур и граждан России 🔊 Воспроизвести © Caro / Schwarz globallookpress.com



Евросоюз ввёл санкционные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, которые якобы причастны к кибератакам.



Данные



«Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper», — говорится в заявлении.



В приложении к постановлению Совета ЕС указаны лица, попавшие под санкции, — Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников.



Под санкции попал также главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооружённых сил России.



Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, где содержатся поправки об усилении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Евросоюз ввёл санкционные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, которые якобы причастны к кибератакам.Данные опубликованы в официальном журнале ЕС, сообщает RT «Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper», — говорится в заявлении.В приложении к постановлению Совета ЕС указаны лица, попавшие под санкции, — Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников.Под санкции попал также главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооружённых сил России.Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, где содержатся поправки об усилении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». russian.rt.com Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, СП-2 География: Россия — статья прочитана 208 раз Комментарии