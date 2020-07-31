Россия запустила на МКС собственный интернет 🔊 Воспроизвести



Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей и избавившись от необходимости использовать американские каналы связи, сообщает



Все годы эксплуатации МКС до этого момента космонавты могли общаться с Землей только пролетая над российской территорией, а при необходимости связи вне этих зон использовали американские средства.



"Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента", - приводятся в видео, опубликованном на канале РКК "Энергия" в YouTube, слова директора департамента цифрового развития госкорпорации "Роскосмос" Константина Шадрина. Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей и избавившись от необходимости использовать американские каналы связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" - оператора российского сегмента станции.Все годы эксплуатации МКС до этого момента космонавты могли общаться с Землей только пролетая над российской территорией, а при необходимости связи вне этих зон использовали американские средства."Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента", - приводятся в видео, опубликованном на канале РКК "Энергия" в YouTube, слова директора департамента цифрового развития госкорпорации "Роскосмос" Константина Шадрина. В видео говорится, что сейчас на одном витке МКС вокруг Земли, длительность которого составляет 92 минуты, связь через отечественные спутники-ретрансляторы "Луч" устанавливается дважды по полчаса. Пока задействованы два космических аппарата.



"В ближайшее время мы планируем подключить еще и третий. Таким образом из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени", - приводятся слова руководителя Центра "Бортовые и наземные радиотехнические комплексы" РКК "Энергия" Игоря Бродского.



В дальнейшем связь с Землей будет обеспечена в круглосуточном режиме, отмечается в видеоролике.



В ноябре 2019 года первый заместитель генерального директора компании "Гонец" Олег Химочко рассказал РИА Новости, что оборудование для обеспечения широкополосного канала связи российского сегмента МКС с Землей через спутники-ретрансляторы "Луч-5" доставлено на станцию и что штатное функционирование канала начнётся в 2020 году. По его словам, скорость в канале будет составлять до 105 мегабит в секунду.



В мае 2020 года космонавт Александр Скворцов сообщил, что такая система протестирована. 1 июля глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что такая связь будет запущена на российском сегменте до конца года.



В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов "Луч" насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник "Луч-5ВМ". РИА Новости Категории: технологии, в России Ключевые слова: интернет, космос, МКС География: Россия — статья прочитана 75 раз Комментарии