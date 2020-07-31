Доля зеленой энергетики в ФРГ впервые превысила 50 процентов за полугодие 🔊 Воспроизвести



Более 50% электричества, использованного в ФРГ в первом полугодии 2020 года, получено из возобновляемых источников. Рекорд отчасти связан с общим падением энергопотребления на фоне пандемии, сообщает



На возобновляемые источники энергии (ВИЭ) пришлось 50,2 процента потребления электричества в Германии по итогам первого полугодия 2020 года. Впервые "зеленая энергетика" обеспечила более половины использованной электроэнергии в стране, свидетельствуют предварительные данные Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), обнародованные в четверг, 30 июля. Более 50% электричества, использованного в ФРГ в первом полугодии 2020 года, получено из возобновляемых источников. Рекорд отчасти связан с общим падением энергопотребления на фоне пандемии, сообщает DW На возобновляемые источники энергии (ВИЭ) пришлось 50,2 процента потребления электричества в Германии по итогам первого полугодия 2020 года. Впервые "зеленая энергетика" обеспечила более половины использованной электроэнергии в стране, свидетельствуют предварительные данные Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), обнародованные в четверг, 30 июля. Ранее аналогичные сведения опубликовало и Федеральное ведомство по защите окружающей среды, приведя данные "около 50 процентов". Рост доли ВИЭ может быть связан отчасти с общим снижением электропотребления в Германии из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2.



Рекорды возобновляемой энергетики в Германии в 2020 году



За первые шесть месяцев в стране было использовано 272 млрд киловатт-часов электроэнергии, это примерно на 26 млрд кВт-часов (или на 5,7 процента) меньше, чем за тот же период прошлого года. Аналитики BDEW считают, что причиной тому послужило, прежде всего, ослабление экономики на фоне пандемии, которое привело к снижению потребности промышленных предприятий в электричестве.



Это не первый рекорд "зеленой энергетики" в 2020 году. По итогам первого квартала года возобновляемая энергетика впервые произвела в Германии больше электроэнергии, чем традиционная - 51,2 процента. dw.com Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: Германия, энергетика, Ветер, инвестиции, Солнце — статья прочитана 104 раза Комментарии