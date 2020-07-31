Посольство Литвы финансировало протесты на Майдане, заявил экс-депутат Рады 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Андрей Стенин



Как утверждает парламентарий, через дипломатическое ведомство во время госпереворота передавали деньги и оружие. Политик заявил, что у него есть свидетельства, которые подтверждают его слова, сообщает Как утверждает парламентарий, через дипломатическое ведомство во время госпереворота передавали деньги и оружие. Политик заявил, что у него есть свидетельства, которые подтверждают его слова, сообщает Sputnik Литва . Одним из внешних источников финансирования государственного переворота на Украине было посольство Литвы, заявил бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале Экс-парламентарий признался, что в 2014 году он вместе с бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным передал взятку европейскому чиновнику в размере пяти миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах. По его словам, на Украине произошел запланированный захват власти.



"Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавали деньги и оружие, а внутренним каналом был "Диамантбанк". У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова", – сказал он.



Жвания призвал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные дела и вызвать его на допрос. По словам бывшего депутата, "украинцы должны, наконец, узнать правду".



Главная киевская площадь, майдан Незалежности, стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Массовые протесты в Киеве начались в ноябре 2013 года, после того как была приостановлена подготовка к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Более ста человек стали жертвами беспорядков.



В конце февраля 2014 года в стране произошел госпереворот. Украинский президент Виктор Янукович был отстранен Радой от своих полномочий и вынужденно покинул Украину, после чего были назначены выборы нового главы государства, которые выиграл Петр Порошенко.



Положение украинцев после тех событий ухудшилось. На президентских выборах на Украине весной прошлого года победил Владимир Зеленский. lt.sputniknews.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: финансирование, посольство, Майдан География: Украина — статья прочитана 110 раз Комментарии