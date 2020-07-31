Литве не грозит дефляция – экономист 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что в июле в Литве фиксировалась предварительная дефляция в размере 0,3%, экономист Нериюс Мачюлис заявляет, что дефляция стране не грозит, поскольку годовая инфляция растет третий месяц подряд.



По словам Н. Мачюлиса, на месячную дефляцию повлиял сезонный фактор, однако и без того растущую годовую инфляция могут повысить дополнительные меры поощрения экономики, реализуемые правительством.



"Точно, что дефляция Литве не грозит. Если такими темпами и далее будет оживляться экономика Литвы, если будет осуществляться такая процикличная фискальная политика, будут повышаться расходы сектора власти, то в следующем году инфляция точно будет расти, и будет ощутимо кусаться, обрезать покупательную способствовать населения. Это одна из причин, по которым не следовало переусердствовать с поощрением экономики", – сказал экономист. В связи с тем, что в июле в Литве фиксировалась предварительная дефляция в размере 0,3%, экономист Нериюс Мачюлис заявляет, что дефляция стране не грозит, поскольку годовая инфляция растет третий месяц подряд.По словам Н. Мачюлиса, на месячную дефляцию повлиял сезонный фактор, однако и без того растущую годовую инфляция могут повысить дополнительные меры поощрения экономики, реализуемые правительством."Точно, что дефляция Литве не грозит. Если такими темпами и далее будет оживляться экономика Литвы, если будет осуществляться такая процикличная фискальная политика, будут повышаться расходы сектора власти, то в следующем году инфляция точно будет расти, и будет ощутимо кусаться, обрезать покупательную способствовать населения. Это одна из причин, по которым не следовало переусердствовать с поощрением экономики", – сказал экономист. Предварительная годовая инфляция (по сравнению с июлем 2019 года) составила 0,9%, сообщил Департамент статистики.



В начале июля Еврокомиссия прогнозировала, что среднегодовая инфляция в Литве будет 0,8%, а Министерство финансов ожидало 0,7%, при этом Банк Литвы (центробанк) прогнозировал инфляцию в – 0,6/%, а банк SEB – в 0,8% годовой инфляции.



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Литовская экономика хорошо справляется с вызовами коронакризиса, а новейшие показатели настраивают сдержанно оптимистично на вторую половину года, утверждает министр финансов Литвы Вилюс Шапока.



"Литовская экономика пока в заметной степени хорошо выдерживает вызовы, обусловленные пандемией COVID-19. Невзирая на сильный шок для хозяйства страны, уже с мая мы отмечаем растущую экономическую активность. Своевременный фискальный ответ – меры, связанные с сохранением доходов населения, рабочих мест, ликвидности бизнеса, помогли амортизировать убытки, которые хозяйство понесло в апреле", – цитируются в пресс-релизе Министерства финансов слова В. Шапоки.



Однако, по его мнению, пока преждевременно утверждать, что положительные результаты превратятся в тенденцию второго полугодия. Растущее в последнее время число заражений и рост неопределенности по поводу будущего бизнеса, а также в сфере ожиданий потребителей, могут вновь ухудшить ситуацию.



В четверг Департамент статистки Литвы сообщил, что ВВП страны во втором квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 3,7%, а по сравнению с первым кварталом – вырос на 5,1%. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, министр финансов Литвы, квоты, Вилюс Шапока География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии