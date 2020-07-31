Die Welt Германия : СДПГ обвиняет США в «активном саботаже» Европы 🔊 Воспроизвести © Nord Stream 2



В Германии намерены ответить «умно и болезненно» на американские угрозы санкций в связи с «Северным потоком — 2». Поведение США один из руководителей фракции СДПГ Карстен Шнайдер назвал саботажем. Он призвал обратиться в американские суды с иском против политики Конгресса, нарушающей международное право.



Угрозы США применить санкции к немецким участникам строительства нового газопровода через Балтийское море вполне могут иметь юридические последствия. Немецкие депутаты призывают обратиться с иском в американские суды. И нельзя сказать, что этот шаг бесперспективен



Последние угрозы правительства США в адрес немецких участников российского газопроводного проекта «Северный поток — 2» вызвали жесткую реакцию в бундестаге. Последние угрозы правительства США в адрес немецких участников российского газопроводного проекта «Северный поток — 2» вызвали жесткую реакцию в бундестаге.



Представители трех американских министерств на прошлой неделе резко усилили давление на европейские, в частности немецкие компании, участвующие в проекте «Северный поток — 2». Представители концернов были приглашены на индивидуальные переговоры, в ходе которых им было указано на риск применения санкций по отношению к ним.



Госсекретарь США Майк Помпео также выступил с соответствующим «предостережением» с учетом американского санкционного закона. Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) преследует единственную цель: помешать строительству уже на 96% готового газопровода между Россией и Германией.



«Умные и болезненные ответные меры»



По утверждению США, Европа рискует попасть в слишком большую и стратегически опасную зависимость от российских энергоносителей. Немецкие и европейские политики, однако, отвергают эту позицию.



Депутат Шнайдер убежден, что «неприкрытые угрозы являются не чем иным, как активным саботажем интересов Европы в энергетической сфере».



Лидер фракции СДПГ призвал федеральное правительство воспользоваться нынешним председательством Германии в Европейском Совете, чтобы оперативно повысить «устойчивость Европы к санкциям»: «Германия и Европа, являющаяся крупнейшим в мире внутренним рынком, не могут позволять другим относиться к ним как к вассалам».



Шнайдер высказался за «умные ответные меры, которые окажутся болезненными для американских экспортеров». Кроме того, по его мнению, на европейском уровне следует подумать о том, «как мы могли бы поддержать европейские компании, которым угрожают санкции».



В качестве одной из подобных мер депутат рассматривает обращение в американские суды с исками против политики администрации США и Конгресса, нарушающей международное право.



Европа должна действовать суверенно



Депутат от СДПГ подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы навязать европейцам свой сланцевый газ, который они собираются поставлять на европейский рынок танкерами в виде СПГ. В частности, это будет также так называемый «попутный газ» — побочный продукт добычи нефти в Техасе, который сам по себе имеет высокую ценность лишь на внутреннем американском рынке. Кроме того, в Европе американский СПГ не может конкурировать с трубопроводным природным газом по причине высокой стоимости транспортировки.



«Европа должна суверенно и уверенно реагировать на новые деструктивную и ориентирующуюся исключительно на собственные энергетические интересы политику США», — подчеркнул Шнайдер. По его словам, нельзя забывать и о том, что экономика США «во многих стратегически важных отраслях сама сильно зависит от продукции и ноу-хау европейских компаний».



По оценке Отто Лухтерхандта (Otto Luchterhandt), эксперта юридического факультета Гамбургского университета и Восточного института в Висмаре, «если экономические компании, зарегистрированные в Германии, обратятся с исками в американские суды, это не будет заведомо бесперспективным шагом».



На запрос нашего издания он ответил, что недавние решения Верховного суда США «можно считать доказательством того, что понятие экстерриториальной юрисдикции следует трактовать в довольно ограниченном охвате». И суды низших инстанций могут при принятии решений ориентироваться на этот момент.



Автор: Даниель Ветцель (Daniel Wetzel) для Die Welt, Германия, перевод «США закручивают опасную спираль в отношениях со своими трансатлантическими партнерами и все больше ставят под угрозу свои политические и экономические отношения с Германией и Европой», — заявил один из руководителей фракции СДПГ Карстен Шнайдер (Carsten Schneider).Представители трех американских министерств на прошлой неделе резко усилили давление на европейские, в частности немецкие компании, участвующие в проекте «Северный поток — 2». Представители концернов были приглашены на индивидуальные переговоры, в ходе которых им было указано на риск применения санкций по отношению к ним.Госсекретарь США Майк Помпео также выступил с соответствующим «предостережением» с учетом американского санкционного закона. Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) преследует единственную цель: помешать строительству уже на 96% готового газопровода между Россией и Германией.По утверждению США, Европа рискует попасть в слишком большую и стратегически опасную зависимость от российских энергоносителей. Немецкие и европейские политики, однако, отвергают эту позицию.Депутат Шнайдер убежден, что «неприкрытые угрозы являются не чем иным, как активным саботажем интересов Европы в энергетической сфере».Лидер фракции СДПГ призвал федеральное правительство воспользоваться нынешним председательством Германии в Европейском Совете, чтобы оперативно повысить «устойчивость Европы к санкциям»: «Германия и Европа, являющаяся крупнейшим в мире внутренним рынком, не могут позволять другим относиться к ним как к вассалам».Шнайдер высказался за «умные ответные меры, которые окажутся болезненными для американских экспортеров». Кроме того, по его мнению, на европейском уровне следует подумать о том, «как мы могли бы поддержать европейские компании, которым угрожают санкции».В качестве одной из подобных мер депутат рассматривает обращение в американские суды с исками против политики администрации США и Конгресса, нарушающей международное право.Депутат от СДПГ подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы навязать европейцам свой сланцевый газ, который они собираются поставлять на европейский рынок танкерами в виде СПГ. В частности, это будет также так называемый «попутный газ» — побочный продукт добычи нефти в Техасе, который сам по себе имеет высокую ценность лишь на внутреннем американском рынке. Кроме того, в Европе американский СПГ не может конкурировать с трубопроводным природным газом по причине высокой стоимости транспортировки.«Европа должна суверенно и уверенно реагировать на новые деструктивную и ориентирующуюся исключительно на собственные энергетические интересы политику США», — подчеркнул Шнайдер. По его словам, нельзя забывать и о том, что экономика США «во многих стратегически важных отраслях сама сильно зависит от продукции и ноу-хау европейских компаний».По оценке Отто Лухтерхандта (Otto Luchterhandt), эксперта юридического факультета Гамбургского университета и Восточного института в Висмаре, «если экономические компании, зарегистрированные в Германии, обратятся с исками в американские суды, это не будет заведомо бесперспективным шагом».На запрос нашего издания он ответил, что недавние решения Верховного суда США «можно считать доказательством того, что понятие экстерриториальной юрисдикции следует трактовать в довольно ограниченном охвате». И суды низших инстанций могут при принятии решений ориентироваться на этот момент.Автор: Даниель Ветцель (Daniel Wetzel) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, СП-2 — статья прочитана 168 раз Комментарии