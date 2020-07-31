Минск обратился к Киеву с просьбой проверить причастность группы россиян к преступлениям 🔊 Воспроизвести



Власти Белоруссии сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 россиян, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании, передает



МИД Белоруссии проинформировал представителя украинского посольства о ситуации вокруг задержания группы россиян на своей территории и обратился с просьбой проверить их возможную причастность к совершению преступлений на Украине. Об этом в четверг сообщило посольство Украины в Белоруссии.



"Состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петра Врублевского с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории Белоруссии российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений на Украине", - говорится в сообщении посольства в Facebook. Власти Белоруссии сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 россиян, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании, передает ТАСС МИД Белоруссии проинформировал представителя украинского посольства о ситуации вокруг задержания группы россиян на своей территории и обратился с просьбой проверить их возможную причастность к совершению преступлений на Украине. Об этом в четверг сообщило посольство Украины в Белоруссии."Состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петра Врублевского с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории Белоруссии российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений на Украине", - говорится в сообщении посольства в Facebook. Власти Белоруссии сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.



МИД Белоруссии запросил у российского посла Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях прибытия россиян в республику. В министерство также пригласили временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского "с учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины". По итогам встречи стороны договорились усилить контроль на общей границе.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией о произошедшем, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания. По его словам, Москва не признает украинское гражданство части задержанных. Заявления о связи произошедшего с предстоящими выборами президента в Белоруссии Песков назвал спекуляциями.



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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что правоохранительные органы страны могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян.



«Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», — говорится в сообщении ведомства.



Как отметили в министерстве, основанием для этого являются сообщения СМИ о том, что среди задержанных якобы есть люди, участвовавшие в вооружённом конфликте в Донбассе.



В МИД подчеркнули, что Украина внимательно следит за развитием ситуации в соседнем государстве.



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Как сообщает БЕЛТА, накануне Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.



«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе это не назовёшь», — сказал Лукашенко и попросил главу КГБ Валерия Вакульчика детально доложить о ситуации.



Лукашенко считает, что надо обратиться немедленно в соответствующие структуры России, чтобы там объяснили, что происходит.



При этом белорусский лидер отметил, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну». Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, военные, задержание, ЧВК География: Белоруссия — статья прочитана 268 раз Комментарии