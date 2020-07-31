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Главы МИД Литвы и Израиля обсудили дальнейшее сотрудничество



В четверг министры иностранных дел Литвы и Израиля Линас Линкявичюс и Габи Ашкенази обсудили дальнейшее сотрудничество стран по телефону.

МИД утверждает, чтобы это первый разговор министров после назначения израильского коллеги.

"Литву и Израиль связывают особые исторические и культурные связи. Мы выступаем за еще более тесные связи с Израилем, а также за углубление диалога между Израилем и Евросоюзом", – отметил Л. Линквичюс в пресс-релизе.

Во время беседы он представил план мероприятий, приуроченных к празднованию Года Виленского Гаона, пригласил коллегу побывать в Литве, когда положение это позволит.

Министры также обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и отметили взаимный интерес в укреплении связей и развития политического и экономического сотрудничества, особенно – в сфере наук о жизни.
Кроме того, главы дипломатии обсудили влияние коронавируса на государства, а также защитные меры, положение на Ближнем Востоке, проблемы мирного урегулирования.

"Израильский министр подчеркнул, что Израиль ощущает ответственность за стабильность региона и будет стремиться сохранить хорошие отношения с осенними государствами и возобновить непосредственные переговоры с Палестиной", – говорится в сообщении.

В нем говорится, что министр Л. Линкявичюс отметил потребность воздержаться от односторонних действий и сказал, что лишь решение, которое достигнуто прямыми переговорами двух государств может обеспечить стабильный мир в регионе.
BNS
Категории: политика, культура, история
Ключевые слова: Израиль, МИД, Переговоры
География: Литва
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добавлена сегодня, 31 июля, 08:30

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