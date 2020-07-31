Главы МИД Литвы и Израиля обсудили дальнейшее сотрудничество 🔊 Воспроизвести



В четверг министры иностранных дел Литвы и Израиля Линас Линкявичюс и Габи Ашкенази обсудили дальнейшее сотрудничество стран по телефону.



МИД утверждает, чтобы это первый разговор министров после назначения израильского коллеги.



"Литву и Израиль связывают особые исторические и культурные связи. Мы выступаем за еще более тесные связи с Израилем, а также за углубление диалога между Израилем и Евросоюзом", – отметил Л. Линквичюс в пресс-релизе.



Во время беседы он представил план мероприятий, приуроченных к празднованию Года Виленского Гаона, пригласил коллегу побывать в Литве, когда положение это позволит.



Министры также обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и отметили взаимный интерес в укреплении связей и развития политического и экономического сотрудничества, особенно – в сфере наук о жизни. В четверг министры иностранных дел Литвы и Израиля Линас Линкявичюс и Габи Ашкенази обсудили дальнейшее сотрудничество стран по телефону.МИД утверждает, чтобы это первый разговор министров после назначения израильского коллеги."Литву и Израиль связывают особые исторические и культурные связи. Мы выступаем за еще более тесные связи с Израилем, а также за углубление диалога между Израилем и Евросоюзом", – отметил Л. Линквичюс в пресс-релизе.Во время беседы он представил план мероприятий, приуроченных к празднованию Года Виленского Гаона, пригласил коллегу побывать в Литве, когда положение это позволит.Министры также обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и отметили взаимный интерес в укреплении связей и развития политического и экономического сотрудничества, особенно – в сфере наук о жизни. Кроме того, главы дипломатии обсудили влияние коронавируса на государства, а также защитные меры, положение на Ближнем Востоке, проблемы мирного урегулирования.



"Израильский министр подчеркнул, что Израиль ощущает ответственность за стабильность региона и будет стремиться сохранить хорошие отношения с осенними государствами и возобновить непосредственные переговоры с Палестиной", – говорится в сообщении.



В нем говорится, что министр Л. Линкявичюс отметил потребность воздержаться от односторонних действий и сказал, что лишь решение, которое достигнуто прямыми переговорами двух государств может обеспечить стабильный мир в регионе. BNS Категории: политика, культура, история Ключевые слова: Израиль, МИД, Переговоры География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии