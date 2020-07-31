Главы МИД Литвы и Израиля обсудили дальнейшее сотрудничество

В четверг министры иностранных дел Литвы и Израиля Линас Линкявичюс и Габи Ашкенази обсудили дальнейшее сотрудничество стран по телефону.
МИД утверждает, чтобы это первый разговор министров после назначения израильского коллеги.
"Литву и Израиль связывают особые исторические и культурные связи. Мы выступаем за еще более тесные связи с Израилем, а также за углубление диалога между Израилем и Евросоюзом", – отметил Л. Линквичюс в пресс-релизе.
Во время беседы он представил план мероприятий, приуроченных к празднованию Года Виленского Гаона, пригласил коллегу побывать в Литве, когда положение это позволит.
Министры также обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и отметили взаимный интерес в укреплении связей и развития политического и экономического сотрудничества, особенно – в сфере наук о жизни.
Кроме того, главы дипломатии обсудили влияние коронавируса на государства, а также защитные меры, положение на Ближнем Востоке, проблемы мирного урегулирования.
"Израильский министр подчеркнул, что Израиль ощущает ответственность за стабильность региона и будет стремиться сохранить хорошие отношения с осенними государствами и возобновить непосредственные переговоры с Палестиной", – говорится в сообщении.
В нем говорится, что министр Л. Линкявичюс отметил потребность воздержаться от односторонних действий и сказал, что лишь решение, которое достигнуто прямыми переговорами двух государств может обеспечить стабильный мир в регионе.
"Израильский министр подчеркнул, что Израиль ощущает ответственность за стабильность региона и будет стремиться сохранить хорошие отношения с осенними государствами и возобновить непосредственные переговоры с Палестиной", – говорится в сообщении.
В нем говорится, что министр Л. Линкявичюс отметил потребность воздержаться от односторонних действий и сказал, что лишь решение, которое достигнуто прямыми переговорами двух государств может обеспечить стабильный мир в регионе.