Лишь бы польза для Литвы была 🔊 Воспроизвести Листая старые страницы



28 июня 2007-го года "Обзор" опубликовал мою статью (под псевдонимом) о 500-летнем юбилее города Таураге, где мне когда-то пришлось послужить в качестве солдата, точнее, сержанта срочной службы, и неприезде Романа Абрамовича, для которого Таураге - совсем даже не чужой город.



Прошло 13 лет, но многое, о чем говорилось в той статье, сегодня даже приобрело новую актуальность. Впрочем, судите сами.



Александр ШАХОВ











В конце прошлой недели в Литве произошло два события, которые, на первый взгляд, ничем между собой не связаны. Однако связь между ними всё-таки есть.



Первым из них хочется назвать 500-летний юбилей славного города Таураге, который прошёл при незримом участии российского миллиардера, одного из самых богатых людей в мире Романа Абрамовича. Корреспондент “Обзора”, побывавший на празднестве, смог воочию убедиться, что лондонский россиянин действительно оказался, хотя и незримо, очень важной частью юбилея небольшого города в западной части Литвы с населением в 28 тыс. человек. Правда, особо радостные эмоции это вызывало далеко не у всех. Первым из них хочется назвать 500-летний юбилей славного города Таураге, который прошёл при незримом участии российского миллиардера, одного из самых богатых людей в мире Романа Абрамовича. Корреспондент “Обзора”, побывавший на празднестве, смог воочию убедиться, что лондонский россиянин действительно оказался, хотя и незримо, очень важной частью юбилея небольшого города в западной части Литвы с населением в 28 тыс. человек. Правда, особо радостные эмоции это вызывало далеко не у всех. И, кстати, не потому, слава богу, что речь в данном случае могла бы идти о “руке Москвы”, “кошельке Кремля” и прочих штампах, и так слишком часто используемых в последнее время в нашей стране некоторыми политиками и средствами массовой информации. Было видно, что причина тут совершенно иная и по-человечески – гораздо более понятная.



У города – такой юбилей: 500 лет! Местные власти положили на организацию торжеств, вне всякого преувеличения, уйму сил, средств и времени. Они хотели бы, чтобы у города и горожан, а также у тех, кто по тем или иным причинам неравнодушен к Таураге, была возможность наслаждаться праздником в течение трёх дней. К слову, впервые за пять веков инаугурация мэра города Таураге была всенародной. Так что сам мэр – Робертас Печя - и все участники юбилея имели все основания считать, что 500-летие Таураге и без Романа Абрамовича – событие самодостаточное и не нуждается в искусственном пиаре с использованием имени российского миллиардера.



Между тем связью Романа Абрамовича с Таураге в минувшую пятницу интересовались поляки, россияне, латыши, украинцы и другие представители средств массовой информации (о литовских корнях российского миллиардера “Обзор” рассказывал в прошлом номере). Поэтому городским властям волей-неволей приходилось возвращаться к знаменитому “земляку”, ни разу ещё не бывавшему на земле предков. И, надо отдать им должное, они терпеливо отвечали на вопросы журналистов, в сотый раз рассказывая о перспективах губернатора Чукотки и владельца футбольного клуба “Челси” на таурагской земле. Если, конечно, он сам захочет увидеть эти перспективы в этом краю.



Поскольку власти прекрасно понимали, что если уж сам Роман Абрамович не организует здесь многомиллионных инвестиционных вливаний (с его-то деньгами это ведь сделать не так уж сложно), то уже одно его имя позволит выделиться Таураге из толпы провинциальных городков в странах Балтии. А значит и прорекламировать себя совершенно бесплатно, по меньшей мере, в масштабах всей Европы.



Вот совсем недавно один из руководителей Эстонии после известных всем событий с переносом памятника очень радовался, что из всех, вложенных в эту страну иностранных инвестиций, российские капиталовложения составляют всего лишь 2 процента.



Не очень прилично как-то оценивать или комментировать слова руководителя дружественного Литве государства. Может быть, в Эстонии уже все проблемы (прежде всего, в социальном плане) давно решены, и создание новых рабочих мест их не шибко заботит? Но лично мне было бы непонятно, если бы такую точку зрения высказал кто-то из литовских руководителей. Например, в отношении потенциально возможного притока средств от того же Романа Абрамовича на том основании, что он – россиянин.



Но в Таураге, похоже, отдают себе отчёт, что для этого района, не имеющего пока возможности похвастаться большим количеством иностранных инвестиций, реальная польза гораздо важнее политических спекуляций. И понимают, что пойдёт на пользу Таураге и Литве, а что – нет.



Политики с лёгкостью необыкновенной порой бросаются в лес, чтобы наломать там побольше дров. И, что характерно, ломают эти дрова в нашем литовском лесу даже те, кого кое-кто в Вильнюсе чуть ли не на иконах готов рисовать. В прошлом номере “Обзора” как раз упоминался такой случай: посольство нашего самого большого друга – США - объявило Клайпеду опасным городом.



Страшно подумать, что было бы, если бы с подобным обращением к своим гражданам выступило бы посольство России.



Сами клайпедчане до сих пор не могут понять, чем же они заслужили такую “честь”: по количеству нападений на граждан иных государств из расистских и иных побуждений они никак не выделяются на фоне остальных городов Литвы.



Но то, что написано в Интернете, американцы не спешат “вырубать”. Поскольку, надо полагать, работающие в Литве американские дипломаты гораздо больше озабочены тем, что какому-то их соотечественнику в Клайпеде могут “заехать в репу”, чем тем, как их заявление отразится на имидже нашей страны.



И они правы! Потому как считают, что это США и их гражданам должно быть хорошо. А нам, наверное, ещё нужно этому учиться у них. А когда научимся, глядишь, Роман Абрамович появится на улицах не чужого для него литовского города Таураге не только для того, чтобы поаплодировать своим “землякам”.



Альгирдас ГРАДЯЦКАС



28 июня 2007 года ("Обзор", № 546) Александр Шахов , "Обзор" Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Роман Абрамович, Таураге, литовские корни География: Литва, Таураге — статья прочитана 206 раз Комментарии