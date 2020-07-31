Минюст Литвы: просьбы о приезде египтянина и сирийской семьи не были согласованы 🔊 Воспроизвести



Замещающий министра внутренних дел Литвы Риту Тамашунене министр юстиции Эльвинас Янкявичюс говорит, что не принятые в правительстве вопросы о приезде в страну египтянина к беременной жене и перемещении сирийской семьи не были с ним согласованы.



По словам министра, просьбы были отложены, чтобы можно было оценить их обстоятельства и необходимость.



"Эпидемиологическая ситуация ухудшается, и Литва ужесточает требования защиты от вируса. На прошлом заседании Комитета по вопросам COVID-19 было договорено, что приезд в нашу страну будет разрешен только в исключительных случаях", - сказал министр для пресс-релиза.



"Представленные на совещании правительства просьбы граждан Египта и Сирии будут тщательно взвешены и тогда будет принято решение, удовлетворить ли их", - добавил он. Замещающий министра внутренних дел Литвы Риту Тамашунене министр юстиции Эльвинас Янкявичюс говорит, что не принятые в правительстве вопросы о приезде в страну египтянина к беременной жене и перемещении сирийской семьи не были с ним согласованы.По словам министра, просьбы были отложены, чтобы можно было оценить их обстоятельства и необходимость."Эпидемиологическая ситуация ухудшается, и Литва ужесточает требования защиты от вируса. На прошлом заседании Комитета по вопросам COVID-19 было договорено, что приезд в нашу страну будет разрешен только в исключительных случаях", - сказал министр для пресс-релиза."Представленные на совещании правительства просьбы граждан Египта и Сирии будут тщательно взвешены и тогда будет принято решение, удовлетворить ли их", - добавил он. Э. Янкявичюс на совещании кабмина в среду возразил против предложения разрешить мужу гражданки Литвы приехать в Литву из Египта, а также против предложения переместить сирийскую семью из Иордании в рамках обязательства Литвы перед Евросоюзом по приему беженцев.



Кабмин, однако, разрешил приехать иностранцам для работы на литовских предприятиях и нескольким баскетбольным командам из России, Украины и Казахстана - для проведения сборов в Друскининкай и Пренай.



Э. Янкявичюс обосновал свою позицию тем, что иностранцам разрешается приехать "лишь в исключительных случаях".



Беременная литовка 31 года, которой предстоить рожать в начале августа, говорит, что шоикрована решением литовского правительства не разрешить ее мужу-египтянину приехать в Литву, чтобы присутствовать на родах и помочь в уходе за новорожденным.



Женщина говорит, что на стадии согласования документов все было нормально. Она надеется, что кабмин изменит свое мнение.



Как сказала BNS директор по маркетинга Аустея Симанавичюте, согласование документов для приезда мужа шло с марта, просьба получила подтверждение в разных ведомствах.



"Надеюсь, что удастся хотя бы выяснить причины, так как абсолютно ничего не было аргументировано - даже не знаю, как это еще можно опротестовать", - сказала женщина.



По ее словам, важно не только присутствие мужа на родах, но процесс после, тем более что проведена подготовка и к обязательной двухнедельной изоляции.



Проживающая в Хургаде А. Симанавичюте также сказала, что вернулась в Литву для визита к врачу, однако не смогла улететь назад в Египет, потому что рейс отменили. Она также говорит, что из-за пандемии не видела мужа уже полгода, не состоялась и запланированная свадьба. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии