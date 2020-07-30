В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии 🔊 Воспроизвести



Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по "дестабилизации обстановки" у задержанных в Белоруссии российских граждан, заявил



"Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитаем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере", - сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по "дестабилизации обстановки" у задержанных в Белоруссии российских граждан, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитаем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере", - сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Все утверждения о причастности России к протестам в Белоруссии он назвал инсинуациями. Обсуждать эту тему в экстренном порядке по телефону Путин и Лукашенко пока не планируют, добавили в Кремле.



Песков также опроверг появившуюся накануне информацию о том, что среди задержанных есть граждане Украины. Песков подчеркнул, что все они — россияне.



Задержание россиян в Белоруссии



Ранее белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.



Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, в связи с инцидентом следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.



Несколько дней назад президент Белоруссии Алекснадр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах". РИА Новости Категории: чп и криминал, политика, общество Ключевые слова: Лукашенко, активисты, аресты, ЧВК Вагнера География: Белоруссия — статья прочитана 177 раз Комментарии