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Комедия «Красотка в ударе» - время поверить в себя

GPI представляет





В кинотеатрах Литвы вас ожидает еще одна веселая комедия от создателей фильмов «Ёлки.Финал», «(Не)Идеальный мужчина», «Звоните Ди Каприо!».

Иногда жизнь должна отвесить тебе хорошую оплеуху для того, чтобы в один прекрасный день ты взял и познал... самого себя! Хватит уже этих заморочек о том, что ты неудачница, тебя никто не любит, у тебя кривые ноги и маленькая грудь, неидеальный пресс и, не дай Бог, лишний вес!

Полина (акт. Юлия Александрова) – такая же, как и большинство тех, которые глядя в зеркало, найдут сотню, а может и тысячу причин не любить себя! Она ходит на работу, которую терпеть не может, постоянно ссорится с близкими, да и с друзьями отношения складываются не лучшим образом. Помимо низкой самооценки, Полина считает себя настоящим крокодилом! Не обнадеживают даже пластические хирурги... Где взять эту чертову кучу денег, чтобы увеличить грудь? И что только Полина не пробовала! Занятия спортом, танцы на шесте... А счастья как не было, так и нет!
Но в один прекрасный день шанс стать счастливой просто свалился на Полину! Она сильно ударилась головой! И все! Мир завертелся в противоположном направлении! Очухавшись от удара и посмотрев в зеркало, Полина увидела то, о чем мечтала всю жизнь – на нее смотрела настоящая красотка без единого недостатка! Идеальное лицо, изящный носик, а фигура – просто точеная! Теперь весь мир будет у ее ног! Внезапно возникшие поклонники, превосходное чувство юмора, безупречный стиль, даже смелые танцы – ее обаяние и смех заполнили все вокруг! Однако, побывав в шкуре красотки, Полина вскоре начинает понимать, что внешность – далеко не то, что помогает осуществлению заветных идей...

С 14 августа – в кинотеатрах милая, веселая и сногсшибательная комедия о вере в себя и настоящем женском обаянии с Юлией Александровой – «Красотка в ударе».



«КРАСОТКА В УДАРЕ»

ПРЕМЬЕРА В ЛИТВЕ 14.08.2020

РЕЖИССЁР: Яна Гладких

АКТЁРЫ: Юлия Александрова („Звоните ДиКаприо!“), Лариса Кокоева („Звоните ДиКаприо!“), Андрей Бурковский („Кухня“), Яна Кошкина („Кухня“) и др.

СТРАНА: Россия

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: N- 13

ЖАНР: комедия

АНОНС: https://youtu.be/Si1nRrvS08o
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фильм, комедия, «Красотка в ударе»
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добавлена сегодня, 8 августа, 12:40

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