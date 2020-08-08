Комедия «Красотка в ударе» - время поверить в себя 🔊 Воспроизвести GPI представляет











В кинотеатрах Литвы вас ожидает еще одна веселая комедия от создателей фильмов «Ёлки.Финал», «(Не)Идеальный мужчина», «Звоните Ди Каприо!».



Иногда жизнь должна отвесить тебе хорошую оплеуху для того, чтобы в один прекрасный день ты взял и познал... самого себя! Хватит уже этих заморочек о том, что ты неудачница, тебя никто не любит, у тебя кривые ноги и маленькая грудь, неидеальный пресс и, не дай Бог, лишний вес!



Полина (акт. Юлия Александрова) – такая же, как и большинство тех, которые глядя в зеркало, найдут сотню, а может и тысячу причин не любить себя! Она ходит на работу, которую терпеть не может, постоянно ссорится с близкими, да и с друзьями отношения складываются не лучшим образом. Помимо низкой самооценки, Полина считает себя настоящим крокодилом! Не обнадеживают даже пластические хирурги... Где взять эту чертову кучу денег, чтобы увеличить грудь? И что только Полина не пробовала! Занятия спортом, танцы на шесте... А счастья как не было, так и нет! В кинотеатрах Литвы вас ожидает еще одна веселая комедия от создателей фильмов «Ёлки.Финал», «(Не)Идеальный мужчина», «Звоните Ди Каприо!».Иногда жизнь должна отвесить тебе хорошую оплеуху для того, чтобы в один прекрасный день ты взял и познал... самого себя! Хватит уже этих заморочек о том, что ты неудачница, тебя никто не любит, у тебя кривые ноги и маленькая грудь, неидеальный пресс и, не дай Бог, лишний вес!Полина (акт. Юлия Александрова) – такая же, как и большинство тех, которые глядя в зеркало, найдут сотню, а может и тысячу причин не любить себя! Она ходит на работу, которую терпеть не может, постоянно ссорится с близкими, да и с друзьями отношения складываются не лучшим образом. Помимо низкой самооценки, Полина считает себя настоящим крокодилом! Не обнадеживают даже пластические хирурги... Где взять эту чертову кучу денег, чтобы увеличить грудь? И что только Полина не пробовала! Занятия спортом, танцы на шесте... А счастья как не было, так и нет! Но в один прекрасный день шанс стать счастливой просто свалился на Полину! Она сильно ударилась головой! И все! Мир завертелся в противоположном направлении! Очухавшись от удара и посмотрев в зеркало, Полина увидела то, о чем мечтала всю жизнь – на нее смотрела настоящая красотка без единого недостатка! Идеальное лицо, изящный носик, а фигура – просто точеная! Теперь весь мир будет у ее ног! Внезапно возникшие поклонники, превосходное чувство юмора, безупречный стиль, даже смелые танцы – ее обаяние и смех заполнили все вокруг! Однако, побывав в шкуре красотки, Полина вскоре начинает понимать, что внешность – далеко не то, что помогает осуществлению заветных идей...



С 14 августа – в кинотеатрах милая, веселая и сногсшибательная комедия о вере в себя и настоящем женском обаянии с Юлией Александровой – «Красотка в ударе».







«КРАСОТКА В УДАРЕ»



ПРЕМЬЕРА В ЛИТВЕ 14.08.2020



РЕЖИССЁР: Яна Гладких



АКТЁРЫ: Юлия Александрова („Звоните ДиКаприо!“), Лариса Кокоева („Звоните ДиКаприо!“), Андрей Бурковский („Кухня“), Яна Кошкина („Кухня“) и др.



СТРАНА: Россия



ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: N- 13



ЖАНР: комедия



АНОНС: https://youtu.be/Si1nRrvS08o Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фильм, комедия, «Красотка в ударе» — статья прочитана 147 раз Комментарии