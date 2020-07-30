Министр здравоохранения Литвы допрошен в расследовании правоохраны о закупках реагентов /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига допрошен в качестве свидетеля в расследовании Службы спецрасследований (ССР) о закупках реагентов.



"Да, сегодня как раз был в ССР (...) как раз говорили о закупках реагентов и участии Шарунаса Нарбутаса в этом процессе", - сказал министр журналистам в четверг в Каунасе.



По его словам, ССР интересовал сам процесс закупоку реагентов, но детали не раскрыл.



Министр также не берется решать, имели ли место нарушения при закупках.



Он сказал, что Ш. Нарбутас не информировал ни его, ни его команду о том, что получит вознаграждение за посредничество в закупках.



В расследовании ССР о закупках реагентов в торговле влиянием подозревается бывший президент Ассоциации помощи онкологическим больным Ш. Нарбутас. Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига допрошен в качестве свидетеля в расследовании Службы спецрасследований (ССР) о закупках реагентов."Да, сегодня как раз был в ССР (...) как раз говорили о закупках реагентов и участии Шарунаса Нарбутаса в этом процессе", - сказал министр журналистам в четверг в Каунасе.По его словам, ССР интересовал сам процесс закупоку реагентов, но детали не раскрыл.Министр также не берется решать, имели ли место нарушения при закупках.Он сказал, что Ш. Нарбутас не информировал ни его, ни его команду о том, что получит вознаграждение за посредничество в закупках.В расследовании ССР о закупках реагентов в торговле влиянием подозревается бывший президент Ассоциации помощи онкологическим больным Ш. Нарбутас. Согласно подозрениям, при закупках реагентов стоимостью 5 млн евро Ш. Нарбутас действовал как неофициальный посредник между литовскими ведомствами и одной зарубежной компании, также есть подозрения, что он мог указать представителю компании определенную сумму за его посреднические услуги при этой закупке.



Данные расследования показывают, что уже после того, как состоялась закупка реагентов, на личный счет Ш. Нарбутаса в несколько заходов была переведена сумма более 300 тыс. евро.



По данным BNS, следователи сейчас проверяют подписанные 21 и 23 марта этого года Национальной лабораторией общественного здоровья два договора с испанской компанией PMS International.



На Центральном портале конкурсных закупок указано, что лаборатория заключила два договора о средствах для анализов на COVID-19: один договор стоимостью 3,5 млн евро, другой - 1,8 млн евро.



Эти два договора о поставках реагентов из Китая подписал тогдашний руководитель лаборатории Витаутас Зимницкас, он неделю назад скончался. Договоры подписаны с представителем PMS International, фамилия которого возле подписи в договоре не указана.



Согласно договорам, часть средств должна была быть переведена и производителю реагентов - китайской компании Sansure Biotech.



Ш. Нарбутас подозрения отрицает и говорит, что эта сумма была вознаграждением за деятельность, осуществляемую на основании справки об индивидуальной трудовой деятельности, а все необходимые документы имеются.



Подозреваемый также сказал, что представители Минздрава и допрошенные в ходе расследования свидетели знали, что он представляет испанское предприятие.



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А. Верига: реагенты для тестов на коронавирус и закупаются, и планируются к закупкам



Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что в данный момент в стране достаточно реагентов для анализов на коронавирус, а новые заказы постоянное производятся.



"Реагенты и планируются, и закупаются, сейчас я точно не могу сказать, на какое время их закуплено, нужно уточнить, но они точно есть", – заявил министр журналистам в четверг в Каунасе.



Сейчас используем еще те, что закуплены ранее. Их, насколько я знаю, хватить до конца сентября, и срок их действия, по крайней мере, части, тогда и завершится. Закупки ведутся постоянно. Этот процесс постоянно идет", – добавил он.



А. Верига также сказал, что с субботы возвращается обязательное ношение масок, далее будут рассматриваться показатели, и в соответствии с ними, будут приниматься решения о повышении объемов исследований или введении определенных режимов в лечебных учреждениях.



"Следующие показатели будут связаны с интенсивностью тестирования, а режимам больницы и подобными вещами", – пояснил министр.



Закрытие границ страны, по словам А. Вериги, пока не планируется.



"Я очень надеюсь, что Европа, как сообщество будет обладать более общей стратегией, не будет так, что страны будут реагировать совершенно в одиночку. Но, если потребуется, мы и быстрее примем решения", – комментировал он.



Кроме того, министр сказал, что все растущие новые случаи коронавируса вызывают беспокойство, однако переносить парламентские выборы не планируется.



"Надеемся, что этого не потребуется. Процесс планирования выборов очень сложен, плюс мы знаем средства, которыми можно воспользоваться, чтобы люди максимально безопасно могли бы голосовать", – сказал А. Верига.



С целью контроля над распространением коронавируса, с субботы возвращается обязательное ношение масок во всех закрытых общественных помещениях, включая торговые центры и общественный транспорт.



Ношение защитных масок в стране было обязательным во время определенного периода всеобщего карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.



В данный момент носить маски лишь рекомендуется. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, здоровье, экономика Ключевые слова: коррупция, министр, закупка, реагенты География: Литва — статья прочитана 267 раз Комментарии