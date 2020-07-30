О коронавирусе в Литве сегодня, 30 июля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2062, сообщил в четверг Минздрав.



Сейчас коронавирусом больны 330 человек, 1639 человек выздоровели.



От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 92 завозных случая.



В изоляции находятся 175 человек.



За сутки проверено 4335 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 515 тыс. 797. За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2062, сообщил в четверг Минздрав.Сейчас коронавирусом больны 330 человек, 1639 человек выздоровели.От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 92 завозных случая.В изоляции находятся 175 человек.За сутки проверено 4335 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 515 тыс. 797. Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 216 раз Комментарии