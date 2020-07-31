Помощник Лукашенко высказался против углубленной интеграции с Россией

Помощник президента по вопросам экономики и банковской сферы, доктор экономических наук Валерий Бельский опубликовал программную статью с объяснением, почему лучшим президентом страны на следующие 5 лет будет Александр Лукашенко, передает REFORMASION.
Бельский привел ряд традиционных аргументов про сильную руку, порочность либеральной экономической модели, неопытность и популизм конкурентов. Однако один из аргументов выглядит относительно свежо: высокопоставленный чиновник напрямую указывает на угрозу углубленной интеграции с Россией.
По мнению Бельского, «Беларусь оказывается в своем роде между Сциллой и Харибдой, стремясь активно работать со всеми соседями». При этом чиновник отмечает доминирование России в экономических и военно-политических связях и это «весьма чувствительно для нашей экономической безопасности».
«Время от времени у Москвы возникает желание материализовать экономическую зависимость в нечто большее, чем Союзное государство и Евразийский экономический союз», — считает Бельский.
Он делает вывод, что углубленная интеграция с Россией приведет к утрате суверенитета и потере национальной идентичности. Бельский называет интеграцию с восточным соседом «дорогой в один конец».
«Встав на этот путь, свернуть с него будет уже почти невозможно и очень дорого. Это дорога в один конец. Поэкспериментировать («не сложится жизнь — разведемся») не выйдет», — написал в своей статье помощник президента.
Какое же решение видит чиновник?
«В выстраивании взаимодействия с Россией критически важно иметь хорошие личные отношения на уровне руководства страны (особенности восточной институциональной матрицы)», — объясняет Бельский и добавляет, что такие отношения уже выстроил Александр Лукашенко.
«Более того, учитывая, что наши приоритеты известны и неизменны, российское руководство, может, и без восторга, но с пониманием и доверием относится к многовекторной политике Беларуси, зная ее подоплеку», — подводит Валерий Бельский к мысли о том, что будущее у Беларуси есть только при наличии Лукашенко на посту президента.
«Время от времени у Москвы возникает желание материализовать экономическую зависимость в нечто большее, чем Союзное государство и Евразийский экономический союз», — считает Бельский.
Он делает вывод, что углубленная интеграция с Россией приведет к утрате суверенитета и потере национальной идентичности. Бельский называет интеграцию с восточным соседом «дорогой в один конец».
«Встав на этот путь, свернуть с него будет уже почти невозможно и очень дорого. Это дорога в один конец. Поэкспериментировать («не сложится жизнь — разведемся») не выйдет», — написал в своей статье помощник президента.
Какое же решение видит чиновник?
«В выстраивании взаимодействия с Россией критически важно иметь хорошие личные отношения на уровне руководства страны (особенности восточной институциональной матрицы)», — объясняет Бельский и добавляет, что такие отношения уже выстроил Александр Лукашенко.
«Более того, учитывая, что наши приоритеты известны и неизменны, российское руководство, может, и без восторга, но с пониманием и доверием относится к многовекторной политике Беларуси, зная ее подоплеку», — подводит Валерий Бельский к мысли о том, что будущее у Беларуси есть только при наличии Лукашенко на посту президента.