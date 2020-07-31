Большинство экономистов считает, что Литве стоит заимствовать в фонде ЕС - опрос BNS

Литве следует воспользоваться возможностью заимствования в новом Фонде восстановления европейской экономики до 3 млрд евро, однако направлять эти средства нужно в те области, в которых будет иметь место долгосрочная отдача, говорят экономисты.
Лидеры Евросоюза (ЕС) утвердили Фонд восстановления европейской экономики для пострадавших от коронавируса стран, для Литвы в нем предусмотрено 2,4 млрд евро субсидий и около 3 млрд евро кредитов.
Новостное агентство BNS опросило 17 экспертов по экономике, стоит ли Литве заимствовать в этом фонде. 13 из них сказали, что заимствовать нужно.
Большинство экспертов подчеркнули, что дополнительные средства позволят Литве успешнее конкурировать с другими странами, а в случае правильного вложения заимствованных средств Литва смогла бы реорганизовать структуру экономики и заложить фундамент для ее долгосрочного роста.
Оппоненты утверждают, что дополнительный долг повредит имиджу Литвы в глазах международных инвесторов, а средства из фонда ЕС включатся в бюрократические механизмы и не будут использованы должным образом.
Экономист компании SME Finance Александр Изгородин говорит, что Литве однозначно следует заимствовать в фонде ЕС и использовать средства на альтернетивное финансирование бизнеса.
"Финансовые учреждение небанковского сектора могут предложить клиентам куда более быстрые и гибкие решения по финансированию, которых коммерческие банки в силу бюрократии и нюансов регулирования предложить просто не могут. Потому этот шаг поможет малому и среднему бизнесу Литвы быстро получить гибкое и дешевое финансирование", - сказал А. Изгородин.
Финансовый аналитик Марюс Дубниковас говорит, что с учетом нынешней ситуации все страны будут участвовать в соревновании, как трансформировать свои экономики после пандемии. По его словам, если с умом использовать заимствованные средства, то Литва могла бы совершить прорыв.
Экономист Индре Гените-Пикчене сказала, что заимствование можно будет оправдать только при условии наличия программы изменений и политической воли для проведения ее в жизнь.
Экономист банка SEB Тадас Повилаускас также подчеркивает, что, в частности, важно наблюдать за поведением других государств - если большинство их будет заимствовать на инвестиции, то Литве не следует им уступать.
Между тем по мнению эконоиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, потребность в дополнительных средства оживления экономики у Литвы ниже, так как страна входит в число тех стран ЕС, которые пострадали от Covid-19 меньше всего. Кроме того, он считает, что освоить деньги надлежащим образом могут помешать бюрократические препоны.
Экономист Департамента международных связей Банка Литвы Симонас Спурга говорит, что Литва в контексте кризиса сохраняет особенно благоприятный доступ на рынки капитала и может заимствовать под низкие проценты самостоятельно. По его словам, средства, привлеченные самостоятельно, могут быть использованы более гибко, чем европейские кредиты.
Экономист компании SME Finance Александр Изгородин говорит, что Литве однозначно следует заимствовать в фонде ЕС и использовать средства на альтернетивное финансирование бизнеса.
"Финансовые учреждение небанковского сектора могут предложить клиентам куда более быстрые и гибкие решения по финансированию, которых коммерческие банки в силу бюрократии и нюансов регулирования предложить просто не могут. Потому этот шаг поможет малому и среднему бизнесу Литвы быстро получить гибкое и дешевое финансирование", - сказал А. Изгородин.
Финансовый аналитик Марюс Дубниковас говорит, что с учетом нынешней ситуации все страны будут участвовать в соревновании, как трансформировать свои экономики после пандемии. По его словам, если с умом использовать заимствованные средства, то Литва могла бы совершить прорыв.
Экономист Индре Гените-Пикчене сказала, что заимствование можно будет оправдать только при условии наличия программы изменений и политической воли для проведения ее в жизнь.
Экономист банка SEB Тадас Повилаускас также подчеркивает, что, в частности, важно наблюдать за поведением других государств - если большинство их будет заимствовать на инвестиции, то Литве не следует им уступать.
Между тем по мнению эконоиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, потребность в дополнительных средства оживления экономики у Литвы ниже, так как страна входит в число тех стран ЕС, которые пострадали от Covid-19 меньше всего. Кроме того, он считает, что освоить деньги надлежащим образом могут помешать бюрократические препоны.
Экономист Департамента международных связей Банка Литвы Симонас Спурга говорит, что Литва в контексте кризиса сохраняет особенно благоприятный доступ на рынки капитала и может заимствовать под низкие проценты самостоятельно. По его словам, средства, привлеченные самостоятельно, могут быть использованы более гибко, чем европейские кредиты.