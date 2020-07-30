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Госдеп подверг критике Польшу за нежелание возмещать ущерб жертвам нацистов



Госдепартамент США раскритиковал Польшу за невыполнение обязательств по выплате собственности, похищенной нацистами в годы Второй мировой войны и холокоста. Об этом сказано в докладе, направленном в конгресс.

Наибольшей критике подверглось польское правительство, которое, по мнению американского внешнеполитического ведомства, не выполняло требования по возврату и возмещению собственности. Утверждается, что из 5,5 тысячи требований половина была отклонена, а законодательная база для работы с подобными случаями так и не была сформирована, передаёт ЛАЙФ со ссылкой на Associated Press.

Некоторые претензии у Госдепа возникли и в отношении России. В докладе сказано, что страна мало сделала для того, чтобы провести исследования о происхождении, вернуть владельцам или выплатить компенсации за предметы искусства, которые были возвращены в конце Второй мировой войны после того, как они были конфискованы нацистами.

Кроме того, недовольство было высказано в отношении Украины, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Латвии и Хорватии. Всего в документе рассмотрено 46 государств, подписавших Терезинскую декларацию по итогам Международной конференции по имуществу жертв холокоста в Праге в 2009 году.
life.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: нацизм, закон, имущество, жертвы, Госдеп
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добавлена сегодня, 30 июля, 16:00

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