Юных американок к политике привлекут куклы Барби 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / Barbie



Новые игрушки призваны побудить девочек в будущем к выдвижению на руководящие посты.



Компания Mattel Inc выпустит набор из четырёх кукол Барби, приуроченный к предстоящим выборам президента США. Об этом сообщает



Каждая кукла связана с общественными и руководящими должностями. "Кандидат" — темнокожая девушка с флагом Америки на пиджаке. "Менеджер компании" — белокожая женщина со смартфоном в руке. Также представлены "сборщик подписей" и "избиратель". Все куклы имеют разную национальность, тип тела, внешность и цвет кожи.



Куклы выпущены не просто так. Их целью будет воспитать у девочек лидерство и формирование интереса к будущему американского общества, а также вдохновить на борьбу за расширение своих прав и побудить их в будущем к выдвижению на руководящие посты.



По словам вице-президента компании-производителя Лизы Макнайт, новая коллекция кукол была создана для устранения барьеров, с которыми девушки сталкиваются на пути к руководящим должностям.



Ранее Лайф сообщал, что производитель Барби представил кукол с протезами и кожной болезнью. Новые игрушки призваны побудить девочек в будущем к выдвижению на руководящие посты.Компания Mattel Inc выпустит набор из четырёх кукол Барби, приуроченный к предстоящим выборам президента США. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на сайт компании.Каждая кукла связана с общественными и руководящими должностями. "Кандидат" — темнокожая девушка с флагом Америки на пиджаке. "Менеджер компании" — белокожая женщина со смартфоном в руке. Также представлены "сборщик подписей" и "избиратель". Все куклы имеют разную национальность, тип тела, внешность и цвет кожи.Куклы выпущены не просто так. Их целью будет воспитать у девочек лидерство и формирование интереса к будущему американского общества, а также вдохновить на борьбу за расширение своих прав и побудить их в будущем к выдвижению на руководящие посты.По словам вице-президента компании-производителя Лизы Макнайт, новая коллекция кукол была создана для устранения барьеров, с которыми девушки сталкиваются на пути к руководящим должностям.Ранее Лайф сообщал, что производитель Барби представил кукол с протезами и кожной болезнью. life.ru Категории: политика, общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: дети, политика, Куклы, игрушки, Барби — статья прочитана 142 раза Комментарии