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Юных американок к политике привлекут куклы Барби
Новые игрушки призваны побудить девочек в будущем к выдвижению на руководящие посты.
Компания Mattel Inc выпустит набор из четырёх кукол Барби, приуроченный к предстоящим выборам президента США. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на сайт компании.
Каждая кукла связана с общественными и руководящими должностями. "Кандидат" — темнокожая девушка с флагом Америки на пиджаке. "Менеджер компании" — белокожая женщина со смартфоном в руке. Также представлены "сборщик подписей" и "избиратель". Все куклы имеют разную национальность, тип тела, внешность и цвет кожи.
Куклы выпущены не просто так. Их целью будет воспитать у девочек лидерство и формирование интереса к будущему американского общества, а также вдохновить на борьбу за расширение своих прав и побудить их в будущем к выдвижению на руководящие посты.
По словам вице-президента компании-производителя Лизы Макнайт, новая коллекция кукол была создана для устранения барьеров, с которыми девушки сталкиваются на пути к руководящим должностям.
Ранее Лайф сообщал, что производитель Барби представил кукол с протезами и кожной болезнью.
life.ru
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