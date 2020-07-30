Между Белоруссией, Литвой и Польшей возобновится автобусное сообщение 🔊 Воспроизвести © CC0 / Pixabay



Автобусы начнут курсировать из столицы Белоруссии между странами с конца июля. Рейсы будут ежедневными. Государственное предприятие "Минсктранс" собирается возобновить автобусные перевозки из Белоруссии в Вильнюс, Каунас и Варшаву, сообщает



По этим маршрутам автобусы начнут курсировать с 31 июля ежедневно.



Из Минска в столицу Литвы через Ошмяны отправление запланировано на 9:30. Из Вильнюса автобус выйдет в тот же день в 16:00.



Поездка из столицы Белоруссии в Каунас пройдет через Ошмяны, Вильнюс, Вевис. Автобус выйдет в 7:30, в обратном направлении в 16:00.



Что касается поездок в Польшу, то на этом направлении будет сразу два ежедневных маршрута. Первый будет пролегать через Барановичи и Брест с отправлением из Минска в 19:00, из Варшавы автобус выйдет в 12:00 в обратном направлении. Второй рейс в столицу Польши – через Барановичи, Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток (без заезда в аэропорт Модлин). Из Минска автобусы будут отправляться в 8:00, обратно – в 19:30.



Перед поездкой пассажиров просят ознакомиться с условиями въезда в эти страны Евросоюза. Автобусы начнут курсировать из столицы Белоруссии между странами с конца июля. Рейсы будут ежедневными. Государственное предприятие "Минсктранс" собирается возобновить автобусные перевозки из Белоруссии в Вильнюс, Каунас и Варшаву, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу компании.По этим маршрутам автобусы начнут курсировать с 31 июля ежедневно.Из Минска в столицу Литвы через Ошмяны отправление запланировано на 9:30. Из Вильнюса автобус выйдет в тот же день в 16:00.Поездка из столицы Белоруссии в Каунас пройдет через Ошмяны, Вильнюс, Вевис. Автобус выйдет в 7:30, в обратном направлении в 16:00.Что касается поездок в Польшу, то на этом направлении будет сразу два ежедневных маршрута. Первый будет пролегать через Барановичи и Брест с отправлением из Минска в 19:00, из Варшавы автобус выйдет в 12:00 в обратном направлении. Второй рейс в столицу Польши – через Барановичи, Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток (без заезда в аэропорт Модлин). Из Минска автобусы будут отправляться в 8:00, обратно – в 19:30.Перед поездкой пассажиров просят ознакомиться с условиями въезда в эти страны Евросоюза. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, авто, в Европе Ключевые слова: автобус, маршрут, расписание География: Белоруссия — статья прочитана 145 раз Комментарии