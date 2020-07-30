Главная >> Новости >> политика, в мире >> Президент Гитанас Науседа приветствует планы США направить больше военных в Литву
Загрузка...

Президент Гитанас Науседа приветствует планы США направить больше военных в Литву

Президент Литвы Гитанас Науседа


Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что особо благоприятно оценивает намерения США направить в Балтийские страны больше военных и акцентирует, что Литва готова принять военных США.

"Новости об упомянутой США возможности перевода части военных в Балтийские страны я оцениваю особо позитивно. Решение подтверждает четкое и твердое обязательство Соединенных Штатов поддерживать безопасность в Балтийском регионе. Надеюсь, что эти решения помогу еще более укрепить эффективность сдерживания и обороны", – отметил президент в присланном BNS комментарии.

Эта позиция была опубликована вскоре после того, как секретарь по вопросам обороны США Марк Эспер сообщил, что видит возможность направить дополнительные силы в Балтийские страны с целью сдерживания России.
О такой возможности он упомянул, представляя планы по передислокации военных в Европе в связи с сокращением американского контингента в Германии.

"Мы обсуждали отправку дополнительных сил в Польшу, и я думаю, что есть возможности дислокации сил в Балтийских странах", – заявил М. Эспер на пресс-конференции.

Г. Науседа отметил, что "военное присутствие США в Европе является сильнейшим фактором сдерживания и гарантом нашей безопасности".

"Связи сотрудничества демонстрирует и дислоцировавшийся в Литве в этом году батальон США. Литва готова принимать и больше военных США, если такие решения будут приняты и подтверждены", – отметил Г. Науседа.

"Литва очень ценит вклад всех союзников в укрепление безопасности нашей страны, и лидерство Германии в командовании батальоном Сил передового базирования НАТО", – добавил президент.

Ранее в среду министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что осенью этого года Соединенны Штаты Америки вновь пришлют батальон военных в Литву более, чем на полгода.

Впервые американцы прислали батальон в Литве на восьмимесячную ротацию в прошлом году – сотни военных США в Пабраде находились с октября по июнь.

Р. Кароблис отметил, что американцы оценили эту дислокацию как "полный успех", и он стал основанием для дальнейшей работы.

Должностные лица США также постоянно подчеркивают, что предпосылки для прибытия американских военных в Литву создают инвестиции в оборону.

Литва является одной из всего лишь девяти стран НАТО, которые достигли оговоренного показателя финансирования – 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на страны Европы, с тем, чтобы они также достигли этого уровня финансирования.

Литовское правительство постоянно стремится к наибольшему присутствию США в Литве. С октября прошлого года по июнь этого года в Литве был дислоцирован батальон военных США с танками Abrams и прочей техникой.

С целью сдерживания России, в Литве с 2017 года также дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО под командованием Германии. В нем служат более тысячи военных.
Загрузка...
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, Европа, военные, Германияя
География: Литва
статья прочитана 304 раза
добавлена сегодня, 30 июля, 08:45

Комментарии

девушка
30 июля, 08:56
#
Я очень рада
ответить
Alexandr
30 июля, 10:29
#
Что там народ Саюдиса говорил о сапоге чужого солдата в 1990-м?
ответить
прохожий Wiljams
30 июля, 10:58
#
Усе меняется.
Это же было в прошлом веке.
ответить
Гость
30 июля, 14:19
#
Что президент думает, что ему заплатят, зря надеется. Уже США перестали всем платить.
Все уже их выгоняют, т.к. не платят. А США решили сэкономить. Куда их девать?
И зачем размещать войска, если и так можно деньги 2% туда, а больше 2% сюда. Логично?
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка