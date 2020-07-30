Загрузка... Президент Гитанас Науседа приветствует планы США направить больше военных в Литву 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что особо благоприятно оценивает намерения США направить в Балтийские страны больше военных и акцентирует, что Литва готова принять военных США.



"Новости об упомянутой США возможности перевода части военных в Балтийские страны я оцениваю особо позитивно. Решение подтверждает четкое и твердое обязательство Соединенных Штатов поддерживать безопасность в Балтийском регионе. Надеюсь, что эти решения помогу еще более укрепить эффективность сдерживания и обороны", – отметил президент в присланном BNS комментарии.



Эта позиция была опубликована вскоре после того, как секретарь по вопросам обороны США Марк Эспер сообщил, что видит возможность направить дополнительные силы в Балтийские страны с целью сдерживания России. Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что особо благоприятно оценивает намерения США направить в Балтийские страны больше военных и акцентирует, что Литва готова принять военных США."Новости об упомянутой США возможности перевода части военных в Балтийские страны я оцениваю особо позитивно. Решение подтверждает четкое и твердое обязательство Соединенных Штатов поддерживать безопасность в Балтийском регионе. Надеюсь, что эти решения помогу еще более укрепить эффективность сдерживания и обороны", – отметил президент в присланном BNS комментарии.Эта позиция была опубликована вскоре после того, как секретарь по вопросам обороны США Марк Эспер сообщил, что видит возможность направить дополнительные силы в Балтийские страны с целью сдерживания России. О такой возможности он упомянул, представляя планы по передислокации военных в Европе в связи с сокращением американского контингента в Германии.



"Мы обсуждали отправку дополнительных сил в Польшу, и я думаю, что есть возможности дислокации сил в Балтийских странах", – заявил М. Эспер на пресс-конференции.



Г. Науседа отметил, что "военное присутствие США в Европе является сильнейшим фактором сдерживания и гарантом нашей безопасности".



"Связи сотрудничества демонстрирует и дислоцировавшийся в Литве в этом году батальон США. Литва готова принимать и больше военных США, если такие решения будут приняты и подтверждены", – отметил Г. Науседа.



"Литва очень ценит вклад всех союзников в укрепление безопасности нашей страны, и лидерство Германии в командовании батальоном Сил передового базирования НАТО", – добавил президент.



Ранее в среду министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что осенью этого года Соединенны Штаты Америки вновь пришлют батальон военных в Литву более, чем на полгода.



Впервые американцы прислали батальон в Литве на восьмимесячную ротацию в прошлом году – сотни военных США в Пабраде находились с октября по июнь.



Р. Кароблис отметил, что американцы оценили эту дислокацию как "полный успех", и он стал основанием для дальнейшей работы.



Должностные лица США также постоянно подчеркивают, что предпосылки для прибытия американских военных в Литву создают инвестиции в оборону.



Литва является одной из всего лишь девяти стран НАТО, которые достигли оговоренного показателя финансирования – 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на страны Европы, с тем, чтобы они также достигли этого уровня финансирования.



Литовское правительство постоянно стремится к наибольшему присутствию США в Литве. С октября прошлого года по июнь этого года в Литве был дислоцирован батальон военных США с танками Abrams и прочей техникой.



С целью сдерживания России, в Литве с 2017 года также дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО под командованием Германии. В нем служат более тысячи военных. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Европа, военные, Германияя География: Литва — статья прочитана 304 раза Комментарии